1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'nın tasarımcısı Skidmore, Owings & Merrill (SOM), daha uzun ve farklı işlevlere sahip bir yapının mümkün olup olmadığını araştırmak için Energy Vault ile güçlerini birleştirdi. İki şirket, 1 kilometre uzunluğunda ve aynı zamanda dev bir yerçekimi bataryası olarak işlev gören bir gökdelen planlıyor.

Dev gökdelenler batarya olarak kullanılabilir

Teklifte özellikle dikkate değer iki fikir yer alıyor. Bunlardan ilki, çok yüksek bir gökdelenin tepesine ağırlık kaldırmak için güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan veya standart bir elektrik şebekesinden gelen fazla enerjiyi kullanıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise, ağırlık serbest bırakılarak jeneratörün çalıştırılıp elektrik üretilmesi planlanıyor. EVu ismi verilen ve 300 metre ile 1000 metre uzunluğunda kuleler kullanılarak enerji depolanan GESS (yerçekimi enerji depolama sistemi) ile uzun yapılar batarya olarak hizmet verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekip, EVu yerçekimi sisteminin yanı sıra EVc sistemi olarak adlandırılan sistemi de öneriyor. EVc, EVu sistemine benzer mantıkla çalışıyor ancak, büyük beton bloklar yerine suyu kullanıyor. Gökdelenin tepesine pompalanan ve bir rezervuarda saklanan su, elektriğe ihtiyaç duyulduğunda aşağı salınarak türbinler vasıtasıyla elektrik üretmek için kullanılıyor. Bu sistem günümüzde pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinde halihazırda kullanılıyor.

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Her iki fikir kulağa hoş gelse de pratik uygulamada bir takım zorluklar bulunuyor. Bu ağırlıkları desteklemek için ekstra inşaat maliyeti, verimlilik ve sistemin bakımı gibi konuların yanı sıra, belki de en önemli sorun sistemin kaplayacağı alan dolayısıyla, ofis ve konut içeren bir gökdelenin ekonomik açıdan yapılabilir olmayabilir. Ancak fikrin arkasında Burj Khalifa'nın tasarımcısı bir şirket ve Energy Vault gibi yer çekimi bataryaları üzerinde uzmanlaşmış bir firma olduğun için hayata geçirilmesi mümkün olabilir.

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1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir