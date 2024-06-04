1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir

Dev gökdelenler batarya olarak kullanılabilir
Teklifte özellikle dikkate değer iki fikir yer alıyor. Bunlardan ilki, çok yüksek bir gökdelenin tepesine ağırlık kaldırmak için güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan veya standart bir elektrik şebekesinden gelen fazla enerjiyi kullanıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise, ağırlık serbest bırakılarak jeneratörün çalıştırılıp elektrik üretilmesi planlanıyor. EVu ismi verilen ve 300 metre ile 1000 metre uzunluğunda kuleler kullanılarak enerji depolanan GESS (yerçekimi enerji depolama sistemi) ile uzun yapılar batarya olarak hizmet verebiliyor.
Her iki fikir kulağa hoş gelse de pratik uygulamada bir takım zorluklar bulunuyor. Bu ağırlıkları desteklemek için ekstra inşaat maliyeti, verimlilik ve sistemin bakımı gibi konuların yanı sıra, belki de en önemli sorun sistemin kaplayacağı alan dolayısıyla, ofis ve konut içeren bir gökdelenin ekonomik açıdan yapılabilir olmayabilir. Ancak fikrin arkasında Burj Khalifa'nın tasarımcısı bir şirket ve Energy Vault gibi yer çekimi bataryaları üzerinde uzmanlaşmış bir firma olduğun için hayata geçirilmesi mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.