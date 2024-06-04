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    1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir

    Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'nın tasarımcısı şirket, hem konut hem batarya olarak hizmet verecek 1000 metrelik gökdelenler planlıyor. 
    1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'nın tasarımcısı Skidmore, Owings & Merrill (SOM), daha uzun ve farklı işlevlere sahip bir yapının mümkün olup olmadığını araştırmak için Energy Vault ile güçlerini birleştirdi. İki şirket, 1 kilometre uzunluğunda ve aynı zamanda dev bir yerçekimi bataryası olarak işlev gören bir gökdelen planlıyor.

    Dev gökdelenler batarya olarak kullanılabilir

    Teklifte özellikle dikkate değer iki fikir yer alıyor. Bunlardan ilki, çok yüksek bir gökdelenin tepesine ağırlık kaldırmak için güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan veya standart bir elektrik şebekesinden gelen fazla enerjiyi kullanıyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise, ağırlık serbest bırakılarak jeneratörün çalıştırılıp elektrik üretilmesi planlanıyor. EVu ismi verilen ve 300 metre ile 1000 metre uzunluğunda kuleler kullanılarak enerji depolanan GESS (yerçekimi enerji depolama sistemi) ile uzun yapılar batarya olarak hizmet verebiliyor.

    1000 metrelik gökdelenler dev bir batarya olarak hizmet verebilir Tam Boyutta Gör
    Ekip, EVu yerçekimi sisteminin yanı sıra EVc sistemi olarak adlandırılan sistemi de öneriyor. EVc, EVu sistemine benzer mantıkla çalışıyor ancak, büyük beton bloklar yerine suyu kullanıyor. Gökdelenin tepesine pompalanan ve bir rezervuarda saklanan su, elektriğe ihtiyaç duyulduğunda aşağı salınarak türbinler vasıtasıyla elektrik üretmek için kullanılıyor. Bu sistem günümüzde pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinde halihazırda kullanılıyor.

    Her iki fikir kulağa hoş gelse de pratik uygulamada bir takım zorluklar bulunuyor. Bu ağırlıkları desteklemek için ekstra inşaat maliyeti, verimlilik ve sistemin bakımı gibi konuların yanı sıra, belki de en önemli sorun sistemin kaplayacağı alan dolayısıyla, ofis ve konut içeren bir gökdelenin ekonomik açıdan yapılabilir olmayabilir. Ancak fikrin arkasında Burj Khalifa'nın tasarımcısı bir şirket ve Energy Vault gibi yer çekimi bataryaları üzerinde uzmanlaşmış bir firma olduğun için hayata geçirilmesi mümkün olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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