ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı

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Elektrikli motosikletlerin popülaritesi yükseldikçe, markaların tüketiciye sunduğu model çeşitliliği de artıyor. Bazı hükümetler de sundukları çeşitli teşviklerle bu büyümeye katkı sağlıyor.

Örneğin ABD'de elektrikli motosikletler için satış fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında federal vergi indirimi uygulanıyor. Ülkedeki motosiklet tutkunları geçerlilik süresi 2020'nin sonuna kadar olan bu indirimin uzatılmamasından korkuyordu. Ancak beklenen açıklama geldi ve vergi indiriminin 2021'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Yüzde 10'luk indirim belki de otomobillere yönelik teşvikler kadar etkileyici değil fakat yine de elektrikli motosiklet almak isteyenlerin dişe dokunur derecede tasarruf etmesini sağladığını söyleyebiliriz.

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Vergi indirimi kapsamına girebilmesi için bir elektrikli motosikletin en az 45 mph - 72 km/s hız yapabiliyor olması gerekli. Ayrıca indirim maksimum 2500 dolar ile sınırlandırılmış. Yani satış fiyatı 30 bin dolar olan bir motosiklette 3 bin dolar indirim almak söz konusu değil.

İndirimin uzatılmasında ülkedeki en büyük elektrikli motosiklet satıcısı Zero Motorcycles'ın büyük rol oynadığı söyleniyor. Şirketin başlangıç fiyatları 10 bin ila 20 bin dolar arasında değişen çok sayıda elektrikli motosiklet modeli mevcut.

Elektrikli bisiklet şirketi Sondors da geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli motosikleti Metacycle'ı 5 bin dolar fiyatla duyurmuştu. Maksimum hızı 130 km/s olan Metacycle da indirimin koşullarına uyan modellerden.

Son olarak, elektrikli araçların şarj edildiği Wall Box kurulumlarında sunulan yüzde 30'luk desteğin süresi de uzatıldı. Eğer eve bir Wall Box kurulacaksa indirimin maksimum değeri 1000 dolar. Daha geniş çaplı kurulumlarda ise - örneğin bir şirketin otoparkına entegre edilecek Wall Box'lar - söz konusu değer 30 bin dolara kadar çıkıyor.

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