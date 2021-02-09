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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı

    Ülkede elektrikli motosikletlerin indirim kapsamına girebilmek için en az 72 km/s hız yapabiliyor olması gerekiyor. Söz konusu indirim artık 2021'in sonuna kadar geçerli.
    09 Şubat 2021, 21:00 (1 hf.)
    1,8b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı
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    Elektrikli motosikletlerin popülaritesi yükseldikçe, markaların tüketiciye sunduğu model çeşitliliği de artıyor. Bazı hükümetler de sundukları çeşitli teşviklerle bu büyümeye katkı sağlıyor.

    Örneğin ABD'de elektrikli motosikletler için satış fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında federal vergi indirimi uygulanıyor. Ülkedeki motosiklet tutkunları geçerlilik süresi 2020'nin sonuna kadar olan bu indirimin uzatılmamasından korkuyordu. Ancak beklenen açıklama geldi ve vergi indiriminin 2021'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Yüzde 10'luk indirim belki de otomobillere yönelik teşvikler kadar etkileyici değil fakat yine de elektrikli motosiklet almak isteyenlerin dişe dokunur derecede tasarruf etmesini sağladığını söyleyebiliriz.

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    Ayrıca Bkz. "sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor"

    Vergi indirimi kapsamına girebilmesi için bir elektrikli motosikletin en az 45 mph - 72 km/s hız yapabiliyor olması gerekli. Ayrıca indirim maksimum 2500 dolar ile sınırlandırılmış. Yani satış fiyatı 30 bin dolar olan bir motosiklette 3 bin dolar indirim almak söz konusu değil.

    ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı

    İndirimin uzatılmasında ülkedeki en büyük elektrikli motosiklet satıcısı Zero Motorcycles'ın büyük rol oynadığı söyleniyor. Şirketin başlangıç fiyatları 10 bin ila 20 bin dolar arasında değişen çok sayıda elektrikli motosiklet modeli mevcut.

    Elektrikli bisiklet şirketi Sondors da geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli motosikleti Metacycle'ı 5 bin dolar fiyatla duyurmuştu. Maksimum hızı 130 km/s olan Metacycle da indirimin koşullarına uyan modellerden.

    Son olarak, elektrikli araçların şarj edildiği Wall Box kurulumlarında sunulan yüzde 30'luk desteğin süresi de uzatıldı. Eğer eve bir Wall Box kurulacaksa indirimin maksimum değeri 1000 dolar. Daha geniş çaplı kurulumlarda ise - örneğin bir şirketin otoparkına entegre edilecek Wall Box'lar - söz konusu değer 30 bin dolara kadar çıkıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Teşvik dediğin böyle olur. Bizimkiler ancak vergiyi köklemesini bilir.
    Yanıtla +20
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    Grbz064 (Ahmet ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizim de her gün yeni bir zam geliyor :)
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gokberkbaykara (bilgiç bilgiç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde yapılan ÖTV artışlarının sebebi, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak, çevreyi korumak gibi şeylere bağlı değil. ÖTV arttırılıyor çünkü ithalatın artmamasını istiyorlar. İthalat artarsa cari açık artar buda dolara ihtiyacı arttırır dolayısıyla dolar artar.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gokberkbaykara
    togg ne oluyor o zaman ?
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde de tam tersi. Vergi bindirimi kalınlaştırılıp uzatılıyo.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerika bizi kıskanıyor neden acaba😃
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine ne yazıkki...
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    K kingsix (Murat Arman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ver mehteri ver.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde de uzatilir ....
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Niye insanlar elektriğe bu kadar bağımlı hale geldi, bir elektrik kesintisinde ne araba kalır ne motorsiklet 🤣
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Gunes patlamalari filan ...
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Teşvik dediğin böyle olur. Bizimkiler ancak vergiyi köklemesini bilir.
    Yanıtla +20
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    Grbz064 (Ahmet ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizim de her gün yeni bir zam geliyor :)
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