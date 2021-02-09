sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Tam Boyutta Gör

2. el araç pazarında geçtiğimiz yılın sonunda fiyatlar düşüş eğilimi gösterse de bu durum satışlara çok etki etmedi çünkü fiyatlar hala olması gerekenin epey üzerinde. Gelen son veriler, fiyatların 2021'de de düşmeye devam ettiğini gösteriyor.

sahibinden.com, araç ilanlarına ait Ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Aralık ayında 2020 yılında ilk defa %1’e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda %2’ye yakın düştü.

İlginizi Çekebilir

2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu

Ayrıca Bkz. "Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı"

sahibinden.com’un Vasıta Endeksi raporuna göre Ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Marka & Model sıralamasında sıralama değişti ve Renault – Clio liderliği aldı. Renault – Clio’yu, Volkswagen – Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ile Ford - Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Tam Boyutta Gör

sahibinden.com’un Ocak verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25’i ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da ilan bakanlar Ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.