sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

2. el araç pazarında geçtiğimiz yılın sonunda fiyatlar düşüş eğilimi gösterse de bu durum satışlara çok etki etmedi çünkü fiyatlar hala olması gerekenin epey üzerinde. Gelen son veriler, fiyatların 2021'de de düşmeye devam ettiğini gösteriyor.
sahibinden.com, araç ilanlarına ait Ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Aralık ayında 2020 yılında ilk defa %1’e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda %2’ye yakın düştü.İlginizi Çekebilir 2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu
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sahibinden.com’un Vasıta Endeksi raporuna göre Ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Marka & Model sıralamasında sıralama değişti ve Renault – Clio liderliği aldı. Renault – Clio’yu, Volkswagen – Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ile Ford - Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.
sahibinden.com’un Ocak verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25’i ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.
sahibinden.com’da ilan bakanlar Ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.
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şu döneme gelmişiz ve benim bindiğim 97model araba sarı sitede 45bin TL olmuş. Yahu bu arabaya ben biniyorum ve 45bin TL etmez bu araba. Lakin şimdi i20nin fiyatına bakıyorum 95-100bin fiyatlar yazılmış.
şimdi arabamın değeri yükseldi diye kıs kıs gülen matematik özürlüsü tayfa.
ben bu arabayı o dönemki fiyatlarıyla değiştirmek isteseydim cebimden 20-25bin çıkacaktı. şimdi? bu arabayı 45 e satsam tam 50-55bin lira daha para eklemem gerekecek. ben kârlı mıyım şimdi? fiyatlar eski haline gelse ve arabam 18-20bin civarında olsa zarar etmen tam tersine fazlasıyla kârlı olurum. tabi ki bu bir hayal artık eski fiyatları görmemiz imkansız. yani sonuç olarak otomobil sahibi olan sadece parasının değerini korudu. bu fiyat yükselmesinden herkes zarar etti.
1.0 boşline golf sarı sitede 225 binden başlıyor, şimdi yeni leon geldi 210 bine, dolu paket. Stokçular avcunu yalasın.
kimse stokçudan mal almasa, herkes bayisinden alsa kimse stokçuluk yapamaz ama bizim millet bir olamıyor.