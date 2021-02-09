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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

    sahibinden.com, 2021'in Ocak ayına ilişkin istatistikleri paylaştı. Veriler ışığında Türkiye'nin en popüler otomobil markaları, modelleri ve dahası haberimizde...
    09 Şubat 2021, 16:30 (1 hf.)
    4,2b
    1
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor
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    2. el araç pazarında geçtiğimiz yılın sonunda fiyatlar düşüş eğilimi gösterse de bu durum satışlara çok etki etmedi çünkü fiyatlar hala olması gerekenin epey üzerinde. Gelen son veriler, fiyatların 2021'de de düşmeye devam ettiğini gösteriyor.

    sahibinden.com, araç ilanlarına ait Ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Aralık ayında 2020 yılında ilk defa %1’e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda %2’ye yakın düştü.

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    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı"

    sahibinden.com’un Vasıta Endeksi raporuna göre Ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Marka & Model sıralamasında sıralama değişti ve Renault – Clio liderliği aldı. Renault – Clio’yu, Volkswagen – Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ile Ford - Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

    sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor
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    sahibinden.com’un Ocak verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25’i ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

    sahibinden.com’da ilan bakanlar Ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN (S K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    araba alcaklara söylüyorum uzak durun para değerli şuan fiyatlar düşecek. bakın ben 1.5 sene önce 125.000 tlye araba aldım şimdi o araba 230.000 tl ediyor. böyle bişey yok
    araba alcaklara söylüyorum uzak durun para değerli şuan fiyatlar düşecek. bakın ben 1.5 sene önce 125.000 tlye araba aldım şimdi o araba 230.000 tl ediyor. böyl...
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    Efdiar (Ahmet Dere) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 sene önce okulum evimden uzak diye yarısı peşin yarısı taksitle güç bela 18.000TL ye 97 model Astra F almıştım. tabi gönlüm o dönem 2012 model bandında hyundai i20den yanaydı fakat fiyatları 40-45bin civarlarındaydı. İlerde iş güç sahibi olup bunun borcu bitince ekler onu alırım diyordum.
    şu döneme gelmişiz ve benim bindiğim 97model araba sarı sitede 45bin TL olmuş. Yahu bu arabaya ben biniyorum ve 45bin TL etmez bu araba. Lakin şimdi i20nin fiyatına bakıyorum 95-100bin fiyatlar yazılmış.
    şimdi arabamın değeri yükseldi diye kıs kıs gülen matematik özürlüsü tayfa.
    ben bu arabayı o dönemki fiyatlarıyla değiştirmek isteseydim cebimden 20-25bin çıkacaktı. şimdi? bu arabayı 45 e satsam tam 50-55bin lira daha para eklemem gerekecek. ben kârlı mıyım şimdi? fiyatlar eski haline gelse ve arabam 18-20bin civarında olsa zarar etmen tam tersine fazlasıyla kârlı olurum. tabi ki bu bir hayal artık eski fiyatları görmemiz imkansız. yani sonuç olarak otomobil sahibi olan sadece parasının değerini korudu. bu fiyat yükselmesinden herkes zarar etti.
    2 sene önce okulum evimden uzak diye yarısı peşin yarısı taksitle güç bela 18.000TL ye 97 model Astra F almıştım. tabi gönlüm o dönem 2012 model bandında hyunda...
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    M Musty3535123 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiyatlar %100 arttı, şimdi %10 düşse nolacak. Bu ülkede fiyatı artan ürünün fiyatı bir daha geri inmiyor.

    1.0 boşline golf sarı sitede 225 binden başlıyor, şimdi yeni leon geldi 210 bine, dolu paket. Stokçular avcunu yalasın.

    kimse stokçudan mal almasa, herkes bayisinden alsa kimse stokçuluk yapamaz ama bizim millet bir olamıyor.
    fiyatlar %100 arttı, şimdi %10 düşse nolacak. Bu ülkede fiyatı artan ürünün fiyatı bir daha geri inmiyor. 1.0 boşline golf sarı sitede 225 binden başlı...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dogukan_3002 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para değerli ama şubat ayındayız. Eğer kasım ayında falan olsak daha esnek olurdu. Her bahar piyasa canlanır. Eğer başka araba almayacak yada paraya çok ihtiyacı yoksa ineceklerini sanmam. İnse bile teklif bile gelmemiş fiyatları yazıp bu kadar inerim der, adı indirim olur nasıl olsa :D yani böyle kalır diyorum ben aşağı yukarı. Ancak faiz düşünce ve piyasa canlanınca artırırlar tabi..
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    BayGlock 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu verilere güvenmiyorum.Kendime golf7 bakıyorum arkadaşıma da renault fluence icon.Fiyatı uygun olup satılmayan çoğu araba hemen satıldı son günlerde.Olanlarda fiyatlarını yeniden yükselttiler.Anlaşılan kimsenin acelesi yok satmak için.Adam araba alıyor tamamen keyfi olarak piyasanın üstünde fiyat yazıp bekliyor.Haliyle onu gören başka biri daha fazla yazıyor.Uygun fiyatlı temiz araba bulursanız kaçırmayın.Beklediğim süre boyunca 40bin tl zarardayım şuan.Sırf forumdaki arkadaşlara güvendiğim için araba almadım..
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    berkolo88 (Berk Basoglu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani artık herkes sıkıldı bu işlerden. İniyor çıkıyor al-satçı yok galerici o bu. Gerçekten bıktı herkes. Zaten 3-5 fazla verip 0 alabilmek varken artık kimse 2.el için saldırmıyor. Hem 2020 model 0 araç birçok markada hazır bekliyor. O yüzden faizler böyle devam eder kredi oranları böyle giderse uzun bir süre 2.ele talep düşmeye devam eder. Etmelide !! Biri dün konu açmış. Neymiş ilana koymuş aracı satılmıyormuş. Yani gülerek okudum yazıları ! Sıfır araçtan daha pahalı araç fiyatı yazıp satılmıyor diyorlar. Ticaret ve fiyat araştırması bilgimizde yok. Sadece benim malım değerli parası şu veren alır mantığıyla çok ileri gidemeyiz zaten. Bu kafayla çok beklersiniz daha.
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    E Ecylnc 1 hf. ( Mesaj Silindi ) berkolo88
    Bayide 850 olup 1000 km de aracı 760 a veremiyorum ...
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    Pink Floyd 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasa kilit şu anda. Satıcı zaten satarsam aracı değiştiririm kafasında olduğu için aklındaki fiyattan aşağıya inmiyor. Dolasıyla alıcı da o fiyatı vermek istemiyor. Satıcının bir aciliyeti olmadığı için satmam zaten diyip arabayı satmaktan vazgeçiyor. Sonuç olarak iki tarafta kilit.
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düşüyor düşüyor ama maşallah araba yok. Seat Leon konusunda arayan arayana araba bulan sayısı sıfır..
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adam kafasına göre fiyat koymuş diğer hıyarda ondan görmüş laaa bizim arabanın değeri bu kadar demiş mevzu bu...şimdi o arkadaşlar normalde olması gereken fiyatın üzerinde satamadıkları için indirim yapıyorlar...
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    125 bin TL lik araban 230 olduysa sat bakalım satabilcenmi
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sezonsal olarak kışın hep düşer zaten fiyatlar.. Bayram öncesi ve yaza doğru yükselir bu durum bu seneye özgü değil..







    Acı reçete devam ettikçe kimse keskin düşüş beklemesin..







    Başkanlik sistemine geçmeden önce ocak 2018 de 76.900 tl den başlayan megane su an 201 bin tl den başlıyor ve o da stok yok yani satıslar iyi, o yuzden kimse ağlamasın.. sıfır düşmeden 2.el düşmez..



    Sizi kiskanan Hans o zamanda 20bin euroya aldığı arabayi yine 20 bin euroya alıyor.. Pandemi bahane vergiler ve kötü ekonomi şahane





    https://www.otokokpit.com/renault-modelleri-ocak-2018-fiyat-listesi/
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    R road35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üstte ki arkadaşa bi soğuk su verelim.
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    C cafzafer2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) road35
    Halen umudu olması da trajikomik
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    bscol (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    20!yıldır Araba al sat yaparım bu ülkede ucuzlayan tek şey TL sı...11/12/1/2/3 aylar ikinci el araç piyasasının yavaş olduğu zamanlar üstelik pandemi var üstüne üstlük dolar 10 lira olacak altın 700 gümüş 10 lira olacak diye bir sürü altın dolar alan var hepsi zararda çıkamıyorlar....yasaklar bitsin geçen seneki hız olmasada gene hareket olacak ve ikinci el artacak,hala sıfır araç fazla gelmiyor...
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