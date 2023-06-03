ABD'de ördek vurma oyununun tabancasıyla gerçek soygun yapıldı

NES Zapper'ı Nintendo'nun klasik sekiz bit ördek vurma oyunu Duck Hunt'tan hatırlıyor olmalısınız. Söz konusu lazer tabancası ekranında görünen ördekleri vurmamızı sağlıyordu. Optik sensör kullanan bu aksesuar gerçek bir soyguna alet oldu.
Silahı siyaha boyadı
David'in şüphe uyandırmamak ve olaya ciddiyet katmak için silahı sprey boyayla siyaha boyadığı belirtiliyor. Kendisini ise maske, peruk ve kapüşonlu sweatshirt kombinasyonu ile gizledi. Sonuç olarak kasiyeri korkutarak 300 dolarlık bir soygun yapmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)