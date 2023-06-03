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    ABD'de ördek vurma oyununun tabancasıyla gerçek soygun yapıldı

    Güney Carolina'da bir adam efsane ördek vurma oyunu Duck Hunt'ın tabancasıyla soygun yaptı. NES Zapper ile bir mağazaya dalan zanlı kasadaki tüm parayı çalarak kaçtı.
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    ABD'de ördek vurma oyununun tabancasıyla gerçek soygun yapıldı Tam Boyutta Gör
    Güney Carolina'da ilginç bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki David Dalesandro bir mağazaya girdi ve elindeki tabancayı kasiyere doğrultarak kasadaki tüm parayı kendisine vermesini istedi. Bu hayli sıradan senaryodaki dikkat çeken detay adamın soygunu NES Zapper ile yapması.

    ABD'de ördek vurma oyununun tabancasıyla gerçek soygun yapıldı Tam Boyutta Gör

    NES Zapper'ı Nintendo'nun klasik sekiz bit ördek vurma oyunu Duck Hunt'tan hatırlıyor olmalısınız. Söz konusu lazer tabancası ekranında görünen ördekleri vurmamızı sağlıyordu. Optik sensör kullanan bu aksesuar gerçek bir soyguna alet oldu.

    Silahı siyaha boyadı

    David'in şüphe uyandırmamak ve olaya ciddiyet katmak için silahı sprey boyayla siyaha boyadığı belirtiliyor. Kendisini ise maske, peruk ve kapüşonlu sweatshirt kombinasyonu ile gizledi. Sonuç olarak kasiyeri korkutarak 300 dolarlık bir soygun yapmayı başardı.

    ABD'de ördek vurma oyununun tabancasıyla gerçek soygun yapıldı Tam Boyutta Gör
    Olayın ardından kaçmayı da beceren 25 yaşındaki zanlı çok sürmeden polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir otoparkta yakayı ele veren Dalesandro'nun üzerinde NES Zapper bulundu ancak 300 doları çoktan harcamıştı. Gözaltına alınan şahıs hapis cezasıyla karşı karşıya.
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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