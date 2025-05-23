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    Google Keşfet'in yeni tasarımı site adlarını öne çıkarıyor

    Google Keşfet, Android ve iOS cihazlarda daha büyük kart tasarımından sonra bir tasarım değişikliğine daha uğradı. Google Discover'ın yeni tasarımı, yayıncı/site isimlerini öne çıkarıyor.

    google keşfet (discover) yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Google, hem Android hem de iOS'ta Discover akışının yeni tasarımını sunmaya başladı. Yayıncı adlarına daha fazla dikkat çeken tasarımsal değişiklik, yakın zamanda tam genişlikte kart düzenine geçişin ardından geldi ve Google uygulamasının hem kararlı hem de beta sürümlerinde görülüyor.

    Google Keşfet'teki değişiklikler

    Google Keşfet bölümündeki en son düzenlemeyle, site veya yayıncı adları artık makalenin kapak resminin üzerindeki bir alanda, daha büyük dairesel logonun yanında belirgin bir şekilde gösteriliyor. Bu görsel düzenleme YouTube kanalları ve diğer Keşfet kart kategorileri için de geçerli.

    Daha önceden site adı kartın sol alt köşesinde gösteriliyordu artık burada makalenin yayın tarihi yer alıyor. Beğen simgesi ve seçenekler menüsüne erişim sağlayan üç nokta yerinde değişiklik yok.

    Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise; bazı içerikler için kompakt kart düzeni. Burada haber başlığı sola hizalanırken sağda kare küçük resim gösteriliyor.

    Bu güncellemelerle yayıncı markalaması artık daha belirgin hale geliyor ve kullanıcıların akışta gezinirken güvenilir kaynakları tek bakışta belirlemesini kolaylaştırıyor. Bu değişim, site logolarının ve adlarının artık tıklamaları ve kullanıcı tanınırlığını artırmada daha büyük bir rol oynadığı anlamına geliyor. Yayıncılar için, marka tutarlılığının ve Keşfet ekosistemi içinde görünürlük için favicon'ların ve logoların optimize edilmesinin önemini pekiştiriyor.

    Yeni düzen, Android’de Google uygulamasının kararlı ve beta sürümlerinde, iOS’ta Google Arama uygulamasında birçok kullanıcı için halihazırda görülebiliyor.

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    gun 7 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 7 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 13 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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