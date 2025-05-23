Google Keşfet'in yeni tasarımı site adlarını öne çıkarıyor

Google Keşfet'teki değişiklikler
Google Keşfet bölümündeki en son düzenlemeyle, site veya yayıncı adları artık makalenin kapak resminin üzerindeki bir alanda, daha büyük dairesel logonun yanında belirgin bir şekilde gösteriliyor. Bu görsel düzenleme YouTube kanalları ve diğer Keşfet kart kategorileri için de geçerli.
Daha önceden site adı kartın sol alt köşesinde gösteriliyordu artık burada makalenin yayın tarihi yer alıyor. Beğen simgesi ve seçenekler menüsüne erişim sağlayan üç nokta yerinde değişiklik yok.
Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise; bazı içerikler için kompakt kart düzeni. Burada haber başlığı sola hizalanırken sağda kare küçük resim gösteriliyor.
Bu güncellemelerle yayıncı markalaması artık daha belirgin hale geliyor ve kullanıcıların akışta gezinirken güvenilir kaynakları tek bakışta belirlemesini kolaylaştırıyor. Bu değişim, site logolarının ve adlarının artık tıklamaları ve kullanıcı tanınırlığını artırmada daha büyük bir rol oynadığı anlamına geliyor. Yayıncılar için, marka tutarlılığının ve Keşfet ekosistemi içinde görünürlük için favicon'ların ve logoların optimize edilmesinin önemini pekiştiriyor.
Yeni düzen, Android’de Google uygulamasının kararlı ve beta sürümlerinde, iOS’ta Google Arama uygulamasında birçok kullanıcı için halihazırda görülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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