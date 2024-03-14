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    Anlık Bildirim

    Elon Musk yöneticilere 2.5 milyar dolar verdi ama kuruş vergi ödemedi

    ABD’de devasa gelir elde eden pek çok firmanın zarar ettiği için vergi ödemediği hatta hükümetten destek aldığı ortaya çıktı ancak yöneticiler adeta maaş zengini oldu.
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ABD firmalarının vergi konusundaki cimriliği tartışma konusu. Pek çok firma off-shore tarzındaki farklı ülkelere gelirlerini aktararak vergiden kaçınmaya çalışıyor.

    Tesla hep zararda

    ABD’de yapılan bir analiz, 2018-2022 yılları arasında 35 farklı firmanın yönetici maaşlarını ve gelir vergisini masaya yatırdı. Analize göre 4 yıl boyunca bu 35 firma verdiği vergilerden kat kat fazlasını yöneticilerine maaş olarak ödemiş. Bazısı ise hiç vergi vermemiş.

    35 firmanın 4 yıllık süreçte yöneticilerine toplamda 9.49 milyar dolar ödediği belirtiliyor ancak federal vergileri -1.72 milyar dolar. Yani bu firmalar zarar gösterdiği için hükümetten 1.72 milyar dolar destek almış.

    Listenin zirvesinde kronik zarar firması Tesla yer alıyor. Toplamda 4.4 milyar dolar kâr elde eden firma yöneticilerine de 2.5 milyar dolar maaş ödemiş. Ne var ki genel tabloda federal vergisi -1 milyon dolar. Yani hükümetten 1 milyon dolar destek almış.

    T-Mobile US operatörünün 17.9 milyar dolar kâr elde ettiği ancak vergi ödemesinin -80 milyon dolar olduğu görülüyor. Yöneticilerine ise bu süreçte 675 milyon dolar ödemiş. Netflix ise 15.1 milyar dolar kâr elde ederken yöneticilerine 652 milyon dolar ödemiş. Vergi tarafında ise cebinden 236 milyon dolar çıkmış.

    Özellikle resesyonun konuşulduğu ABD ekonomisinde teknoloji devlerinin vergi vermemeleri büyük tepki topluyor. Bazı gruplar Kongrenin gelir vergisini yüzde 21 seviyesinden yüzde 28 seviyesine çıkarması gerektiğini savunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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