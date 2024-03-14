Elon Musk yöneticilere 2.5 milyar dolar verdi ama kuruş vergi ödemedi

Tesla hep zararda
ABD’de yapılan bir analiz, 2018-2022 yılları arasında 35 farklı firmanın yönetici maaşlarını ve gelir vergisini masaya yatırdı. Analize göre 4 yıl boyunca bu 35 firma verdiği vergilerden kat kat fazlasını yöneticilerine maaş olarak ödemiş. Bazısı ise hiç vergi vermemiş.
35 firmanın 4 yıllık süreçte yöneticilerine toplamda 9.49 milyar dolar ödediği belirtiliyor ancak federal vergileri -1.72 milyar dolar. Yani bu firmalar zarar gösterdiği için hükümetten 1.72 milyar dolar destek almış.
Listenin zirvesinde kronik zarar firması Tesla yer alıyor. Toplamda 4.4 milyar dolar kâr elde eden firma yöneticilerine de 2.5 milyar dolar maaş ödemiş. Ne var ki genel tabloda federal vergisi -1 milyon dolar. Yani hükümetten 1 milyon dolar destek almış.
T-Mobile US operatörünün 17.9 milyar dolar kâr elde ettiği ancak vergi ödemesinin -80 milyon dolar olduğu görülüyor. Yöneticilerine ise bu süreçte 675 milyon dolar ödemiş. Netflix ise 15.1 milyar dolar kâr elde ederken yöneticilerine 652 milyon dolar ödemiş. Vergi tarafında ise cebinden 236 milyon dolar çıkmış.
Özellikle resesyonun konuşulduğu ABD ekonomisinde teknoloji devlerinin vergi vermemeleri büyük tepki topluyor. Bazı gruplar Kongrenin gelir vergisini yüzde 21 seviyesinden yüzde 28 seviyesine çıkarması gerektiğini savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.