Elon Musk yöneticilere 2.5 milyar dolar verdi ama kuruş vergi ödemedi

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ABD firmalarının vergi konusundaki cimriliği tartışma konusu. Pek çok firma off-shore tarzındaki farklı ülkelere gelirlerini aktararak vergiden kaçınmaya çalışıyor.

Tesla hep zararda

ABD’de yapılan bir analiz, 2018-2022 yılları arasında 35 farklı firmanın yönetici maaşlarını ve gelir vergisini masaya yatırdı. Analize göre 4 yıl boyunca bu 35 firma verdiği vergilerden kat kat fazlasını yöneticilerine maaş olarak ödemiş. Bazısı ise hiç vergi vermemiş.

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35 firmanın 4 yıllık süreçte yöneticilerine toplamda 9.49 milyar dolar ödediği belirtiliyor ancak federal vergileri -1.72 milyar dolar. Yani bu firmalar zarar gösterdiği için hükümetten 1.72 milyar dolar destek almış.

Listenin zirvesinde kronik zarar firması Tesla yer alıyor. Toplamda 4.4 milyar dolar kâr elde eden firma yöneticilerine de 2.5 milyar dolar maaş ödemiş. Ne var ki genel tabloda federal vergisi -1 milyon dolar. Yani hükümetten 1 milyon dolar destek almış.

T-Mobile US operatörünün 17.9 milyar dolar kâr elde ettiği ancak vergi ödemesinin -80 milyon dolar olduğu görülüyor. Yöneticilerine ise bu süreçte 675 milyon dolar ödemiş. Netflix ise 15.1 milyar dolar kâr elde ederken yöneticilerine 652 milyon dolar ödemiş. Vergi tarafında ise cebinden 236 milyon dolar çıkmış.

Özellikle resesyonun konuşulduğu ABD ekonomisinde teknoloji devlerinin vergi vermemeleri büyük tepki topluyor. Bazı gruplar Kongrenin gelir vergisini yüzde 21 seviyesinden yüzde 28 seviyesine çıkarması gerektiğini savunuyor.

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