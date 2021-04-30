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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de Volkswagen'in "Voltswagen" şakasıyla ilgili soruşturma açıldı

    Volkswagen'in Kuzey Amerika biriminin isim değişikliğiyle ilgili 1 Nisan şakası gündemden düşmüş gibi görünse de ABD'li yetkililer aynı fikirde değil. SEC, bu şakayla ilgili soruşturma başlattı.
    30 Nisan 2021, 17:20 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ABD'de Volkswagen'in
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    Hatırlanacak olursa Volkswagen, geçtiğimiz ayın sonunda Kuzey Amerika pazarında ismini 'Voltswagen' olarak değiştireceğini açıklayarak 1 Nisan şakası yapmıştı. Alman markanın bu şakası başına yeni bir iş açmış gibi görünüyor.

    Gelen haberlere göre SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), Volkswagen'in Kuzey Amerika biriminin bu şakasıyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, ilk başta şaka olduğu anlaşılmayan bu açıklama sonrasında Volkswagen'in hisse senedi fiyatlarında artış olup olmadığına bakılacak.

    İncelemenin detayları henüz bilinmiyor fakat yapılan Voltswagen açıklamasıyla, bunun bir şaka olduğunun duyurulması arasında geçen süreçte şirketin hisselerinde bu durumla ilişkilendirilebilecek anormal bir artış yaşandıysa Alman marka ciddi bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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    1 Nisan şakası nasıl başladı?

    Peki her yıl birçok marka çeşitli 1 Nisan şakalarıyla anılırken Volkswagen'in şakası nasıl bu kadar büyüdü? Şirket ilk olarak 29 Mart'ta 'Voltswagen' adının geçtiği, henüz tamamlanmamış bir basın bülteni paylaşarak çok önemli bir haberi kazara paylaşmış süsü verdi. Kısa süre sonra bu bülten kaldırıldı fakat ertesi gün bu kez tamamlanmış olarak yeniden yayınlandı.

    Bu süreçte pek çok kişi - zamanlamayı da hesaba katarak - bunun bir şaka olduğunu tahmin ediyordu. Fakat güvenilir medya organlarının şirkete bunun bir şaka olup olmadığını sorması ve Volkswagen yöneticilerinin isim değişikliğinin gerçek olduğunu söylemesi işin rengini değiştirdi. Zira uluslararası yayın organları yöneticilerin açıklamalarına dayanarak bunu gerçek bir haber gibi paylaştı.

    Sonrasında Volkswagen, yayınladığı basın bültenini resmi internet sitesinden kaldırıp tüm bu 'Voltswagen' olayının 1 Nisan şakasından ibaret olduğunu duyurunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yöneticilerin açıklamalarıyla desteklenen bu durumun şaka olmaktan çıkıp 'yalan' haline geldiği ve insanları güldürmekten ziyade Volkswagen'in itibarına zarar verdiği ifade edildi.

    Ardından yetkililer bunun sadece eğlenmek amacıyla yapılan masum bir şaka olduğunu belirtti fakat görünen o ki SEC, bu süre zarfında ortada bir haksız kazanç olup olmadığından emin olmak istiyor.



    https://www.spiegel.de/wirtschaft/volkswagen-und-voltswagen-us-boersenaufsicht-prueftaprilscherz-a-9feeafe6-0002-0001-0000-000177330665
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elon Musk'a niye açılmıyor coin konularında?
    Yanıtla +6
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    P PyroSemi 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Musk prestijiyle borsanın ... ona bı şey yok
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alman diye yapıştır cezayı, iş Amerika merkezli firmalara gelince 3 maymunu oyna. Ne de olsa kendi ekonomini kalkındırıyor!
    Sahtecilik yapıp 2008 krizine yol açan kimler doğru düzgün sorgulandı, kaçı şu an hala faal hem şahıs hem de firma olarak?
    Devamlı sosyal medyayı kullanıp piyasayı manipule eden Elon'a kaç laf söylendi?
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    Buradan örneklere başlansa Amerika'ya yol olur. Geçiniz. Firma adı Voltswagen olacak hisselere abanalım diyen gerizekalılara borsa öğretin önce.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adı Voltswagen olacak diye hisseleri anormal yükseliyorsa zaten gerçekten yapsınlar. Artı şaka olduğu anlaşılınca da düşmüştür herhalde. Nasıl haksız kazanç yapacaklar?
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    Quard (Ahmet G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne varda bunda bence bunda başka bir şey var,şaka bahane nereden para koparırız şahane.
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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elon Musk'a niye açılmıyor coin konularında?
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abd volkswagene kafayı takmış gibi görünüyor
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