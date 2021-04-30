ABD'de Volkswagen'in "Voltswagen" şakasıyla ilgili soruşturma açıldı

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Hatırlanacak olursa Volkswagen, geçtiğimiz ayın sonunda Kuzey Amerika pazarında ismini 'Voltswagen' olarak değiştireceğini açıklayarak 1 Nisan şakası yapmıştı. Alman markanın bu şakası başına yeni bir iş açmış gibi görünüyor.

Gelen haberlere göre SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), Volkswagen'in Kuzey Amerika biriminin bu şakasıyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, ilk başta şaka olduğu anlaşılmayan bu açıklama sonrasında Volkswagen'in hisse senedi fiyatlarında artış olup olmadığına bakılacak.

İncelemenin detayları henüz bilinmiyor fakat yapılan Voltswagen açıklamasıyla, bunun bir şaka olduğunun duyurulması arasında geçen süreçte şirketin hisselerinde bu durumla ilişkilendirilebilecek anormal bir artış yaşandıysa Alman marka ciddi bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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1 Nisan şakası nasıl başladı?

Peki her yıl birçok marka çeşitli 1 Nisan şakalarıyla anılırken Volkswagen'in şakası nasıl bu kadar büyüdü? Şirket ilk olarak 29 Mart'ta 'Voltswagen' adının geçtiği, henüz tamamlanmamış bir basın bülteni paylaşarak çok önemli bir haberi kazara paylaşmış süsü verdi. Kısa süre sonra bu bülten kaldırıldı fakat ertesi gün bu kez tamamlanmış olarak yeniden yayınlandı.

Bu süreçte pek çok kişi - zamanlamayı da hesaba katarak - bunun bir şaka olduğunu tahmin ediyordu. Fakat güvenilir medya organlarının şirkete bunun bir şaka olup olmadığını sorması ve Volkswagen yöneticilerinin isim değişikliğinin gerçek olduğunu söylemesi işin rengini değiştirdi. Zira uluslararası yayın organları yöneticilerin açıklamalarına dayanarak bunu gerçek bir haber gibi paylaştı.

Sonrasında Volkswagen, yayınladığı basın bültenini resmi internet sitesinden kaldırıp tüm bu 'Voltswagen' olayının 1 Nisan şakasından ibaret olduğunu duyurunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yöneticilerin açıklamalarıyla desteklenen bu durumun şaka olmaktan çıkıp 'yalan' haline geldiği ve insanları güldürmekten ziyade Volkswagen'in itibarına zarar verdiği ifade edildi.

Ardından yetkililer bunun sadece eğlenmek amacıyla yapılan masum bir şaka olduğunu belirtti fakat görünen o ki SEC, bu süre zarfında ortada bir haksız kazanç olup olmadığından emin olmak istiyor.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/volkswagen-und-voltswagen-us-boersenaufsicht-prueftaprilscherz-a-9feeafe6-0002-0001-0000-000177330665

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