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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dacia önümüzdeki yıl logo değiştirebilir: İşte yeni logo

    Dacia, elektriklenme atılımı kapsamında 2022 yılında marka kimliğini ve logosunu yenileyecek. Şirketin yeni logo tasarımının ticari marka tescili için başvuruda bulunduğu açıklandı.
    30 Nisan 2021, 15:30 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dacia önümüzdeki yıl logo değiştirebilir: İşte yeni logo
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    Otomotiv dünyasındaki elektriklenme trendiyle birlikte şirketlerin yalnızca ürün gamı değil marka kimlikleri de yenileniyor. Bu kapsamda Peugeot ve Kia gibi markalar yeni logolarını kullanmaya başladı bile. Dacia da bu kervana 2022 yılında katılacak.

    Hatırlanacak olursa Dacia, bu yılın hemen başında Bigster isimli bir SUV konsepti tanıtmıştı. Tasarımıyla beğeni toplayan bu konseptte göze çarpan önemli bir detay da Dacia logosunun mevcut logodan farklı oluşuydu. Hatta bu durum Romanyalı markanın da logo değiştireceği şeklinde yorumlanmıştı. Gelen haberlere göre Dacia, bu yeni logo tasarımının ticari marka tescili için başvuruda bulundu.

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    Ayrıca Bkz. "2021 Skoda Fabia'nın konsol tasarımı ortaya çıktı"

    Dacia'nın yeni logo tasarımına baktığımızda mevcut logoya göre biraz daha sade olduğunu görüyoruz. Tasarım ilk bakışta 'X' şeklini anımsatsa da dikkatli bakıldığında D ve C harflerinin birleşiminden oluştuğu fark ediliyor. Öte yandan marka isminin de logodakine benzer şekilde yeni bir yazı tipiyle geleceğini görüyoruz.

    Yeni logoyu ilk olarak Bigster konseptinde gördük fakat gelen haberlere göre bu konseptin üretim versiyonu Dacia'nın yeni logosunu taşıyan ilk model olmayacak. RenaultBlog'da belirtilene göre Dacia bu logoyu üretimi sona eren Logan MCV ve Lodgy'nin yerini alacak yeni model üzerinde tanıtacak. Crossover esintileri taşıyacağı düşünülen bu modelin 2022 yılında tanıtılacağı onaylanmıştı.

    Dacia önümüzdeki yıl sadece logo değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ürün gamında ilk kez hibrit modele yer vermiş olacak. Öte yandan aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz Bigster konseptinin üretim versiyonu da şirketin 2025 yılına kadar olan ürün planları arasında. Bu SUV'da da alternatif yakıtlı ve hibrit motorlara yer verilecek.



    Kaynakça https://www.autoexpress.co.uk/dacia/354041/new-dacia-bigster-suv-set-launch-companys-rebrand https://nhomndsginbdgofawnlaklowgu-ac4c6men2g7xr2a-www-renaultblog-de.translate.goog/dacia-neues-logo-kommt-2022/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 16 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    haberelectro 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Samura ii (Abdurrahman A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chanel'ın logosuna benziyor. dava açılabilir
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    KievKarambolü 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    D ve C güzel yansıtılmış ama üstüne biraz daha çalışabilirler bence.
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    The Killing Road (&#39;y ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski logonun marka algisini dusunursek degistirmeleri olumlu bence. Ama logo guzel mi orasi tartisilir
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    Samura ii (Abdurrahman A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chanel'ın logosuna benziyor. dava açılabilir
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    haberelectro 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ergenius (vedat bişkin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence nabız yoklarlar ona göre değiştirirler. Fikrim: kötü olmuş daha iyisini yapabilirler
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