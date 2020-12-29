Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de yeni drone kuralları geliyor: Drone'lar dijital plakalara sahip olacak

    FAA, drone'larla alakalı ABD'de yürürlüğe girecek iki yeni kuralı duyurdu. Drone'lar artık konumlarını ve kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine iletilmesini sağlayacak dijital plaka bulunduracaklar.
    1 sa.
    113
    13
    havacılık
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ABD'de yeni drone kuralları geliyor: Drone'lar dijital plakalara sahip olacak

    Federal Havacılık İdaresi(FAA), ABD'deki drone operatörleri için iki yeni kural çıkaracağını duyurdu. Birincisi, uzun zamandır beklenen bir Remote ID uygulaması. Sistem, insansız hava araçları için etkin bir şekilde bir tür dijital araç plakası olarak çalışıyor ve aracın konumu da dahil olmak üzere kimlik bilgilerini yayınlıyor.

    Bir diğer kural ise insanlar üzerinden ve gece uçma uygulaması. Bu kuralda, lisanslı drone operatörlerinin, ek eğitimleri tamamlamaları ve drone'larını çarpışma önleyici ışıklarla donatmaları koşulu sunuluyor. Kurallar, ABD'ye turist olarak gelen ve drone kullanan kişiler için de geçerli olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Delta Havayolları, 2030'a kadar karbon nötr olma sözü verdi: Şirket 1 milyar dolarlık planını açıkladı

    Ayrıca Bkz. "Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler"

    Kurallar, ulusal ve kamu güvenliğini korumak için getirildi

    Remote ID, drone'lar için bir dijital plaka veya kimlik olarak düşünülebilir. FAA, ulusal güvenlik için bu kuralın çok önemli olduğuna inanıyor. Bu kuralın gerekçesi olarak özellikle yasaklı bölgelerin üzerinde ya da havaalanları yakınında uçurulan drone'ları tespit etmek gösteriliyor. Kural, DJI Mavic Mini gibi 250 gram ağırlığının altındaki drone'lar için geçerli olmayacak.

    İnsanların üzerinde ve gece uçuşunda ise en önemli öncelik güvenlik. Drone sahiplerinin, uçuş esnasında insanların fark edebilmesi için drone'larını yaklaşık 5 km mesafeden görülecek şekilde ışıklarla donatması gerekecek. Bu kural ağırlıklarına bakılmaksızın tüm drone'lar için geçerli olacak.

    FAA, ABD'de 1.7 milyondan fazla insansız hava aracı kaydı ve 203.000 FAA sertifikalı drone operatörü olduğunu belirtiyor. 2022'den itibaren, 250 gramın üzerindeki her yeni seri üretim drone'un Remote ID'ye sahip olması gerekecek.



    https://www.engadget.com/faa-remote-id-night-time-flight-235350517.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir 34 dk. PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN ABD'de yeni drone kuralları geliyor: Drone'lar dijital plakalara sahip olacak Sonraki Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada 1 sa. Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica 2 sa. Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir 2 sa. ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir 3 sa. Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı 3 sa. FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı 4 sa. AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti 4 sa. Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi 4 sa. Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi 4 sa. adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık 5 sa. MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak 5 sa. 2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı 6 sa. Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme 6 sa. Alibaba’nın büyümesine Çin engeli 7 sa. Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor 7 sa. Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi 8 sa. Yok satan MI 10T ailesi neden bu kadar ilgi gördü? 8 sa. XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor 8 sa. DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor 9 sa. Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız