ABD'de yeni drone kuralları geliyor: Drone'lar dijital plakalara sahip olacak

Federal Havacılık İdaresi(FAA), ABD'deki drone operatörleri için iki yeni kural çıkaracağını duyurdu. Birincisi, uzun zamandır beklenen bir Remote ID uygulaması. Sistem, insansız hava araçları için etkin bir şekilde bir tür dijital araç plakası olarak çalışıyor ve aracın konumu da dahil olmak üzere kimlik bilgilerini yayınlıyor.

Bir diğer kural ise insanlar üzerinden ve gece uçma uygulaması. Bu kuralda, lisanslı drone operatörlerinin, ek eğitimleri tamamlamaları ve drone'larını çarpışma önleyici ışıklarla donatmaları koşulu sunuluyor. Kurallar, ABD'ye turist olarak gelen ve drone kullanan kişiler için de geçerli olacak.

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Kurallar, ulusal ve kamu güvenliğini korumak için getirildi

Remote ID, drone'lar için bir dijital plaka veya kimlik olarak düşünülebilir. FAA, ulusal güvenlik için bu kuralın çok önemli olduğuna inanıyor. Bu kuralın gerekçesi olarak özellikle yasaklı bölgelerin üzerinde ya da havaalanları yakınında uçurulan drone'ları tespit etmek gösteriliyor. Kural, DJI Mavic Mini gibi 250 gram ağırlığının altındaki drone'lar için geçerli olmayacak.

İnsanların üzerinde ve gece uçuşunda ise en önemli öncelik güvenlik. Drone sahiplerinin, uçuş esnasında insanların fark edebilmesi için drone'larını yaklaşık 5 km mesafeden görülecek şekilde ışıklarla donatması gerekecek. Bu kural ağırlıklarına bakılmaksızın tüm drone'lar için geçerli olacak.

FAA, ABD'de 1.7 milyondan fazla insansız hava aracı kaydı ve 203.000 FAA sertifikalı drone operatörü olduğunu belirtiyor. 2022'den itibaren, 250 gramın üzerindeki her yeni seri üretim drone'un Remote ID'ye sahip olması gerekecek.

https://www.engadget.com/faa-remote-id-night-time-flight-235350517.html

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