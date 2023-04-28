ABD'deki kripto dolandırıclığı davasında 3,4 milyar dolar ceza kesildi

CFTC‘den yapılan açıklamada, verilen cezanın kurumun bugüne kadar karşılaştığı davalardaki en yüksek sivil para cezası olduğu kaydedildi. Aynı zamanda Bitcoin’in dahil olduğu en büyük dolandırıcılık planı olduğunu ifade etti.
Kurbanlardan 30 bin adet Bitcoin topladı
Bununla beraber alınan kararda, Steynberg’in kayıtsız bir emtia havuzu oluşturmak için Bitcoin talep eden hileli bir pazarlama planı oluşturduğu aktarıldı. CFTC’ye göre Mayıs 2018 ile Mart 2021’e kadar 23 binden fazla kişiden en az 29 bin 421 BTC toplandı.
Ayrıca kripto paralara ve kripto borsalarına odaklanan CFTC, son dönemde kripto yatırımcısının yeni odağı haline geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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