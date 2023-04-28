ABD'deki kripto dolandırıclığı davasında 3,4 milyar dolar ceza kesildi

Tam Boyutta Gör ABD mali düzenleyicisi Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Bitcoin dolandırıcılığı hakkındaki davayı kazandı. CFTC‘yi haklı bulan mahkeme, davalının 3,4 milyar dolar ceza ödemesine karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Cornelius Johannes Steynberg’in döviz işlemleri ve Bitcoin ile dolandırıcılık yaptığı için bu cezaya hükmetti. Buna göre, Mirror Trading International isimli şirketin CEO’su Steynberg dolandırdığı kişilere 1,73 milyar dolar tazminat ödeyecek. Ek olarak 1,73 milyar dolar daha para cezası verilecek.

CFTC‘den yapılan açıklamada, verilen cezanın kurumun bugüne kadar karşılaştığı davalardaki en yüksek sivil para cezası olduğu kaydedildi. Aynı zamanda Bitcoin’in dahil olduğu en büyük dolandırıcılık planı olduğunu ifade etti.

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Bununla beraber alınan kararda, Steynberg’in kayıtsız bir emtia havuzu oluşturmak için Bitcoin talep eden hileli bir pazarlama planı oluşturduğu aktarıldı. CFTC’ye göre Mayıs 2018 ile Mart 2021’e kadar 23 binden fazla kişiden en az 29 bin 421 BTC toplandı.

Ayrıca kripto paralara ve kripto borsalarına odaklanan CFTC, son dönemde kripto yatırımcısının yeni odağı haline geldi.

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ABD'deki kripto davasında 3,4 milyar dolar ceza kesildi