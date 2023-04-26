Binance dev satın alımdan vazgeçti

Binance vazgeçti
Binance borsası Kasım ayından bu yana Voyager Digital varlıklarını satın almak için büyük bir çaba sarf ediyor ve aynı şekilde ABD yetkili kurumları da çeşitli davalarla borsaya engel olmaya çalışıyor. Bu savaşta pes eden Binance oldu.
Binance yaptığı açıklamada ABD kurumlarının düşmanca tavırları nedeniyle Voyager Digital varlıklarını satın almaktan vazgeçtiğini bildirdi. Bu haber ile birlikte VGX birimi yüzde 30 civarında düşerek 27 cent seviyesine geriledi.
Bazı kaynaklar Binance’in baskılara beklentilerin üzerinde dayandığını belirtirken bazı kullanıcılar ise Binance’in Voyager müşteri portföyüne ait verileri elde ettikten sonra iptal kararı vermesini eleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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