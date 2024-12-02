ABD'den Çin'e "yok artık" dedirtecek yeni yaptırımlar geliyor

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Tam Boyutta Gör ABD, son yıllarda Çin’in yarı iletken sektöründeki ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla başlattığı yaptırım dalgalarına bir yenisini ekliyor. Bu hafta içinde açıklanması beklenen yeni düzenlemeler, aralarında Çin merkezli Naura Technology Group, Piotech ve SiCarrier Technology gibi çip ekipmanı üreticilerinin de bulunduğu 140 şirketi hedef alacak. Naura, Çin'in en büyük çip ekipman üreticisi konumundayken diğerleri de ülkenin yarı iletken devlerinden.

Keni kısıtlamalar agresif

Hazırlanan paket, yapay zeka eğitimi gibi üst düzey uygulamalar için kritik önem taşıyan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin Çin'e sevkiyatına getirilen kısıtlamaları; 24 ek çip üretim aracına ve üç yazılım aracına getirilen yeni kısıtlamaları ve Singapur ve Malezya gibi ülkelerde üretilen çip üretim ekipmanlarına getirilen yeni ihracat kısıtlamalarını içeriyor. Özellikle Lam Research, KLA ve Applied Materials gibi ABD'li şirketlerin yanı sıra Hollandalı ASM International gibi yabancı üreticilerin bu yaptırımlardan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

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ABD’nin hedefindeki Çinli firmalar arasında yarı iletken üretim şirketleri, iki yatırım firması ve 100’den fazla çip ekipmanı üreticisi yer alıyor. Bu şirketlerin birçoğu, daha önce ABD’nin yaptırımları nedeniyle zor durumda kalan Huawei ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle listeye alındı. Bu şirketler, ABD'li tedarikçilerin özel bir lisans almadan bu ülkelere sevkiyat yapmasını engelleyen kara listeye eklenecek.

Çin’in kendine yeterlilik çabaları

Tam Boyutta Gör Çin, yarı iletken sektöründe dışa bağımlılığını azaltmak ve teknolojik olarak kendine yeten bir ülke olma yolunda önemli adımlar atıyor ve kısıtlamalar altında çabalarını hızlandırıyor. Ancak uzmanlar, Çin’in bu alanda Nvidia gibi ABD’li liderler ve Hollanda merkezli ASML gibi ileri çip ekipman üreticilerinin gerisinde kaldığını belirtiyor.

ABD ayrıca Çin'in en büyük fason çip üreticisi olan Semiconductor Manufacturing International'a da ek kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. SMIC, 2020’de listeye dahil edilmiş olsa da ancak o tarihten bu yana milyarlarca dolarlık ihracat lisansı onaylanmıştı. Bu arada ABD ilk kez, çiplere yatırım yapan iki şirketi kara listeye ekleyecek: Wise Road Capital ve Wingtech Technology Co.

Hollanda ve Japonya’ya muafiyet

Yeni düzenlemeler, özellikle Foreign Direct Product (Doğrudan Yabancı Ürün Kuralı - FDPR) kuralını da genişletiyor. Yeni kural, ABD, Japon ve Hollandalı üreticilerin dünyanın diğer bölgelerinde ürettikleri çip üretim ekipmanlarının Çin'deki belirli çip fabrikalarına ihracatını engellemek için ABD'nin yetkilerini genişletecek. Malezya, Singapur, İsrail, Tayvan ve Güney Kore'de üretilen ekipmanlar kurala tabi olurken Hollanda ve Japonya muaf tutulacak. Kural ayrıca, belirli yabancı ürünlerin ne zaman ABD kontrolüne tabi olacağını belirleyen ABD içeriği miktarını da sıfıra indirecek. Bu da ABD'nin denizaşırı ülkelerden Çin'e gönderilen herhangi bir ürünün ABD çipi içerip içermediğini denetlemesine olanak tanıyacak.

Yeni kurallar, ABD'nin Çin'in askeri uygulamalar için yapay zekayı geliştirmeye yardımcı olabilecek ya da ABD ulusal güvenliğini başka bir şekilde tehdit edebilecek çiplere erişme ve üretme kabiliyetini engellemeye yönelik getirdiği kısıtlamaların üçüncü basamağı konumunda. ABD, Ekim 2022'de belirli üst düzey çiplerin satışını ve üretimini engellemek için kapsamlı bir dizi kontrol yayınlamıştı.

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