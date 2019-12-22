ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı

Sosyal medya platformu TikTok, son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri. ABD Donanması da TikTok uygulamasının ulusal güvenliğe bir tehdit olduğunu belirterek kullanımını yasakladı.
Uygulama yüklenemeyecek
Donanma askerlerlerine hükümet tarafından sağlanan telefonlara TikTok uygulaması yüklenemeyecek. Halihazırda uygulamanın yüklü bulunduğu telefonların ise donanma tarafından kullanılan Navy Marine Corps ağına erişemeyeceği bildirildi.
Çin merkezli TikTok’un donanma askerleri tarafından kullanılmasının önü tam anlamıyla kesilmiş oldu. Yapılan açıklamalarda uygulamadan “siber güvenlik tekdidi” olarak bahsediliyor. Hükümet tarafından sağlanan telefonlarda sosyal medya platformları dahil birçok uygulamanın kullanımı serbest olduğu için TikTok’un yasaklanmasının ilginç bir hamle olduğu söylenebilir.Ayrıca Bkz. "Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı"
Kısa sürede hızla büyüyen TikTok sosyal medya platformu, daha öncesinde çocuk haklarına karşı geldiği gerekçesiyle de ABD’de gündeme gelmişti. Görünen o ki platformun Çin’deki çatı şirketi ByteDance, benzeri suçlamalarla karşılaşmaya devam edecek.
https://techcrunch.com/2019/12/21/tiktoks-national-security-scrutiny-tightens-as-u-s-navy-reportedly-bans-popular-social-app/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orduda sivil personellerin uymasi gereken kurallari en bastan bellidir bilinir. Orduda calisan hicbir sivil personel istemeden de olsa bu tur gorsel isitsel vs kayitlari veya canli yayinlair paylasamaz.
Ailevi meselelerden duyar kasmissin lakin onlar icin de guvenli sekilde gorsel isitsel gorusmeler vardir.
Ordudaki siviller cok zor sartlar altinda filan degillerdir. Anlamsiz dramatize etmeyin .
Nerden biliyorum dersen :) Bildiklerin yasadiklarim vardir .
Tiktok bana gore guvenlik acigi olusturmasi inka edilemez buna ek olarak icerikleri eglence odakli olsa da sanki eglenceden cok ozurluler diyari olmaya baslamis :/ .
Video hazirlamak ve paylasmak emin olun daha cok stres ve yogunluk gerektirir :)
Cekmek icin kasanlari biliriz :) ...