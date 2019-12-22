ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı

Sosyal medya platformu TikTok, son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri. ABD Donanması da TikTok uygulamasının ulusal güvenliğe bir tehdit olduğunu belirterek kullanımını yasakladı.

Uygulama yüklenemeyecek

Donanma askerlerlerine hükümet tarafından sağlanan telefonlara TikTok uygulaması yüklenemeyecek. Halihazırda uygulamanın yüklü bulunduğu telefonların ise donanma tarafından kullanılan Navy Marine Corps ağına erişemeyeceği bildirildi.

Çin merkezli TikTok’un donanma askerleri tarafından kullanılmasının önü tam anlamıyla kesilmiş oldu. Yapılan açıklamalarda uygulamadan “siber güvenlik tekdidi” olarak bahsediliyor. Hükümet tarafından sağlanan telefonlarda sosyal medya platformları dahil birçok uygulamanın kullanımı serbest olduğu için TikTok’un yasaklanmasının ilginç bir hamle olduğu söylenebilir.

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Kısa sürede hızla büyüyen TikTok sosyal medya platformu, daha öncesinde çocuk haklarına karşı geldiği gerekçesiyle de ABD’de gündeme gelmişti. Görünen o ki platformun Çin’deki çatı şirketi ByteDance, benzeri suçlamalarla karşılaşmaya devam edecek.

https://techcrunch.com/2019/12/21/tiktoks-national-security-scrutiny-tightens-as-u-s-navy-reportedly-bans-popular-social-app/