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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı

    Son dönemin tartışmalı sosyal medya platformu TikTok, ABD Donanması tarafından yasaklandı. Hükümet tarafından donanma personeline sağlanan telefonlara uygulama yüklenemeyecek.
    2 sa.
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    6
    Güvenlik
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı
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    Sosyal medya platformu TikTok, son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri. ABD Donanması da TikTok uygulamasının ulusal güvenliğe bir tehdit olduğunu belirterek kullanımını yasakladı.

    Uygulama yüklenemeyecek

    Donanma askerlerlerine hükümet tarafından sağlanan telefonlara TikTok uygulaması yüklenemeyecek. Halihazırda uygulamanın yüklü bulunduğu telefonların ise donanma tarafından kullanılan Navy Marine Corps ağına erişemeyeceği bildirildi. 

    Çin merkezli TikTok’un donanma askerleri tarafından kullanılmasının önü tam anlamıyla kesilmiş oldu. Yapılan açıklamalarda uygulamadan “siber güvenlik tekdidi” olarak bahsediliyor. Hükümet tarafından sağlanan telefonlarda sosyal medya platformları dahil birçok uygulamanın kullanımı serbest olduğu için TikTok’un yasaklanmasının ilginç bir hamle olduğu söylenebilir.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı"

    Kısa sürede hızla büyüyen TikTok sosyal medya platformu, daha öncesinde çocuk haklarına karşı geldiği gerekçesiyle de ABD’de gündeme gelmişti. Görünen o ki platformun Çin’deki çatı şirketi ByteDance, benzeri suçlamalarla karşılaşmaya devam edecek.



    https://techcrunch.com/2019/12/21/tiktoks-national-security-scrutiny-tightens-as-u-s-navy-reportedly-bans-popular-social-app/ Yorum Yaz
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    ozakin70 2 sa. en beğenilen
    Darısı bizim donanma, üs ve ordumuza
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    Paetzold 1 sa.
    Tiktok bende yüklü gülmek için giriyorum arada. Ağır çekim abileri var çakma mafyalar
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    yorumculuklar 1 sa.
    Çok ince bir çizgi gerçekten, ülkenin güvenliği vb. düşünüldüğünde olaya yalnızca "ülke güvenliği" gözüyle bakıldığında çok mantıklı hamleler ve desteklerim. Fakat "askeri personel" olarak bahsedilenler de "insan"lar ve personel olana kadar normal sivil bir yaşamları vardı, asker olmayan arkadaş çevreleri ve aileleri var. Askeri yerde psikolojik ortam bellidir, aile ve arkadaşlardan uzak uzun süreler boyunca yüksek tempo ve ağır şartlar altında çalışmak kolay olmasa gerek, doğal olarak eğlenceyi bu tip platformlarda aranması "insani" olarak çok normal geliyor bana. Bu tip ağır şartlarda ömrünü geçirmeyen insanların bile hali ortadayken, stresli ve yoğun tempodaki insanların buralara yönelmesi normal, engellenirse de başka problemler çıkar mı belli değil.
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    smart1978 1 sa. yorumculuklar
    Anlamsiz duyar kasan bir cevap olmus...

    Orduda sivil personellerin uymasi gereken kurallari en bastan bellidir bilinir. Orduda calisan hicbir sivil personel istemeden de olsa bu tur gorsel isitsel vs kayitlari veya canli yayinlair paylasamaz.

    Ailevi meselelerden duyar kasmissin lakin onlar icin de guvenli sekilde gorsel isitsel gorusmeler vardir.

    Ordudaki siviller cok zor sartlar altinda filan degillerdir. Anlamsiz dramatize etmeyin .

    Nerden biliyorum dersen :) Bildiklerin yasadiklarim vardir .

    Tiktok bana gore guvenlik acigi olusturmasi inka edilemez buna ek olarak icerikleri eglence odakli olsa da sanki eglenceden cok ozurluler diyari olmaya baslamis :/ .

    Video hazirlamak ve paylasmak emin olun daha cok stres ve yogunluk gerektirir :)

    Cekmek icin kasanlari biliriz :) ...
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    Wazuu54 1 sa.
    Darısı bizim ülkemizin başına. mümkünse video çekenleri de içeri alabilirler sıkıntı olmaz :)
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    joven 1 sa.
    Hiçbir aklı selim bir insan bu ve benzeri kepazeliklere alet olmaz
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    ozakin70 2 sa. en beğenilen
    Darısı bizim donanma, üs ve ordumuza
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