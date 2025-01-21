Trump'tan TikTok yasağına 75 günlük erteleme

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Tam Boyutta Gör Eski başkanlık döneminde TikTok’u yasaklama girişiminde bulunan Donald Trump, ikinci döneminde bu kez uygulamaya yönelik yasağı geçici olarak erteleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, TikTok’u hedef alan ve Joe Biden’ın görev süresinin son saatlerinde yürürlüğe giren “Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasasını” 75 gün süreyle durdurduğunu açıkladı.

TikTok’a 75 gün süre

Trump, yaptığı açıklamada, yasanın yürürlüğe giriş zamanlamasının "talihsiz" olduğunu ve bu durumun ulusal güvenlik ve dış politika üzerindeki etkilerini değerlendirmesini engellediğini belirtti. Kararnameyle birlikte, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ByteDance’e 75 günlük bir müzakere süresi tanınmış oldu.

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Trump, TikTok’un ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetine sızdırabileceği iddiaları üzerine “ulusal güvenlik risklerini” gerekçe göstererek daha önce de platformu yasaklama girişiminde bulunmuştu. Eleştirmenler, TikTok’un ABD kullanıcılarının hassas bilgilerini riske atabileceğini öne sürerken, şirket bu iddiaları reddederek, kullanıcı verilerinin Oracle tarafından ABD içinde saklanması amacıyla "Project Texas" adını verdikleri uzun soluklu bir proje başlatmıştı. Ancak, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) ile yürütülen bu görüşmeler geçen yıl durmuştu.

TikTok’un geleceği halen belirsiz

Trump, kararnamede TikTok’un aldığı önlemleri yeniden değerlendireceğini ve ulusal güvenlik endişelerini hafifletmek için yeterli olup olmadığını gözden geçireceğini belirtti. TikTok, yasağın yürürlüğe girmesi öncesinde bir süre erişim dışı kalmış ancak Trump’ın kararı sonrası kısa sürede hizmete geri dönmüştü.

Öte yandan Trump, TikTok’un ABD’de kalıcı olarak faaliyet gösterebilmesi için bir öneri sunarak, Amerikan şirketlerinin TikTok’un yüzde 50 hissesine sahip olacağı bir ortak girişim modelini gündeme getirdi. Bu öneri, hem ABD’nin güvenlik endişelerini hafifletmeyi hem de Çin ile ekonomik ilişkilerde dengeyi sağlamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Trump’ın kararnamesi, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerini geçici olarak güvence altına alsa da, platformun uzun vadeli geleceği hala belirsizliğini koruyor.

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Trump'tan TikTok yasağına 75 günlük erteleme