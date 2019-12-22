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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı

    Huawei’nin aldığı bir patent, firmanın dönebilen yapıda ve üç sensöre sahip telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Asus Zenfone 6’dan esinlenildiğini söylenebilir.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı

    Kullanıcılara tam ekran deneyimi yaşatmak isteyen akıllı telefon üreticileri, birçok farklı tasarımla karşımıza çıktılar. Çenktikle başlayan bu tasarımlar, ekran içi kamera deliği, pop-up kamera mekanizması vb. şeklinde ilerledi. Bunlardan en ilginci ise hiç şüphesiz Asus Zenfone 6 ile gördüğümüz arkadan öne dönebilen kamera mekanizmasıydı. Görünen o ki Huawei, bu tasarım anlayışına sahip bir telefon geliştiriyor.

    Üç sensör yer alıyor

    Huawei’nin aldığı bir patentte kendini gösteren telefon, tasarım noktasında Asus Zenfone 6’ya bir hayli benzer. Ayrıştıkları tek nokta Huawei’ye ait modelin şemalarında üç sensörün yer alması. Bu üç sensör gerektiğinde 180 derece dönerek ön kamera görevini üstleniyor. Böylece telefonunuzun arka kamera performansından, ön kamera tarafında da yararlanabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı"

    Asus, Zenfone 6 modelinde mekanizmaya farklı fonksiyonellikler katmayı başarmıştı. Örneğin siz sabit dururken mekanizma yardımıyla panorama fotoğraflar çekebiliyordunuz. Huawei cephesi bu telefonu patent aşamasında bırakmayıp gerçeğe çevirirse, onlardan da benzeri farklı işlevler görmemiz mümkün. Önümüzdeki yıl tanıtılacak Huawei modellerini düşündüğümüz zaman, patentte gördüğümüz bu modelin P Smart Z 2020 olarak karşımıza çıkması pek de şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/21/huawei-patents-phone-with-triple-flip-cameras/ Yorum Yaz
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    KaleyDeskop 1 sa.
    2004 yılı idi sanırım markanın adını hatırlıyamadım hem arkaya hem öne dönen bir kamera yapılı telefonum vardı sanırım bu türün ilk örneği oydu.
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    erhanercan 59 dk. KaleyDeskop
    Oppo
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    Carlsberg7539 1 sa.
    samsung a80



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    Jon_Kar 3 sa.
    Siz Huawei den iyi reklam parasi aliyorsunuz belli



    Bunu Samsung yapali aylar oldu
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    damn2u 2 dk. Jon_Kar
    International medya da çıkan haber ne varsa tüm teknoloji siteleri aynısını yayınlıyor, en fazla içerikte kelime oyunlar yapılır, cümle yapısı benzer kalacak şekilde kelimeler değiştirilir vs vs. Boş yere çamur atmaya çalışmışsınız. Ayrıca Samsung'dan önce Asus firması Zenfone 6'da bu kamera fikrini kullanmıştı.
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