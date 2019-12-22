Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı

Kullanıcılara tam ekran deneyimi yaşatmak isteyen akıllı telefon üreticileri, birçok farklı tasarımla karşımıza çıktılar. Çenktikle başlayan bu tasarımlar, ekran içi kamera deliği, pop-up kamera mekanizması vb. şeklinde ilerledi. Bunlardan en ilginci ise hiç şüphesiz Asus Zenfone 6 ile gördüğümüz arkadan öne dönebilen kamera mekanizmasıydı. Görünen o ki Huawei, bu tasarım anlayışına sahip bir telefon geliştiriyor.

Üç sensör yer alıyor

Huawei’nin aldığı bir patentte kendini gösteren telefon, tasarım noktasında Asus Zenfone 6’ya bir hayli benzer. Ayrıştıkları tek nokta Huawei’ye ait modelin şemalarında üç sensörün yer alması. Bu üç sensör gerektiğinde 180 derece dönerek ön kamera görevini üstleniyor. Böylece telefonunuzun arka kamera performansından, ön kamera tarafında da yararlanabiliyorsunuz.

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Asus, Zenfone 6 modelinde mekanizmaya farklı fonksiyonellikler katmayı başarmıştı. Örneğin siz sabit dururken mekanizma yardımıyla panorama fotoğraflar çekebiliyordunuz. Huawei cephesi bu telefonu patent aşamasında bırakmayıp gerçeğe çevirirse, onlardan da benzeri farklı işlevler görmemiz mümkün. Önümüzdeki yıl tanıtılacak Huawei modellerini düşündüğümüz zaman, patentte gördüğümüz bu modelin P Smart Z 2020 olarak karşımıza çıkması pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/12/21/huawei-patents-phone-with-triple-flip-cameras/