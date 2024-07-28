Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor

Bu ay Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Kuaishou adlı girişimin kurucusu Qu Dongqi, Kling adlı yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş bir video sundu. Kling, Amerikan startup'ı OpenAI'nin video üreten yapay zekası Sora'ya benziyor, ancak Sora'nın aksine, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce duyurulan Kling halihazırda geniş bir kitleye açık durumda.
Bundan kısa bir süre önce de 01.AI adlı girişim, sohbet botları oluşturmak için kullanılan Yi-Large Global SOTA LLM adlı büyük bir dil modeli yayınladı. Bu model, performans değerlendirme testlerinde, Amerikan muadilleri olan GPT-4 ve Llama-3 kadar yüksek puan aldı.
Çin yapay zeka teknolojilerinde liderliğe oynuyor
Yapay zeka patlaması, 2022 yılının sonunda ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ancak, Çinli şirketler, mevcut yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için açık kaynak kodu kullanarak Amerikan şirketleriyle arayı hızla kapatıyor. Çinli geliştiriciler, açık kaynaklı yapay zekayı, ülkenin bu piyasada lider bir konum elde etmesi için bir fırsat olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.