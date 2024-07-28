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    Anlık Bildirim

    Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor

    Çinli teknoloji şirketleri Amerikan sistemleriyle rekabet edebilecek yapay zeka teknolojilerini tanıtmaya devam ediyor.                                          
    Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Çinli teknoloji şirketleri Amerikan sistemleriyle rekabet edebilecek yapay zeka teknolojilerini tanıttı ve bu teknolojiler halihazırda tüketiciler ve yazılım geliştiriciler için kamuya açık durumda.

    Bu ay Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Kuaishou adlı girişimin kurucusu Qu Dongqi, Kling adlı yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş bir video sundu. Kling, Amerikan startup'ı OpenAI'nin video üreten yapay zekası Sora'ya benziyor, ancak Sora'nın aksine, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce duyurulan Kling halihazırda geniş bir kitleye açık durumda.

    Bundan kısa bir süre önce de 01.AI adlı girişim, sohbet botları oluşturmak için kullanılan Yi-Large Global SOTA LLM adlı büyük bir dil modeli yayınladı. Bu model, performans değerlendirme testlerinde, Amerikan muadilleri olan GPT-4 ve Llama-3 kadar yüksek puan aldı.

    Çin yapay zeka teknolojilerinde liderliğe oynuyor

    Yapay zeka patlaması, 2022 yılının sonunda ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ancak, Çinli şirketler, mevcut yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için açık kaynak kodu kullanarak Amerikan şirketleriyle arayı hızla kapatıyor. Çinli geliştiriciler, açık kaynaklı yapay zekayı, ülkenin bu piyasada lider bir konum elde etmesi için bir fırsat olarak görüyor.

    Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Çinli şirketlerin Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına erişimini zorlaştırsa da, yazılım alanında Amerikan rakiplerini yakalamaları mümkün. Bir grup ABD'li kongre üyesi, ABD'de oluşturulan yapay zeka yazılımlarının ihracatını kontrol altına alacak bir yasa tasarısı hazırladı. Diğerleri ise açık kaynak teknolojilerinin kullanımını kısıtlamaya çalışıyor, ancak bu, ABD'ye faydadan çok zarar getirebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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