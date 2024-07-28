Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Çinli teknoloji şirketleri Amerikan sistemleriyle rekabet edebilecek yapay zeka teknolojilerini tanıttı ve bu teknolojiler halihazırda tüketiciler ve yazılım geliştiriciler için kamuya açık durumda.

Chrome tarayıcısında yapay zekâ ile kontrol 1 sa. önce eklendi

Bu ay Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Kuaishou adlı girişimin kurucusu Qu Dongqi, Kling adlı yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş bir video sundu. Kling, Amerikan startup'ı OpenAI'nin video üreten yapay zekası Sora'ya benziyor, ancak Sora'nın aksine, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce duyurulan Kling halihazırda geniş bir kitleye açık durumda.

Bundan kısa bir süre önce de 01.AI adlı girişim, sohbet botları oluşturmak için kullanılan Yi-Large Global SOTA LLM adlı büyük bir dil modeli yayınladı. Bu model, performans değerlendirme testlerinde, Amerikan muadilleri olan GPT-4 ve Llama-3 kadar yüksek puan aldı.

Çin yapay zeka teknolojilerinde liderliğe oynuyor

Yapay zeka patlaması, 2022 yılının sonunda ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ancak, Çinli şirketler, mevcut yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için açık kaynak kodu kullanarak Amerikan şirketleriyle arayı hızla kapatıyor. Çinli geliştiriciler, açık kaynaklı yapay zekayı, ülkenin bu piyasada lider bir konum elde etmesi için bir fırsat olarak görüyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Çinli şirketlerin Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına erişimini zorlaştırsa da, yazılım alanında Amerikan rakiplerini yakalamaları mümkün. Bir grup ABD'li kongre üyesi, ABD'de oluşturulan yapay zeka yazılımlarının ihracatını kontrol altına alacak bir yasa tasarısı hazırladı. Diğerleri ise açık kaynak teknolojilerinin kullanımını kısıtlamaya çalışıyor, ancak bu, ABD'ye faydadan çok zarar getirebilir.

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Çin yapay zeka alanında ABD'yi hızla yakalıyor