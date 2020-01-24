Microsoft, çift ekranlı Surface Duo için geliştirici kiti yayınladı

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Microsoft henüz katlanabilir akıllı telefon tasarımını benimsememiş olsa da, şirket tablete dönüşebilen bir hibrit cihazın kullanışlı olacağını düşünüyor. Zira 2019'da tanıtılan Surface Duo, katlanabilir çift ekranlı bir Android akıllı telefon olacak.

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Bu yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor

Şirket cihazı piyasaya sürmeden önce, geliştiricilerin Surface Duo'nun çift ekranına uyumlu uygulamalar geliştirmelerini istiyor. Buna paralel olarak Microsoft, geçtiğimiz gün bir geliştirici kiti (SDK) ayınladı ve cihazın detayları ile birlikte, geliştiricilerin ihtiyacı olan bilgi ve materyalleri de sundu. Yani artık çift ekranlı akıllı telefonlar için uygulamalar marketlerdeki yerini alacak diyebiliriz.

Aslında Microsoft bu fikri benimseyen ilk şirket değil. Yıllar önce Japonya merkezli Kyocera şirketi ve yakın zamanda da Güney Koreli LG, ikinci ekranı isteğe bağlı bir aksesuar olarak satılan akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Microsoft ise Surface Duo'yu Snapdragon 855 yonga seti ile bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin, katlanabilir akıllı telefonlara alternatif olarak üreteceği bu cihazların ne denli başarılı olacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2020/01/22/announcing-dual-screen-preview-sdks-and-microsoft-365-developer-day/

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