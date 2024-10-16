Küresel çip piyasasında ASML depremi yaşanıyor: Peki ama neden?

ASML hisseleri çakıldı
ASML'nin, yonga üreticileri için gerekli litografi araçlarını sağlamadaki kritik rolü sorgulanmasa da, kısa vadede satışların zayıflayabileceği ve uzun vadede pazarın üzerinde büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda şüpheler ortaya çıktı. Şirketin Salı günü yaptığı açıklama, son 20 yıldaki en büyük hisse satışını tetikledi. ASML hisseleri sadece 4 ay önce 1.000 euro barajını aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı. Şimdi ise 645 euro seviyesine gerilemiş durumda.
ASML'nin Çinli yonga üreticilerinden gelen siparişlerinde de düşüş yaşanıyor. Bunun nedeni, ABD öncülüğündeki ihracat kısıtlamalarının etkisini göstermeye başlaması. Çin'in bu kısıtlamaları öngörerek 2022-2024 döneminde büyük miktarda ön alım yaptığı biliniyor ancak artık vanalar kapanmış durumda. ASML'nin geleceği konusunda belirsizlikler olsa da, yatırımcılar şirketin sektördeki kritik rolünü koruyacağı konusunda hemfikir. ASML’nin, özellikle TSMC ve Samsung gibi devler tarafından kullanılan aşırı ultraviyole litografi (EUV) makineleri, gelişmiş çip üretiminin merkezinde yer alıyor ve bunun değişmesi beklenmiyor.
ASML’nin raporunun ardından Nvidia, AMD, TSMC ve Broadcom ile birlikte ASMI, BE Semionductor, STMicroelectronics, Infineon, Soitec, Tokyo Electron, Renesas Electronics, Advantest, Foxconn, SK Hynix ve Samsung’un hisselerinde düşüş yaşandı. Küresel çip piyasasındaki kayıplar ASML raporu sonrası 420 milyar doları geçti.
Düşüşün nedeni Çin
2025 yılı için yapılan tahminler, Çin'e yönelik satışlarda yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir düşüş yaşanacağına işaret ediyor. ASML’nin Çin pazarındaki gelir oranı, 2025 yılında toplam satışlarının yüzde 20’sini oluşturacak şekilde öngörülüyor. Oysa ki 2024’ün ilk üç çeyreğinde, Çin’den elde edilen gelir toplam satışların yüzde 49’unu bulmuştu.
ASML, Çin’de en gelişmiş litografi makineleri olan aşırı ultraviyole (EUV) sistemlerini satamıyor. Bunun yerine, daha az gelişmiş olan derin ultraviyole (DUV) makineleri ile Çin pazarında faaliyet gösteriyor. Ancak yeni ihracat kısıtlamaları, bu makinelerin de Çin'e satışını zorlaştırıyor.
ABD ve Hollanda hükümetleri, ASML’nin ihracat faaliyetlerine sıkı denetimler getirerek, Çin’in ileri teknolojiye erişimini sınırlandırmayı hedefliyor. Hollanda, ASML’nin DUV makinelerinin bakım hizmetlerini bile durdurabilecek durumda.
Geçtiğimiz yıl ASML’nin satışlarının yüzde 29’u Çin kaynaklıydı ve dediğimiz gibi bu oranın 2025'te yüzde 20’ye düşmesi bekleniyor. Çin’in daha düşük teknolojili çip üretim makinelerine olan talebi, kısa vadede ASML’nin satışlarını desteklemiş olsa da, uzun vadede kısıtlamaların etkisi daha fazla hissedilecek.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/asml-warning-shocks-global-chip-investors-2024-10-16/ https://www.cnbc.com/2024/10/16/asian-chip-stocks-fall-on-asmls-disappointing-forecast-possible-us-export-cap.html https://www.cnbc.com/2024/10/16/asml-2025-outlook-shows-us-chip-export-curbs-impacting-china-sales.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.