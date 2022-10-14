Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı: Bu cihazlar bizi öldürtecekti!

    Microsoft'un ABD ordusuna tedarik ettiği karma gerçeklik başlığı askerlerde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara neden oldu. Askerler HoloLens'in kendilerini öldürtebileceğini söylüyor.
    2
    ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft HoloLens'i temel alan karma gerçeklik başlığı IVAS'ın, en son saha testleri sırasında ABD askeri personelinde görev performansını etkileyen fiziksel rahatsızlıklara neden olduğu tespit edildi. HoloLens'in ordu versiyonu askerlerde göz yorgunluğu, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlere yol açtı.

    Bloomberg, ABD Ordusu tarafından test edilen karma gerçeklik başlığı hakkında hazırlanmış 79 sayfalık rapora erişti. HoloLens'in askeri versiyonu Pentagon'u tatmin etmemiş durumda. Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen testler Microsoft'un karma gerçeklik başlığında bir dizi iyileştirmeler yapması ve eksiklikleri gidermesi gerektiğini söylüyor.

    ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı Tam Boyutta Gör

    "Bu cihazlar bizi öldürtecekti"

    Operasyon Test ve Değerlendirme Direktörü Nickolas Guertin, orduya verdiği brifingde, rahatsızlık yaşayan askerlerin yüzde 80'inden fazlasının HoloLens'in orduya özel versiyonunu kullandıktan sonra üç saatten kısa bir süre içinde semptomlar gösterdiklerini belirtti. Bununla birlikte cihazda sık sık çökmeler yaşandığı ifade ediliyor.

    Bir ordu mensubu HoloLens'in aktif modda yaydığı ışığın, düşmana askerlerin yerini gösterebileceğine dikkat çekerek "Bu cihazlar bizi öldürtecekti" dedi. Bir başka test kullanıcısı ise bu aşamada karma gerçeklik başlığının askerler için tehlikeli olabileceğini itiraf etti.

    ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı Tam Boyutta Gör

    HoloLens'in avantajları göz ardı edilmiyor

    Bariz eksikliklerine rağmen Pentagon, HoloLens'i tamamen gözden çıkarmış değil. ABD ordusu HoloLens'in arazide gezinme ve farklı birimlerin hareketini koordine etme konusunda çok iyi olduğunu kabul ediyor. Microsoft'un düşük ışık koşullarında sensörlerin performansını geliştirmesi, ekran netliğini ve görüş açılarını iyileştirmesi ve bazı kritik kararlılık sorunlarını düzeltmesi gerek.

    ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı Tam Boyutta Gör
    Özellikle de askerlerde fiziksel rahatsızlıklara neden olan sorunların iyileştirilmesine öncelik verilmesi isteniyor. Microsoft'un 2021'in başlarında ABD Ordusu ile 120.000 HoloLens tabanlı karma gerçeklik başlığı tedarik etmek için bir sözleşme imzaladığını hatırlatalım. Microsoft ile ABD Ordusu arasındaki 10 yıllık tarihi anlaşmanın 21.9 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
    Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2022/10/microsoft-mixed-reality-headsets-nauseate-soldiers-in-us-army-testing/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-13/microsoft-s-us-army-version-of-hololens-goggles-gave-soldiers-nausea-headaches
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Profil resmi
    slamdunk393 1 saat önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız