ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı: Bu cihazlar bizi öldürtecekti!

Bloomberg, ABD Ordusu tarafından test edilen karma gerçeklik başlığı hakkında hazırlanmış 79 sayfalık rapora erişti. HoloLens'in askeri versiyonu Pentagon'u tatmin etmemiş durumda. Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen testler Microsoft'un karma gerçeklik başlığında bir dizi iyileştirmeler yapması ve eksiklikleri gidermesi gerektiğini söylüyor.
"Bu cihazlar bizi öldürtecekti"
Operasyon Test ve Değerlendirme Direktörü Nickolas Guertin, orduya verdiği brifingde, rahatsızlık yaşayan askerlerin yüzde 80'inden fazlasının HoloLens'in orduya özel versiyonunu kullandıktan sonra üç saatten kısa bir süre içinde semptomlar gösterdiklerini belirtti. Bununla birlikte cihazda sık sık çökmeler yaşandığı ifade ediliyor.
Bir ordu mensubu HoloLens'in aktif modda yaydığı ışığın, düşmana askerlerin yerini gösterebileceğine dikkat çekerek "Bu cihazlar bizi öldürtecekti" dedi. Bir başka test kullanıcısı ise bu aşamada karma gerçeklik başlığının askerler için tehlikeli olabileceğini itiraf etti.
HoloLens'in avantajları göz ardı edilmiyor
Bariz eksikliklerine rağmen Pentagon, HoloLens'i tamamen gözden çıkarmış değil. ABD ordusu HoloLens'in arazide gezinme ve farklı birimlerin hareketini koordine etme konusunda çok iyi olduğunu kabul ediyor. Microsoft'un düşük ışık koşullarında sensörlerin performansını geliştirmesi, ekran netliğini ve görüş açılarını iyileştirmesi ve bazı kritik kararlılık sorunlarını düzeltmesi gerek.Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2022/10/microsoft-mixed-reality-headsets-nauseate-soldiers-in-us-army-testing/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-13/microsoft-s-us-army-version-of-hololens-goggles-gave-soldiers-nausea-headaches Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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