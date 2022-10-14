ABD'li askerler Microsoft HoloLens yüzünden rahatsızlandı: Bu cihazlar bizi öldürtecekti!

Tam Boyutta Gör Microsoft HoloLens'i temel alan karma gerçeklik başlığı IVAS'ın, en son saha testleri sırasında ABD askeri personelinde görev performansını etkileyen fiziksel rahatsızlıklara neden olduğu tespit edildi. HoloLens'in ordu versiyonu askerlerde göz yorgunluğu, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlere yol açtı.

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Bloomberg, ABD Ordusu tarafından test edilen karma gerçeklik başlığı hakkında hazırlanmış 79 sayfalık rapora erişti. HoloLens'in askeri versiyonu Pentagon'u tatmin etmemiş durumda. Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen testler Microsoft'un karma gerçeklik başlığında bir dizi iyileştirmeler yapması ve eksiklikleri gidermesi gerektiğini söylüyor.

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"Bu cihazlar bizi öldürtecekti"

Operasyon Test ve Değerlendirme Direktörü Nickolas Guertin, orduya verdiği brifingde, rahatsızlık yaşayan askerlerin yüzde 80'inden fazlasının HoloLens'in orduya özel versiyonunu kullandıktan sonra üç saatten kısa bir süre içinde semptomlar gösterdiklerini belirtti. Bununla birlikte cihazda sık sık çökmeler yaşandığı ifade ediliyor.

Bir ordu mensubu HoloLens'in aktif modda yaydığı ışığın, düşmana askerlerin yerini gösterebileceğine dikkat çekerek "Bu cihazlar bizi öldürtecekti" dedi. Bir başka test kullanıcısı ise bu aşamada karma gerçeklik başlığının askerler için tehlikeli olabileceğini itiraf etti.

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HoloLens'in avantajları göz ardı edilmiyor

Bariz eksikliklerine rağmen Pentagon, HoloLens'i tamamen gözden çıkarmış değil. ABD ordusu HoloLens'in arazide gezinme ve farklı birimlerin hareketini koordine etme konusunda çok iyi olduğunu kabul ediyor. Microsoft'un düşük ışık koşullarında sensörlerin performansını geliştirmesi, ekran netliğini ve görüş açılarını iyileştirmesi ve bazı kritik kararlılık sorunlarını düzeltmesi gerek.

Tam Boyutta Gör Özellikle de askerlerde fiziksel rahatsızlıklara neden olan sorunların iyileştirilmesine öncelik verilmesi isteniyor. Microsoft'un 2021'in başlarında ABD Ordusu ile 120.000 HoloLens tabanlı karma gerçeklik başlığı tedarik etmek için bir sözleşme imzaladığını hatırlatalım. Microsoft ile ABD Ordusu arasındaki 10 yıllık tarihi anlaşmanın 21.9 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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