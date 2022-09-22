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    ABD'nin sır gibi sakladığı yeni hayalet bombardıman uçağı görücüye çıkıyor

    ABD'nin sır gibi sakladığı yeni stratejik hayalet bombardıman uçağı yakında tanıtılacak. Büyük bir gizlilik içerisinde geliştirilen B-21 Raider şimdiye kadarki en gelişmiş askeri uçak olacak.
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    ABD'nin sır gibi sakladığı hayalet bombardıman uçağı tanıtılıyor
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    ABD Hava Kuvvetleri büyük bir gizlilik ortamında geliştirilen B-21 Raider stratejik hayalet bombardıman uçağını yakında görücüye çıkaracak. Büyük olasılıkla ilk uçuşunu 2023'te yapacak uçak Aralık ayında tanıtılacak. Söz konusu açıklama ABD Hava Kuvvetleri tedarik subayı Andrew Hunter tarafından bir havacılık konferansında yapıldı.

    Hava Kuvvetleri temsilcisinin belirttiği üzere Pentagon etkinliğin kesin tarihine henüz karar vermemiş durumda. B-21 Raider Kaliforniya'daki Northrop Grumman fabrikasında yüzünü gösterecek. Davet edilen sınırlı sayıda gazeteciye, hassas verilerin sızma olasılığını önlemek için uçak sadece belirli açılardan gösterilecek.

    ABD'nin sır gibi sakladığı hayalet bombardıman uçağı tanıtılıyor
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    Şimdiye kadarki en gelişmiş askeri uçak

    B-21, ikinci Dünya Savaşı sırasında Japon adalarına ilk hava saldırısını yapan Doolittle Baskını pilotlarının onuruna Raider yani Akıncı olarak adlandırıldı. Northrop Grumman Aeronautics Systems başkan yardımcısı Doug Young, B-21 Raider'ı dünyanın bugüne kadar gördüğü en gelişmiş savaş uçağı olarak nitelendiriyor. Yeni nesil bombardıman uçağından beklentiler çok yüksek.

    Stratejik uzun menzilli bombardıman uçakları kategorisinde yer alan B-21 Raider'ın en zorlu hava savunma sistemlerini alt edebileceği ifade ediliyor. Düşük görünürlüğe sahip olacak uçak hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kabiliyetiyle öne çıkacak. B-21 Raider, B-52H en az 2040'lara hizmette kalacağı için B-1 ve B-2'nin yerini alacak.

    ABD'nin sır gibi sakladığı hayalet bombardıman uçağı tanıtılıyor
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    Aktarılan bilgilere bakılırsa her B-21 Raider bombardıman uçağı yaklaşık 550 milyon dolara mal olacak. Pentagon'un resmi yol haritasına göre uçağın 2026-2027 yıllarında hizmete girmesi planlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin hedefi önümüzdeki yıllarda B-1 ve B-2 filosunun yerini almak üzere en az 149 yeni tip bombardıman uçağı satın almak.

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    M
    makine26 2 gün önce

    lexus çakması

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