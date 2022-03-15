ABD kongre üyesi Brad Sherman kriptoyla ilgili tasarı sundu

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD’li kongre üyesi Brad Sherman yaptırımlar karşısında kripto varlıklarının kullanımına yönelik adım atan son isim oldu diyebiliriz. Bu kez ABD Temsilciler Meclisi’nde ABD Kongre üyesi Brad Sherman, Rusya yaptırımları ve kripto ile ilgili bir yasa tasarısı sundu.

Brad Sherman’dan Kripto Yasa Tasarısı

Kripto karşıtı tavrıyla bilinen ABD’li kongre üyesi Brad Sherman'ın ifadelerine göre yasa tasarısı, “Yaptırımlara tabi Rus kişilerin işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer amaçlar için kripto para birimi kullanımına ilişkin yaptırımlar uygulamak” amacıyla hazırlandı.

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Bir başka ABD'li kongre üyesi Elizabeth Warren ise Rus vatandaşlarına ve Rus oligarkına yönelik kripto para yaptırımlarını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Ancak Warren’ın bu taslağı ne zaman sunacağı belirtilmedi.

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ABD'li Brad Sherman’dan kripto para yasa tasarısı