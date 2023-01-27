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    ABD’li Senatör, kripto paraların benimsenmesi konusunda ısrarcı

    ABD'li Senatör Ted Cruz, kripto paralar hakkındaki önerilerne bu defa ABD Kongre Binası'nı da dahil etti. Kongre Binası'nda kripto para ile ödeme seçeneğinin sunulmasını teklif etti.
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    ABD’li Senatör kripto paraların benimsenmesi konusunda ısrar Tam Boyutta Gör
    Kripto paralar ABD'de çeşitli alanlarda ödeme amacıyla kullanılıyor. Şimdi de ABD Kongre Binası'nda kripto paranın kullanılması planlanıyor. Sunulan öneriye göre Kongre Binası'ndaki otomat ve yemek hizmetlerinde kripto ile ödeme seçeneğinin kullanıma sunulması planlanıyor. Bu önerinin kabul edilmesi durumunda, kripto kabul eden gıda ve otomat şirketleri ABD Kongre Binası'nda hizmet verebilecek.

    ABD senatörü Ted Cruz, sadece ABD Kongre Binası’nda uygulanacak olan kripto ödemeli otomat ve yemek hizmeti için teklif sundu. ABD senatörü Ted Cruz’un bu önerisi kabul edilirse, Capitol Mimarı, Senato Sekreteri ve Temsilciler Meclisi Baş İdari Görevlisinin kripto paraları kabul eden gıda ve otomat firmalarını bulmaları gerekecek. Diğer taraftan bu kararların tam metni halka açık bir şekilde paylaşılmadığını belirtmekte fayda var.

    Ayrıca hatırlatmak gerekirse ABD Senatörü Ted Cruz Bitcoin ve Bitcoin madenciliği konularına oldukça ilgili. Ted Cruz, en son katıldığı Texas Blockchain Zirvesi’nde Bitcoin madenciliği hakkında konuşmuştu. Zirvede Bitcoin madenciliği ile ilgili olan bazı sorunlara yenilikçi çözümler önermişti.

    Senatör Cruz ayrıca kripto madenciliğinin petrol ve gaz çıkarımından elde edilen enerjiden para kazanmak için kullanılabileceğini söyledi. Son olarak Senatör Cruz‘un yaptığı bu hamle, ABD yöneticilerinin kripto konusundaki ön yargılarını kırmayı da amaçlıyor olabilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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