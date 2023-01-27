ABD’li Senatör, kripto paraların benimsenmesi konusunda ısrarcı

ABD senatörü Ted Cruz, sadece ABD Kongre Binası’nda uygulanacak olan kripto ödemeli otomat ve yemek hizmeti için teklif sundu. ABD senatörü Ted Cruz’un bu önerisi kabul edilirse, Capitol Mimarı, Senato Sekreteri ve Temsilciler Meclisi Baş İdari Görevlisinin kripto paraları kabul eden gıda ve otomat firmalarını bulmaları gerekecek. Diğer taraftan bu kararların tam metni halka açık bir şekilde paylaşılmadığını belirtmekte fayda var.
Ayrıca hatırlatmak gerekirse ABD Senatörü Ted Cruz Bitcoin ve Bitcoin madenciliği konularına oldukça ilgili. Ted Cruz, en son katıldığı Texas Blockchain Zirvesi’nde Bitcoin madenciliği hakkında konuşmuştu. Zirvede Bitcoin madenciliği ile ilgili olan bazı sorunlara yenilikçi çözümler önermişti.
Senatör Cruz ayrıca kripto madenciliğinin petrol ve gaz çıkarımından elde edilen enerjiden para kazanmak için kullanılabileceğini söyledi. Son olarak Senatör Cruz‘un yaptığı bu hamle, ABD yöneticilerinin kripto konusundaki ön yargılarını kırmayı da amaçlıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?