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    İflas eden kripto para borsası FTX'in hangi şirketlere borcu olduğu açıklandı

    İflas eden ve kripto para dünyasında büyük çöküşe neden olarak kripto para borsası FTX'in hangi şirketlere borcu olduğu açıklandı. Farklı sektörlerden pek çok şirkete borcu var.
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    FTX'in borçlu olduğu şirketler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası FTX kısa süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu durumun ardından FTX’in alacaklılar listesi ortaya çıktı. Listede çok sayıda şirket ve devlet kurumu olduğu ortaya çıktı. FTX borsasının alacaklıları arasında Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari ve Binance yer alıyor.

    Bunun yanında Apple, Netflix, Amazon ve Twitter gibi teknoloji devleri de alacaklı olarak dahil edildi. ABD’deki bazı eyalet kurumu vergi daireleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS) listedeki kamu kurumları oldu.

    Havayolları, oteller, hayır kurumları, bankalar, risk sermayesi şirketleri, medya kuruluşları ve kripto şirketlerinin yanı sıra ABD ve uluslararası devlet kurumları bulunuyor. FTX‘in avukatları, dün alacaklı listesinin bulunduğu 115 sayfalık dosyayı İflas Mahkemesine sundu. Borsada parası olan yaklaşık 9,7 milyon FTX yatırımcısının adı alacaklı belgesinden çıkarıldı.

    Liste, FTX yöneticilerinin lüks yaşamına ilişkin veriler sundu. Şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya’daki Uber Eats ve Doordash kuruluşları ile Airbnb ve dünya çapında çok sayıda lüks otele borcu bulunuyor.  FTX’in yalnızca büyük kuruluşlara değil, daha küçük ve daha farklı sektördeki işletmelere de borcu var. Örneğin bir böcek ilaçlama şirketi de alacaklılar arasında yer aldı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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