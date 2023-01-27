İflas eden kripto para borsası FTX'in hangi şirketlere borcu olduğu açıklandı

Bunun yanında Apple, Netflix, Amazon ve Twitter gibi teknoloji devleri de alacaklı olarak dahil edildi. ABD’deki bazı eyalet kurumu vergi daireleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS) listedeki kamu kurumları oldu.
Havayolları, oteller, hayır kurumları, bankalar, risk sermayesi şirketleri, medya kuruluşları ve kripto şirketlerinin yanı sıra ABD ve uluslararası devlet kurumları bulunuyor. FTX‘in avukatları, dün alacaklı listesinin bulunduğu 115 sayfalık dosyayı İflas Mahkemesine sundu. Borsada parası olan yaklaşık 9,7 milyon FTX yatırımcısının adı alacaklı belgesinden çıkarıldı.
Liste, FTX yöneticilerinin lüks yaşamına ilişkin veriler sundu. Şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya’daki Uber Eats ve Doordash kuruluşları ile Airbnb ve dünya çapında çok sayıda lüks otele borcu bulunuyor. FTX’in yalnızca büyük kuruluşlara değil, daha küçük ve daha farklı sektördeki işletmelere de borcu var. Örneğin bir böcek ilaçlama şirketi de alacaklılar arasında yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?