ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek

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Çinli teknoloji şirketi Huawei neredeyse bir yıldır ABD yaptırımlarının boyunduruğu altında yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G ağlarının gelişimini önemli ölçüde etkileyen bu durumla ilgili olarak harekete geçen ABD hükümetinin, yerel şirketlerin Huawei ile iletişim standartlarını görüşebilmeleri için yeni koşulları belirleyeceği bildirildi.

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Reuters'ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı şu anda ABD şirketlerinin 5G iletişim standartlarının tartışmasına Huawei Technologies'in katılımıyla katılmasına izin verecek kurallar geliştiriyor. Bu tür standartlar toplu olarak oluşturuluyor ve çıkarılacak yeni belge, Amerikan şirketlerinin hükümet yaptırımlarına düşme korkusu olmadan ilgili komitelerin toplantılarına katılmalarına izin verecek. Geçtiğimiz yıl, ABD hükümeti, Amerikan şirketlerinin Huawei ile bilgi alışverişi yapmasını ve Çin deviyle bireysel olarak verilen özel lisanslar olmadan iş yapmalarını yasakmıştı.

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ABD'li şirketler hükümete baskı yapıyor

Teknoloji şirketleri de ABD hükümetinden bu tür yasakların 5G ağ ekosisteminin oluşumuna zarar verdiğini ve Huawei ile bilgi alışverişi için açık ve şeffaf kurallar çıkarmasını bekliyorlar. Belgenin taslak bir versiyonu diğer ABD departmanları tarafından onaylanmak üzere gönderilecek ancak, bazı hükümet yetkililerinin bu duruma karşı çıkabilecekleri söylentileri de mevcut.

Ayrıca bu kurallar, ABD şirketlerinin yalnızca Huawei ile etkileşimi ile ilgili olacak ve ABD kısıtlamalarına tabi olan diğer Çinli şirketleri kapsamayacak. ABD Ticaret Bakanlığı ve Huawei temsilcilerinin bu bilgiler hakkında Reuters'e yorum yapmadıklarını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-u-s-drafts-rule-to-allow-huawei-and-u-s-firms-to-work-together-on-5g-standards-sources-idUSKBN22I1ZY

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