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    ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek

    ABD hükümeti Amerikan şirketlerinin, iletişim standartlarını görşmek üzere ülkede bir yıldır yasaklı olan Çin devi Huawei'den bilgi almaları için özel izin çıkaracak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek
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    Çinli teknoloji şirketi Huawei neredeyse bir yıldır ABD yaptırımlarının boyunduruğu altında yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G ağlarının gelişimini önemli ölçüde etkileyen bu durumla ilgili olarak harekete geçen ABD hükümetinin, yerel şirketlerin Huawei ile iletişim standartlarını görüşebilmeleri için yeni koşulları belirleyeceği bildirildi.

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    Reuters'ın haberine göre  ABD Ticaret Bakanlığı şu anda ABD şirketlerinin 5G iletişim standartlarının tartışmasına Huawei Technologies'in katılımıyla katılmasına izin verecek kurallar geliştiriyor. Bu tür standartlar toplu olarak oluşturuluyor ve çıkarılacak yeni belge, Amerikan şirketlerinin hükümet yaptırımlarına düşme korkusu olmadan ilgili komitelerin toplantılarına katılmalarına izin verecek. Geçtiğimiz yıl, ABD hükümeti, Amerikan şirketlerinin Huawei ile bilgi alışverişi yapmasını ve Çin deviyle bireysel olarak verilen özel lisanslar olmadan iş yapmalarını yasakmıştı.

    ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek
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    ABD'li şirketler hükümete baskı yapıyor

    Teknoloji şirketleri de ABD hükümetinden bu tür yasakların 5G ağ ekosisteminin oluşumuna zarar verdiğini ve Huawei ile bilgi alışverişi için açık ve şeffaf kurallar çıkarmasını bekliyorlar. Belgenin taslak bir versiyonu diğer ABD departmanları tarafından onaylanmak üzere gönderilecek ancak, bazı hükümet yetkililerinin bu duruma karşı çıkabilecekleri söylentileri de mevcut.

    Ayrıca bu kurallar, ABD şirketlerinin yalnızca Huawei ile etkileşimi ile ilgili olacak ve ABD kısıtlamalarına tabi olan diğer Çinli şirketleri kapsamayacak. ABD Ticaret Bakanlığı ve Huawei temsilcilerinin bu bilgiler hakkında Reuters'e yorum yapmadıklarını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-u-s-drafts-rule-to-allow-huawei-and-u-s-firms-to-work-together-on-5g-standards-sources-idUSKBN22I1ZY Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    ABD her türlü Huawei e muhtaç. Keşke Huawei karşılığında Google isterse
    1 Yanıt Yanıtla
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 1 hf.
    yani şimdi ABD 5g için Çin e muhtaç nereden nereye..
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    krımınal (amphibian reptantis) 1 hf. carloska
    Aslında Huawei'nin kullandığı teknolojiye muhtaç alt yapı için
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