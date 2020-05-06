Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak

Google, Android 11'in ilk herkese açık beta sürümünün, YouTube'da canlı akışla yayınlanacak özel bir tanıtım şovunun ardından 3 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.
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Google I/O Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti
Arama devi şimdiye kadar yalnızca geliştiricileri hedefleyen ve istikrar sorunları nedeniyle ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygun olmayan Android 11 Geliştirici Önizleme sürümlerini yayınlamıştı. Aslında Android 11, Mayıs ayında Mountain View kampüsündeki Shoreline Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan Google I/O etkinliğinde tanıtılacaktı ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu etkinlik iptal edilmişti.
Çevrimiçi yayınlanacak olan Android 11 tanıtımında, tıpkı normal etkinlik gibi, Android 11 ile ilgili sunumlar, yeni özellikler, haber ve duyurular olacak. 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 11:00'da başlayacak olan Android11 Beta lansmanında, Google'ın Android ekibinin üyeleriyle soru-cevap etkinliğinin de düzenleneceği belirtildi.
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Yani belki hemen bu sene değil ama 2-3 sene içinde telefon üreticilerinden bağımsız, android ve sürücü güncellemelerini yapıyor olabiliriz.
Edit: Bu arada Android 10 Pixel telefonlar android güncellemesini Google Play üzerinden alıyor ama yakın bir gelecekte komple android sürümü güncellemesini de Google Playden tek tıkla yükleyebiliriz.
Ek olarak bir de üreticilerin Windows'un aksine arayüz ve sistem düzeyinde özelleştirmeler yapmaları, işletim sistemini ilgili cihazın donanımına göre optimize etmek için irili ufaklı bir çok ayar yapmaları da güncelleme işini yine üretici firmaların insafına bırakıyor.
Bütün bu sebepler birleştiğinde çeşitli araçlarla yeni sürüm Android yükleseniz bile ya telefonun bazı parçaları çalışmıyor ya da performans düşüyor.
Özetle bu işin kısa sürede Windows gibi olması pek mümkün değil ama Google bunun farkında ve bu yönde çalışmaları mevcut.
ha diyeceksiniz ki, giriş seviyesi al. yok almam. giriş / orta seviye bir telefon kullandıktan sonra bir daha kullanmamaya yemin ettim ve gittim mi 6 aldım. giriş seviyeleri tamamen ızdırap ve sokağa attığın para.