Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak

Google, Android 11'in ilk herkese açık beta sürümünün, YouTube'da canlı akışla yayınlanacak özel bir tanıtım şovunun ardından 3 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.

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Google I/O Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti

Arama devi şimdiye kadar yalnızca geliştiricileri hedefleyen ve istikrar sorunları nedeniyle ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygun olmayan Android 11 Geliştirici Önizleme sürümlerini yayınlamıştı. Aslında Android 11, Mayıs ayında Mountain View kampüsündeki Shoreline Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan Google I/O etkinliğinde tanıtılacaktı ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu etkinlik iptal edilmişti.







Çevrimiçi yayınlanacak olan Android 11 tanıtımında, tıpkı normal etkinlik gibi, Android 11 ile ilgili sunumlar, yeni özellikler, haber ve duyurular olacak. 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 11:00'da başlayacak olan Android11 Beta lansmanında, Google'ın Android ekibinin üyeleriyle soru-cevap etkinliğinin de düzenleneceği belirtildi.

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