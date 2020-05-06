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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak

    Google'ın geliştirdiği lider mobil işletim sistemi Android'in en yeni sürümü ile ilgili tarih açıklandı. Android 11'in ilk herkese açık beta versiyonu 3 Haziran'da gelecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak

    Google, Android 11'in ilk herkese açık beta sürümünün, YouTube'da canlı akışla yayınlanacak özel bir tanıtım şovunun ardından 3 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı"

    Google I/O Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti

    Arama devi şimdiye kadar yalnızca geliştiricileri hedefleyen ve istikrar sorunları nedeniyle ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygun olmayan Android 11 Geliştirici Önizleme sürümlerini yayınlamıştı. Aslında Android 11, Mayıs ayında Mountain View kampüsündeki Shoreline Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan Google I/O etkinliğinde tanıtılacaktı ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu etkinlik iptal edilmişti.



    Çevrimiçi yayınlanacak olan Android 11 tanıtımında, tıpkı normal etkinlik gibi, Android 11 ile ilgili sunumlar, yeni özellikler, haber ve duyurular olacak. 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 11:00'da başlayacak olan Android11 Beta lansmanında, Google'ın Android ekibinin üyeleriyle soru-cevap etkinliğinin de düzenleneceği belirtildi.



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    Oscar Heykeli 1 hf.
    Eski yeni farketmeksizin herhangi bir bilgisayara windows u yükleyip geçiyoruz gayet basit bir şekilde. Bu telefonlarda neden mümkün olmuyor?
    4 Yanıt Yanıtla +8
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    Rachsuchtig 1 hf. Oscar Heykeli
    çünkü Windows versiyonu bilgisayar satışlarında etkili olmuyor. Çünkü bilgisayardan ayrı bir bileşen
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    babgozd 1 hf. Oscar Heykeli
    Teknik olarak neden mümkün değil çünkü standartlaşma yok. Android her sene arka planda köklü değişiklikler yapıyor ve her yeni sürümde her donanım için yeni firmware ve sürücüler yazılması gerekiyor. Android 8'den itibaren "Project Treble" ile Androiddeki ilk kapsamlı modülerleşmeyi başlattılar. Android 10'dan itibaren "Project Mainline" ile temel işletim sistemi bileşenlerinin Google Play üzerinden güncellenmesinin önü açıldı. Yani yavaş da olsa o bu yönde adımlar atılıyor.

    Yani belki hemen bu sene değil ama 2-3 sene içinde telefon üreticilerinden bağımsız, android ve sürücü güncellemelerini yapıyor olabiliriz.

    Edit: Bu arada Android 10 Pixel telefonlar android güncellemesini Google Play üzerinden alıyor ama yakın bir gelecekte komple android sürümü güncellemesini de Google Playden tek tıkla yükleyebiliriz.
    Yanıtla
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. Oscar Heykeli
    Windows tarafında donanım ve yazılım arasında Android'e göre daha olgunlaşmış bir katman mevcut. Yani bir üretici kendi cihazı için sürücü hazırladığında bunu her güncelleme sonrası yeniden yazmak zorunda kalmıyor. Windows 7 için yazılan sürücü windows 10 için bile çalışıyor. Android tarafında yapı henüz stabil değil. Android 5 için yazdığın sürücü 6'da çalışmayabiliyor.

    Ek olarak bir de üreticilerin Windows'un aksine arayüz ve sistem düzeyinde özelleştirmeler yapmaları, işletim sistemini ilgili cihazın donanımına göre optimize etmek için irili ufaklı bir çok ayar yapmaları da güncelleme işini yine üretici firmaların insafına bırakıyor.

    Bütün bu sebepler birleştiğinde çeşitli araçlarla yeni sürüm Android yükleseniz bile ya telefonun bazı parçaları çalışmıyor ya da performans düşüyor.

    Özetle bu işin kısa sürede Windows gibi olması pek mümkün değil ama Google bunun farkında ve bu yönde çalışmaları mevcut.
    Yanıtla +2
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. en beğenilen
    kullanabileceğim en son sürüm android 9 olacak. şu an xiaomi mi 6 ile onu kullanıyorum. bundan sonraki telefonum ucuz tuşlu bir telefon olur heralde. akıllı telefon fiyatları döviz kurlarının çıldırması ve deli dumrul vergileri neticesinde tamamen şirazeden çıktı maalesef. mi 6 nın başına bir şey gelirse akıllı telefon maceram son bulur.

    ha diyeceksiniz ki, giriş seviyesi al. yok almam. giriş / orta seviye bir telefon kullandıktan sonra bir daha kullanmamaya yemin ettim ve gittim mi 6 aldım. giriş seviyeleri tamamen ızdırap ve sokağa attığın para.
    kullanabileceğim en son sürüm android 9 olacak. şu an xiaomi mi 6 ile onu kullanıyorum. bundan sonraki telefonum ucuz tuşlu bir telefon olur heralde. akıllı tel...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    omer1739 (ömer er) 1 hf. murdocklawless
    Doğru demişsinde mi6 da ilk çıktığında biraz pahalıydı 2500-3000 lira arası işini görür aslında performans bakımından genede 3 yıl götürür yazılım işi
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmetfeyaz33 4 gün
    hangi cihazlara kuruluyor ki bu ?
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    hasansimsek74 5 gün
    bütün cihazlarda kullana bilirmiyiz ?
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    rapidos 4 gün hasansimsek74
    Soru banaysa geliştiricilerin siteden duyurduğu ve official (resmi) yazdığı tüm cihazlarda ve geliştiricilerin XDA forum üzerinden duyurduğu unofficial (resmi olmayan) yazdığı tüm cihazlarda LineageOS'u kullanabilirsiniz. Desteklenmeyen cihazlarda var maalesef desteklenmeyen cihazlarda kullanamazsınız.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    hangi cihazlara kurabileceğiz o belli mi ?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Daha general mobile gm8 gibi cihazlara android 10 sözü verip çıkartmıyor android 11 geliyor hey yavrum hey
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    DH Misafiri 1 hf.
    Değişen ne olacak<br /><br />Basit bir sürükle bırak olacak mı?<br /><br />NTFS bir flash belleği telefona takımı görecekmi?<br /><br />Bla bla bla<br /><br />11 çıksa ne olur 12 çıksa ne?
    1 Yanıt Yanıtla
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. en beğenilen
    kullanabileceğim en son sürüm android 9 olacak. şu an xiaomi mi 6 ile onu kullanıyorum. bundan sonraki telefonum ucuz tuşlu bir telefon olur heralde. akıllı telefon fiyatları döviz kurlarının çıldırması ve deli dumrul vergileri neticesinde tamamen şirazeden çıktı maalesef. mi 6 nın başına bir şey gelirse akıllı telefon maceram son bulur.

    ha diyeceksiniz ki, giriş seviyesi al. yok almam. giriş / orta seviye bir telefon kullandıktan sonra bir daha kullanmamaya yemin ettim ve gittim mi 6 aldım. giriş seviyeleri tamamen ızdırap ve sokağa attığın para.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    omer1739 (ömer er) 1 hf. murdocklawless
    Doğru demişsinde mi6 da ilk çıktığında biraz pahalıydı 2500-3000 lira arası işini görür aslında performans bakımından genede 3 yıl götürür yazılım işi
    1 Yanıt Yanıtla
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    Oscar Heykeli 1 hf.
    Eski yeni farketmeksizin herhangi bir bilgisayara windows u yükleyip geçiyoruz gayet basit bir şekilde. Bu telefonlarda neden mümkün olmuyor?
    4 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf. Oscar Heykeli
    çünkü Windows versiyonu bilgisayar satışlarında etkili olmuyor. Çünkü bilgisayardan ayrı bir bileşen
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    babgozd 1 hf. Oscar Heykeli
    Teknik olarak neden mümkün değil çünkü standartlaşma yok. Android her sene arka planda köklü değişiklikler yapıyor ve her yeni sürümde her donanım için yeni firmware ve sürücüler yazılması gerekiyor. Android 8'den itibaren "Project Treble" ile Androiddeki ilk kapsamlı modülerleşmeyi başlattılar. Android 10'dan itibaren "Project Mainline" ile temel işletim sistemi bileşenlerinin Google Play üzerinden güncellenmesinin önü açıldı. Yani yavaş da olsa o bu yönde adımlar atılıyor.

    Yani belki hemen bu sene değil ama 2-3 sene içinde telefon üreticilerinden bağımsız, android ve sürücü güncellemelerini yapıyor olabiliriz.

    Edit: Bu arada Android 10 Pixel telefonlar android güncellemesini Google Play üzerinden alıyor ama yakın bir gelecekte komple android sürümü güncellemesini de Google Playden tek tıkla yükleyebiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. Oscar Heykeli
    Windows tarafında donanım ve yazılım arasında Android'e göre daha olgunlaşmış bir katman mevcut. Yani bir üretici kendi cihazı için sürücü hazırladığında bunu her güncelleme sonrası yeniden yazmak zorunda kalmıyor. Windows 7 için yazılan sürücü windows 10 için bile çalışıyor. Android tarafında yapı henüz stabil değil. Android 5 için yazdığın sürücü 6'da çalışmayabiliyor.

    Ek olarak bir de üreticilerin Windows'un aksine arayüz ve sistem düzeyinde özelleştirmeler yapmaları, işletim sistemini ilgili cihazın donanımına göre optimize etmek için irili ufaklı bir çok ayar yapmaları da güncelleme işini yine üretici firmaların insafına bırakıyor.

    Bütün bu sebepler birleştiğinde çeşitli araçlarla yeni sürüm Android yükleseniz bile ya telefonun bazı parçaları çalışmıyor ya da performans düşüyor.

    Özetle bu işin kısa sürede Windows gibi olması pek mümkün değil ama Google bunun farkında ve bu yönde çalışmaları mevcut.
    Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    developer.android.com/...

    Android Flash Tool Link ile seri tarayici uzerinden yukledim. Android 11 BETA4 .
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