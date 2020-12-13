2020 yılı emisyonlarının azaldığını gösteren bir çevre raporu daha yayınlandı

Tam Boyutta Gör Future Earth’ün Küresel Karbon Projesi isimli çalışması, 4 Kasım 2016’da yürürlüğe Paris Anlaşmasının 5. yıldönümü öncesi hazır hale getirdiği Küresel Karbon Bütçesi raporunu yayınladı. Farklı çalışmalarda da yer aldığı şekilde Kovid-19 kısıtlamalarının da etkisiyle 2020 yılı küresel emisyonlarda düşüş görüldü.

2019 yılına kıyasla 2.4 milyar ton veya %7 oranında azalan karbon emisyonlarına en olumlu katkıyı sağlayan ise ulaşım emisyonları oldu. Kara ulaşımı, kısıtlamaların en üst seviyeye ulaştığı dönemde yarı yarıya azaldı. İçinde bulunduğumuz aralık ayı itibariyle kara ulaşımı ve havacılık kaynaklı emisyonlar, 2019 yılındaki rakamlara göre sırasıyla %10 ve %40’a varan oranlarda düşüş gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor"

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek

Dünya çapında emisyonların yükselmesine en çok katkı yapan ülkelere bakıldığında ABD’nin %-12, AB ülkelerinin %-11, İngiltere’nin %-13, Hindistan’ın %-9 ve Çin’in de %-1.7 oranında daha düşük emisyon oranlarına sahip olduğu görülüyor. Çin’in diğer ülkelere kıyasla daha düşük yüzdeye sahip olmasının sebebi olarak ise ülkenin kısıtlamaları daha erken devreye sokup devreden çıkarması gösteriliyor. Ekonomisi daha erken faal hale geçen ülkenin söz konusu rakamları da bu yüzden düşük.

Tam Boyutta Gör

Küresel resme bakıldığında, Avrupa ve ABD’deki emisyon düşüşleri Nisan ayında zirve yapan kısıtlamalar dönemine denk geliyor. Etkisi 2021 yılında da devam edeceği kesin gibi görünen pandemi nedeniyle önümüzdeki yıl emisyonlarının ne ölçüde değişiklik göstereceği konusu ise henüz bir muamma. Burada yine en büyük etken, ülkelerin ekonomi pedalına ne zaman sonuna kadar basacağı hususu.

Geçici olduğunu unutmamak lazım

Araştırmayı yürüten ve Exeter Üniversitesi’nde görev yapan ekip lideri Prof Pierre Friedlingstein ortaya çıkan tabloyla ilgili açıklamasında “2020 yılı küresel emisyonları geçtiğimiz yıldaki kadar yüksek olmasa bile bu yıl da atmosfere 39 milyar ton CO2 salındı. Ne yazık ki atmosferdeki CO2 azalmadı. Atmosferik CO2 seviyesiyle doğru orantılı dünya iklimi söz konusu değerler sıfıra yaklaştığında stabil hale gelecek. Dolayısıyla hiçbir şey geçmiş değil.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, rakamlarda geçici bir azalışı beraberinde getiren Kovid pandemisinin bizleri hedeflerimizden saptırmaması gerektiğini hatırlatılıyor. Yeşil enerji politikalarındaki kararlılık ve bu kapsamda atılacak adımlar ancak kalıcı bir çözüm getirebilecek.

https://electrek.co/2020/12/11/egeb-covid-global-emissions-drop-2020-amazon/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.