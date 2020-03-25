ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft

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ABD Borsası, şu anda dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 virüsünün patlak vermesiyle birlikte, yılın başından bu yana trilyonlarca dolar değer kaybetti. Bloomberg'in yayınladığı yeni bir rapor detayları ortaya koyuyor.

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Microsoft süreci iyi yönetiyor

Açıklanan rapora göre ABD'nin 1 trilyon dolar piyasa değeri olan tek şirketi Microsoft olarak kaldı. Bir başka 1 trilyon dolarlık şirket olan Apple'ın piyasa değeri ise düşüş gösterdi. Bunun nedeni olarak da şirketin Çin'e bağımlı üretim politikasının sekteye uğraması olarak gösteriliyor. Microsoft ise bu krizi iyi yöneterek Koronavirüs salgınında yara almadan çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz.

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Microsoft, Seattle'daki çalışanlarının evlerinden çıkmadan çalışmasına olanak sağlayan ilk şirketlerden ve çalışanlarının verimliliğini koruyabilmesinin ise bu başarının ana sebeplerinden biri olduğu belirtilmiş. Bununla birlikte Microsoft, Koronavirüs tedavileri ile ilgili araştırmalara da bağışlarda bulunarak, uluslararası çapta yaşanan bu krize kayıtsız kalmıyor.

https://www.bloombergquint.com/technology/apple-s-value-drops-below-1-trillion-while-microsoft-holds-on

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