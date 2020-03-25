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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft

    Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam ederken, bundan en çok etkilenen ise ABD Borsası oldu. Gelen bilgilere göre ülkenin 1 trilyon dolarlık tek şirketi Microsoft.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft
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    ABD Borsası, şu anda dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 virüsünün patlak vermesiyle birlikte, yılın başından bu yana trilyonlarca dolar değer kaybetti. Bloomberg'in yayınladığı yeni bir rapor detayları ortaya koyuyor.

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    Microsoft süreci iyi yönetiyor

    Açıklanan rapora göre ABD'nin 1 trilyon dolar piyasa değeri olan tek şirketi Microsoft olarak kaldı. Bir başka 1 trilyon dolarlık şirket olan Apple'ın piyasa değeri ise düşüş gösterdi. Bunun nedeni olarak da şirketin Çin'e bağımlı üretim politikasının sekteye uğraması olarak gösteriliyor. Microsoft ise bu krizi iyi yöneterek Koronavirüs salgınında yara almadan çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz.

    ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft
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    Microsoft, Seattle'daki çalışanlarının evlerinden çıkmadan çalışmasına olanak sağlayan ilk şirketlerden ve çalışanlarının verimliliğini koruyabilmesinin ise bu başarının ana sebeplerinden biri olduğu belirtilmiş. Bununla birlikte Microsoft, Koronavirüs tedavileri ile ilgili araştırmalara da bağışlarda bulunarak, uluslararası çapta yaşanan bu krize kayıtsız kalmıyor.



    https://www.bloombergquint.com/technology/apple-s-value-drops-below-1-trillion-while-microsoft-holds-on Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa. en beğenilen
    Microsoft şu an Xbox tarafında tamamen oyuncu dostu konumunu almış durumda. 2013 yılındaki o gösteriyi unutturdular, yeni nesilde Xbox Series X gibi en güçlü konsolu sürecekler piyasaya, muhtemelen Gamepass için bir sürü birinci parti stüdyolarndan oyunlar da göreceğiz. Gamepass oyun dünyasının Netflix'i olacak muhtemelen.
    Microsoft şu an Xbox tarafında tamamen oyuncu dostu konumunu almış durumda. 2013 yılındaki o gösteriyi unutturdular, yeni nesilde Xbox Series X gibi en güçlü k...
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    Devin Weston (Devin Weston) 2 sa. yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    Half Life Alyx'i Xbox series X'de oynayabilecek miyiz acaba?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Süreci iyi yönetmeyle ne alakası var, Goggle'a da bir şey olmaz. Teknoloji şirketleri çok etkilenmez. Corona var diye youtube kullanımı bile katlandı. Reklam verenler artıyor.
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    WB 2 sa.
    Google ne yapmis?
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa. en beğenilen
    Microsoft şu an Xbox tarafında tamamen oyuncu dostu konumunu almış durumda. 2013 yılındaki o gösteriyi unutturdular, yeni nesilde Xbox Series X gibi en güçlü konsolu sürecekler piyasaya, muhtemelen Gamepass için bir sürü birinci parti stüdyolarndan oyunlar da göreceğiz. Gamepass oyun dünyasının Netflix'i olacak muhtemelen.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    vs-fb (Vn S) 2 sa.
    Microsoft eski sadece Windows tan ibaret bir şirket değil. Gelirlerinin büyük bir kısmını online servislerden elde ediyor. Kârlılık Apple'a göre daha yüksek. Ama onlarda etkilenecekler bu işten. Sıkıntılar daha yeni başladı. Uzun da sürecek.
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    Amd64x2 3 sa.
    bak miki, 3 ayrı denetim masası yap değerin 1.5 trilyon dolar (ytd)
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