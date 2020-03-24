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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus yakında tüm uygulamalar için karanlık mod desteği getirebilir

    OnePlus, kullanıcılarına sunduğu sistem genelinde karanlık mod desteğini genişletecek. Şirket karanlık mod seçeneği olmayan uygulamalarda da bu özelliğin kullanılmasını sağlayacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus yakında tüm uygulamalar için karanlık mod desteği getirebilir
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    2020 yılının karanlık mod desteğinin tavan yaptığı yıl olduğunu söyleyebiliriz. İşletim sistemleri ve akıllı telefonlara gelen karanlık mod, hem kullanıcıların göz sağlığı için önem taşırken, hem de cihazların düşük enerji tüketmesini sağlıyor. Dolayısıyla günümüzde karanlık mod desteğine verilen önemin büyük olduğunu söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı"

    Yeni bir seçenek olarak geliyor

    Akıllı telefon üreticisi OnePlus da OxygenOS 10 arayüzünde sistem geneli için karanlık mod desteğine sahip. Ancak şirket bu özelliği bir adım daha ileri götürmek istiyor. XDA geliştirici forumunda yer alan habere göre, OnePlus 7 ve 7 Pro için en son OxygenOS Beta derlemesinde, karanlık modu desteklemeyen uygulamalar için yeni bir seçenek yer alıyor.

    OnePlus yakında tüm uygulamalar için karanlık mod desteği getirebilir
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    Resimde de görebileceğiniz üzere OxygenOS ayarlarında, karanlık mod desteği bulunmayan uygulamalar için bu özelliğin aktif duruma getirilebileceği bir seçenek keşfedildi. OnePlus'ın bu özelliğin bazı uygulamaların performansını olumsuz etkileyeceği konusunda kullanıcılarına uyarı yaptığını da belirtelim. Yeni özelliğin Android 11 işletim sisteminden önce kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.



    https://www.xda-developers.com/oneplus-tests-new-forced-dark-mode-more-apps-oxygenos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 4 sa. DaggeredByRuhtan
    Bir tane daha alırız çünkü bu telefonu TR de alsak zaten iki katı bayılacağız...



    2 sene içerisinde normal şartlarda hiçbir şey olmaz, olursa yine ucuz yollu ama zahmetli çare bulunur.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 sa. shkoksal
    Kullanan var tanıdığım da var bir problem oldu mu nasıl çözeceksiniz? Ekran panel anakart vs?
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 4 sa. DaggeredByRuhtan
    Niye, Türkiye'de satılmıyor diye kullanan yok mu sanıyosunuz?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 5 sa.
    Türkiye de resmi olarak satılmayan bir ürünün haberini yapmayın bence.
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