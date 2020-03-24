OnePlus yakında tüm uygulamalar için karanlık mod desteği getirebilir

Tam Boyutta Gör

2020 yılının karanlık mod desteğinin tavan yaptığı yıl olduğunu söyleyebiliriz. İşletim sistemleri ve akıllı telefonlara gelen karanlık mod, hem kullanıcıların göz sağlığı için önem taşırken, hem de cihazların düşük enerji tüketmesini sağlıyor. Dolayısıyla günümüzde karanlık mod desteğine verilen önemin büyük olduğunu söylemek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı"

Yeni bir seçenek olarak geliyor

Akıllı telefon üreticisi OnePlus da OxygenOS 10 arayüzünde sistem geneli için karanlık mod desteğine sahip. Ancak şirket bu özelliği bir adım daha ileri götürmek istiyor. XDA geliştirici forumunda yer alan habere göre, OnePlus 7 ve 7 Pro için en son OxygenOS Beta derlemesinde, karanlık modu desteklemeyen uygulamalar için yeni bir seçenek yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Resimde de görebileceğiniz üzere OxygenOS ayarlarında, karanlık mod desteği bulunmayan uygulamalar için bu özelliğin aktif duruma getirilebileceği bir seçenek keşfedildi. OnePlus'ın bu özelliğin bazı uygulamaların performansını olumsuz etkileyeceği konusunda kullanıcılarına uyarı yaptığını da belirtelim. Yeni özelliğin Android 11 işletim sisteminden önce kullanıcılara sunulacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.xda-developers.com/oneplus-tests-new-forced-dark-mode-more-apps-oxygenos/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.