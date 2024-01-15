ABD’nin Ay’a gönderdiği araç Dünya’ya çarpacak

ABD'nin uzay aracı Dünya atmosferinde yanacak
Yakıt sızıntısı en nihayetinde aracın yörüngesini de değiştirdi ve artık araç Dünya ile çarpışma yörüngesinde bulunuyor. Peregrine'i inşa eden, sahibi olan ve işleten Astrobotic, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) gelen verileri kullanarak aracı izliyor. Bu izleme bilgileri, aynı zamanda Peregrine'in yerleşik sistemleri için bir telemetri rölesi görevi gören uzay ajansının Deep Space Network'ü tarafından toplanıyor.
Şimdilik aracın tam olarak Dünya’ya ne zaman ve hangi açıdan ulaşacağı açıklanmadı ancak amatör astronom Tony Dunn JPL verilerini analiz ederek Peregrine'in 18 Ocak tarihinde atmosfere Avustralya'nın Büyük Set Resifi üzerinde bir yerden gireceğini hesapladı. İniş aracı hafif metal yapıda ve sadece yaklaşık 288 kg ağırlığında olduğundan, parçalarının bile atmosferin alt kısımlarına kadar ulaşması pek olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.