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    Anlık Bildirim

    ABD’nin Ay’a gönderdiği araç Dünya’ya çarpacak

    Astrobotic'in Peregrine Ay iniş aracı fırlatıldıktan sonra yaşadığı kritik arıza sonrasında Ay’a iniş yapamaz hale geldi. Şimdi ise aracın Dünya ile çarpışacağı ve atmosferde yanacağı açıklandı.
    ABD’nin Ay’a gönderdiği araç Dünya’ya çarpacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta fırlatıldıktan kısa bir süre sonra yakıt sızıntısı yaşayan özel Ay aracı Peregrine’nin nihai kaderi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada aracın Dünya ile çarpışma rotasında olduğu bildirildi. Astrobotic tarafından fırlatılan ve NASA’nın yüklerini taşıyan Ay iniş aracı, önümüzdeki günlerde Dünya atmosferine giriş yapacak ve atmosferdeyken yanacak.

    ABD'nin uzay aracı Dünya atmosferinde yanacak

    ABD’nin Ay’a gönderdiği araç Dünya’ya çarpacak Tam Boyutta Gör
    Astrobotic’in Peregrine Ay iniş aracı, şu anda Dünya'dan yaklaşık 389,000 km uzakta bulunuyor ve uzay araştırmalarındaki en başarılı başarısızlıklardan biri olmaya devam ediyor. Zira aracı yörüngeye taşıyan yeni bir ağır roket sınıfının ilk uçuşu başarısız bir şekilde gerçekleştirildi. Başlangıçta ABD’nin 52 yıl sonra ilk Ay'a iniş görevi için her şey yolunda görünüyordu. Ancak Peregrine’de yaşanan bir sorun nedeniyle yakıt sızıntısı yaşandı ve gerekli manevralar ile inişin yapılması imkansız hale geldi.

    Yakıt sızıntısı en nihayetinde aracın yörüngesini de değiştirdi ve artık araç Dünya ile çarpışma yörüngesinde bulunuyor. Peregrine'i inşa eden, sahibi olan ve işleten Astrobotic, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) gelen verileri kullanarak aracı izliyor. Bu izleme bilgileri, aynı zamanda Peregrine'in yerleşik sistemleri için bir telemetri rölesi görevi gören uzay ajansının Deep Space Network'ü tarafından toplanıyor.

    Şimdilik aracın tam olarak Dünya’ya ne zaman ve hangi açıdan ulaşacağı açıklanmadı ancak amatör astronom Tony Dunn JPL verilerini analiz ederek Peregrine'in 18 Ocak tarihinde atmosfere Avustralya'nın Büyük Set Resifi üzerinde bir yerden gireceğini hesapladı. İniş aracı hafif metal yapıda ve sadece yaklaşık 288 kg ağırlığında olduğundan, parçalarının bile atmosferin alt kısımlarına kadar ulaşması pek olası değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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