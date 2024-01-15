ABD’nin Ay’a gönderdiği araç Dünya’ya çarpacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta fırlatıldıktan kısa bir süre sonra yakıt sızıntısı yaşayan özel Ay aracı Peregrine’nin nihai kaderi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada aracın Dünya ile çarpışma rotasında olduğu bildirildi. Astrobotic tarafından fırlatılan ve NASA’nın yüklerini taşıyan Ay iniş aracı, önümüzdeki günlerde Dünya atmosferine giriş yapacak ve atmosferdeyken yanacak.

ABD'nin uzay aracı Dünya atmosferinde yanacak

Tam Boyutta Gör Astrobotic’in Peregrine Ay iniş aracı, şu anda Dünya'dan yaklaşık 389,000 km uzakta bulunuyor ve uzay araştırmalarındaki en başarılı başarısızlıklardan biri olmaya devam ediyor. Zira aracı yörüngeye taşıyan yeni bir ağır roket sınıfının ilk uçuşu başarısız bir şekilde gerçekleştirildi. Başlangıçta ABD’nin 52 yıl sonra ilk Ay'a iniş görevi için her şey yolunda görünüyordu. Ancak Peregrine’de yaşanan bir sorun nedeniyle yakıt sızıntısı yaşandı ve gerekli manevralar ile inişin yapılması imkansız hale geldi.

ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracı motor arızası yaşadı 5 gün önce eklendi

Yakıt sızıntısı en nihayetinde aracın yörüngesini de değiştirdi ve artık araç Dünya ile çarpışma yörüngesinde bulunuyor. Peregrine'i inşa eden, sahibi olan ve işleten Astrobotic, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) gelen verileri kullanarak aracı izliyor. Bu izleme bilgileri, aynı zamanda Peregrine'in yerleşik sistemleri için bir telemetri rölesi görevi gören uzay ajansının Deep Space Network'ü tarafından toplanıyor.

Şimdilik aracın tam olarak Dünya’ya ne zaman ve hangi açıdan ulaşacağı açıklanmadı ancak amatör astronom Tony Dunn JPL verilerini analiz ederek Peregrine'in 18 Ocak tarihinde atmosfere Avustralya'nın Büyük Set Resifi üzerinde bir yerden gireceğini hesapladı. İniş aracı hafif metal yapıda ve sadece yaklaşık 288 kg ağırlığında olduğundan, parçalarının bile atmosferin alt kısımlarına kadar ulaşması pek olası değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.