ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracında motor arızası yaşandı

Tam Boyutta Gör Astrobotic'in tarih yazan Peregrine ay aracı görevinden saatler sonra, şirket aracın motor sorunları yaşadığını bildirdi. Ay'a uzay aracı indiren ilk ticari şirket olmayı hedefleyen Astrobotic için bu haber, görevi yakından takip eden herkes için oldukça üzücü. Şirketin X hesabında ve web sitesinde bildirildiği üzere, Astrobotic sorunu çözmek ve görevi tekrar rayına oturtmak için çok çalışıyor. Ancak görünüşe göre Ay’a iniş bir artık bir seçenek değil.

Astrobotic Ay’a iniş yapamayacak

Tam Boyutta Gör ABD, Ay yüzeyine en son 50 yıl önce Apollo 17 ile gitmişti. Astrobotic'in Peregrine görevi ise bu anlamda hem tarihi olarak hem de ticari anlamda büyük önem taşıyordu. Ancak şirketten yapılan açıklamada aracın tahrik sisteminde bir arıza yaşandığı ve bunun da kritik bir itici yakıt kaybına neden olduğu belirtildi. Astrobotic, görev ekibinin bu kaybı dengelemek için çalıştığını, durum göz önüne alındığında ise önceliğin görevden maksimum verimin alınması olduğunu söylüyor.

ABD, 50 yılın ardından Ay'a inecek ilk aracını fırlattı 22 sa. önce eklendi

8 Ocak 2024'te fırlatılan araç, ilk ticari Ay aracı olarak planlanan bir buçuk aylık yolculuğunun henüz çok başındaydı. Peregrine iniş aracının, beşi NASA'nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programından olmak üzere 20 faydalı yük taşıması planlanıyordu.

Bununla birlikte tahrik sistemi anomalisinin nedeni henüz tespit edilmiş değil. Ek olarak şirketten yapılan açıklamada uzay aracının bataryasının tamamen şarj edilmiş durumda. Peregrine'in mevcut gücünü mümkün olduğunca çok sayıda faydalı yük ve uzay aracı operasyonunu gerçekleştirmek için kullanan firma, yayınladığı son görev güncellemesinde uzay aracının 40 saat daha Güneş'e dönük durumda kalabileceğini söyledi. Şirket, an itibariyle temel amacın uzay aracının Güneş'e dönük konumunu koruma yeteneğini ve dolayısıyla gücünü kaybetmeden önce Ay’a doğru olabildiğince yaklaşmak olduğunu söylüyor.

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