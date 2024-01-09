ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracında motor arızası yaşandı

8 Ocak 2024'te fırlatılan araç, ilk ticari Ay aracı olarak planlanan bir buçuk aylık yolculuğunun henüz çok başındaydı. Peregrine iniş aracının, beşi NASA'nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programından olmak üzere 20 faydalı yük taşıması planlanıyordu.
Bununla birlikte tahrik sistemi anomalisinin nedeni henüz tespit edilmiş değil. Ek olarak şirketten yapılan açıklamada uzay aracının bataryasının tamamen şarj edilmiş durumda. Peregrine'in mevcut gücünü mümkün olduğunca çok sayıda faydalı yük ve uzay aracı operasyonunu gerçekleştirmek için kullanan firma, yayınladığı son görev güncellemesinde uzay aracının 40 saat daha Güneş'e dönük durumda kalabileceğini söyledi. Şirket, an itibariyle temel amacın uzay aracının Güneş'e dönük konumunu koruma yeteneğini ve dolayısıyla gücünü kaybetmeden önce Ay’a doğru olabildiğince yaklaşmak olduğunu söylüyor.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.