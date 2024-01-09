Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracında motor arızası yaşandı

    ABD’yi 50 yıl sonra Ay yüzeyine tekrar döndürmesi beklenen Astrobotic'in ticari Ay görevi ciddi bir sorunla karşılaştı. Açıklamaya göre Ay’a iniş artık bir seçenek değil.
    ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracı motor arızası yaşadı Tam Boyutta Gör
    Astrobotic'in tarih yazan Peregrine ay aracı görevinden saatler sonra, şirket aracın motor sorunları yaşadığını bildirdi. Ay'a uzay aracı indiren ilk ticari şirket olmayı hedefleyen Astrobotic için bu haber, görevi yakından takip eden herkes için oldukça üzücü. Şirketin X hesabında ve web sitesinde bildirildiği üzere, Astrobotic sorunu çözmek ve görevi tekrar rayına oturtmak için çok çalışıyor. Ancak görünüşe göre Ay’a iniş bir artık bir seçenek değil.

    Astrobotic Ay’a iniş yapamayacak

    ABD’nin Ay’a inişi hayal oldu: Uzay aracı motor arızası yaşadı Tam Boyutta Gör
    ABD, Ay yüzeyine en son 50 yıl önce Apollo 17 ile gitmişti. Astrobotic'in Peregrine görevi ise bu anlamda hem tarihi olarak hem de ticari anlamda büyük önem taşıyordu. Ancak şirketten yapılan açıklamada aracın tahrik sisteminde bir arıza yaşandığı ve bunun da kritik bir itici yakıt kaybına neden olduğu belirtildi. Astrobotic, görev ekibinin bu kaybı dengelemek için çalıştığını, durum göz önüne alındığında ise önceliğin görevden maksimum verimin alınması olduğunu söylüyor.

    8 Ocak 2024'te fırlatılan araç, ilk ticari Ay aracı olarak planlanan bir buçuk aylık yolculuğunun henüz çok başındaydı. Peregrine iniş aracının, beşi NASA'nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programından olmak üzere 20 faydalı yük taşıması planlanıyordu.

    Bununla birlikte tahrik sistemi anomalisinin nedeni henüz tespit edilmiş değil. Ek olarak şirketten yapılan açıklamada uzay aracının bataryasının tamamen şarj edilmiş durumda. Peregrine'in mevcut gücünü mümkün olduğunca çok sayıda faydalı yük ve uzay aracı operasyonunu gerçekleştirmek için kullanan firma, yayınladığı son görev güncellemesinde uzay aracının 40 saat daha Güneş'e dönük durumda kalabileceğini söyledi. Şirket, an itibariyle temel amacın uzay aracının Güneş'e dönük konumunu koruma yeteneğini ve dolayısıyla gücünü kaybetmeden önce Ay’a doğru olabildiğince yaklaşmak olduğunu söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    s sınıfı uçak bileti nedir diski kullanabilmek için önce biçimlendirmeniz gerekli campbell biyoloji pdf swing ne demek 6 ayda saç ne kadar uzar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız