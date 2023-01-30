ABD, Çin’in gelişimini engellemeye çalışırken kendi ayağına sıkıyor olabilir

Semiconductor Industry Association (SIA), ABD’nin ulusal güvenliğinin önemli olduğunun farkında olsa da, potansiyel olarak düşman ülkelere yönelik kısıtlamaların ABD yarı iletken endüstrisine bir bütün olarak zarar verebileceğine inanıyor. SIA, ihracat kontrollerinin inovasyona zarar vermeden yapılması gerektiğini belirtiyor.
ABD kendi ayağına sıkıyor olabilir
SIA, ABD’li yarı iletken firmaların sürekli olarak gelirlerinin yaklaşık beşte birini araştırma ve geliştirmeye yatırdığını belirtiyor. Bu yatırımlar ülke dışında da önemli paya sahip. Dolayısıyla burada Çin’in önemi vurgulanıyor. Zira ABD’li yüksek teknoloji şirketleri Çin’li şirketlere yüklü miktarda ekipman tedarik ediyordu. Bu pazarın ortadan kalkması ABD’nin yarı iletken endüstrisini etkileyeceğinin hatta Lam Research'teki işten çıkarmalarla birlikte etkilemeye başladığının altı çiziliyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/sia-on-sanctions https://www.semiconductors.org/sia-comments-export-controls-should-protect-national-security-without-undermining-innovation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?