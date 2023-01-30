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    ABD, Çin’in gelişimini engellemeye çalışırken kendi ayağına sıkıyor olabilir

    ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı çok daha ciddi bir konuma ulaşmış durumda. ABD, Çin’e yönelik yüksek teknoloji ihracatını büyük ölçüde kısıtlarken kendi ayağına da sıkmış olabilir.
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    ABD’nin Çin’e uyguladığı katı yaptırımlar ters tepebilir Tam Boyutta Gör
    Eski ABD başkanı Trump döneminde harlanan ABD ve Çin ticaret savaşı devam ediyor. ABD, Çin’in çip ve süper bilgisayar endüstrisine karşın katı yaptırımlar uygulamaya devam ederken Japonya ve Hollanda’da yaptırım uygulamaya başlıyor. Ancak, Amerika'daki çip şirketlerinin yüzde 99'unu temsil eden kuruluş olan Semiconductor Industry Association (SIA) uyarılarda bulunuyor.

    Semiconductor Industry Association (SIA), ABD’nin ulusal güvenliğinin önemli olduğunun farkında olsa da, potansiyel olarak düşman ülkelere yönelik kısıtlamaların ABD yarı iletken endüstrisine bir bütün olarak zarar verebileceğine inanıyor. SIA, ihracat kontrollerinin inovasyona zarar vermeden yapılması gerektiğini belirtiyor.

    ABD kendi ayağına sıkıyor olabilir

    ABD’nin Çin’e uyguladığı katı yaptırımlar ters tepebilir Tam Boyutta Gör
    ABD hükümetinin Çin’in çip ve süper bilgisayar sektörlerine karşı katı yaptırımlar uygulamasının ardından (Ekim 2022) çeşitli yarı iletken şirketleri neredeyse bir gecede yaklaşık 240 milyar dolarlık değer kaybetti. Zarar görenler arasında elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçlarının geliştiricileri, çip tasarımcıları, levha fabrika ekipmanı (WFE) üreticileri ve çip üreticilerinin kendileri de dahil olmak üzere çeşitli şirketler var. SIA’ya göre Çinli müşterilerin parası olmadan da ABD yarı iletken endüstrisi kesinlikle yaşayacak ve gelişecek ancak onlarla birlikte daha hızlı büyümü de olası.

    SIA, ABD’li yarı iletken firmaların sürekli olarak gelirlerinin yaklaşık beşte birini araştırma ve geliştirmeye yatırdığını belirtiyor. Bu yatırımlar ülke dışında da önemli paya sahip. Dolayısıyla burada Çin’in önemi vurgulanıyor. Zira ABD’li yüksek teknoloji şirketleri Çin’li şirketlere yüklü miktarda ekipman tedarik ediyordu. Bu pazarın ortadan kalkması ABD’nin yarı iletken endüstrisini etkileyeceğinin hatta Lam Research'teki işten çıkarmalarla birlikte etkilemeye başladığının altı çiziliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/sia-on-sanctions https://www.semiconductors.org/sia-comments-export-controls-should-protect-national-security-without-undermining-innovation/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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