ABD'nin çip teknolojisi yasağı Çin yarı iletken endüstrisine zarar verebilir

ABD geçtiğimiz günlerde Çin'e karşı yeni ihracat kontrol kuralları getirerek Çinli şirketlere gelişmiş çipler (GAAFET transistörlü) geliştirmek için kullanılabilecek yazılım satışını yasakladı. TrendForce bu hamlenin, Çin yarı iletken endüstrisini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Söz konusu transistörlerin, iletişim ve savunma uyduları da dahil olmak üzere askeri teçhizatta kullanılan mikro devrelerin geliştirilmesinde kilit rol oynadığını belirtelim. GAAFET, birçok ticari ve askeri uygulamada kullanılabilen daha hızlı, daha enerji verimli ve radyasyona daha dayanıklı entegre devreler üretilmesini sağlıyor. Dolayısı ile elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımına yönelik ihracat yasağı Çinli yonga üreticilerini zor durumda bırakacak.

Çin bu alanda ABD'den geride

Çin'in en büyük EDA yazılım sağlayıcısı Empyrean Technology, teknoloji geliştirme ve gelir ölçeği açısından ABD'li rakiplerinin oldukça gerisinde. Dünyanın en büyük iki EDA araç tedarikçisi Synopsys Inc ve Cadence Design Systems Inc küresel pazarda toplam %62 paya sahip. Her ikisi de ABD merkezli.

TrendForce'a göre Çinli çip tasarımcıları ve üreticilerinin ellerinde Amerikan yazılımlarına yönelik büyük bir lisans stoğu olsa bile güncellemeler için yine bu şirketlere bağlılar. Yani söz konusu yazılımları güncelleme konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilirler. Diğer bir deyişle artık tüm sürecin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edileceğini söyleyebiliriz.

EDA yazılımı kritik öneme sahip

Çinli geliştiricilerin kısa vadede GAAFET çip geliştirme yazılımına ihtiyaç duymaları beklenmese de önümüzdeki 3-5 yıl içinde 3 nm sürecine uygun çip geliştirmeleri gerekecek. ABD yazılım araçları olmadan, Çinli geliştiricilerin son teknoloji çözümler oluşturmada önemli sorunlar yaşaması kaçınılmaz görünüyor.

Dahası, Çinli fason yonga üreticileri de yazılıma ihtiyaç duyacak, bu nedenle ABD'nin yazılım ve ekipman satışına getirdiği kısıtlamalar, Çin yarı iletken endüstrisinin uzun vadeli gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

