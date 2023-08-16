Çin, çip sektöründe dünyanın 5 nesil gerisinde kaldı: Fark daha da büyüyecek!

Son iki ABD yönetimi döneminde Çin'in yarı iletken üretim teknolojilerine küresel liderlerin, yani ABD'den Intel, Güney Kore'den Samsung ve Tayvan'dan TSMC'nin gerisinde tutmak için yarı iletken odaklı 15 yaptırım getirildi.
Çin ile dünya arasındaki makas genişliyor
14nm/16nm ve altındaki nodlarda düzlemsel olmayan transistörlere sahip mantık çipleri, 128 veya daha fazla katmana sahip 3D NAND ve 18nm yarı aralıklı veya daha az DRAM bellek çipleri yapmak için kullanılan yarı iletken üretim ekipmanlarının Çinli bir kuruluşa satılması için artık özel bir lisans alınması gerekiyor. Bu da Çin'in yarı iletken endüstrisini 28nm ve daha büyük nodlarla sınırlıyor - kendi yonga levha üretim araçlarını geliştirmezlerse veya ihracat lisansları verilmezse.
Etkileri her alanda hissedilecek
Bu kısıtlamaların sonuçları Çin'in yarı iletken dünyasında hissediliyor. Çin'in yarı iletken alanındaki öncülerinden biri olan SMIC, bir zamanlar 14nm ve 12nm düğümlerinde kaydettiği ilerlemelerden söz ediyordu. Ancak, 2023'ün ortalarında, bu teknolojilerden bahsedilen her şey SMIC'in web sitesinden kaldırıldı.
Bu aksiliklere rağmen, bazı uzmanlar ABD'nin engelleri sayesinde Çin’in yerli yarı iletken ekipman becerilerini güçlendirebileceğine inanıyor. Bu gerçekleşmezse, Çin'in yarı iletken endüstrisi ile küresel liderler arasındaki uçurum, hükümet politikasında başka değişiklikler olmadığı sürece daha da büyüyecek diyebiliriz. Bu da Çin’i aslında her alanda etkileyecek. Bilindiği üzere yarı iletkenler akıllı telefonlardan otomobillere, uçaklardan buzdolaplarına ve yapay zeka endüstrisine kadar neredeyse her alanda kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.