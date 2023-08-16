Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, çip sektöründe dünyanın 5 nesil gerisinde kaldı: Fark daha da büyüyecek!

    ABD yaptırımlarının da etkisiyle birlikte Çin’in çip sektörü dünyanın gerisinde kaldı. Çinli uzmanlar, ülkenin yarı iletken sektörünün küresel liderlerin gerisinde kalmaya devam etmesini bekliyor.
    1
    Çin, çip sektöründe dünyanın 5 nesil gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    2020 yılında, Çinli çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) küresel liderlerin iki ya da üç nesil gerisindeydi. Son gelen raporlara göre ABD'nin Çin yarı iletken sektörüne yönelik birkaç kez uyguladığı yaptırımların ardından bugün ülkenin çip endüstrisi en az beş nesil geride. Sektördeki Çinli uzmanlara göre ise aradaki fark daha da büyüyebilir.

    Son iki ABD yönetimi döneminde Çin'in yarı iletken üretim teknolojilerine küresel liderlerin, yani ABD'den Intel, Güney Kore'den Samsung ve Tayvan'dan TSMC'nin gerisinde tutmak için yarı iletken odaklı 15 yaptırım getirildi.

    Çin ile dünya arasındaki makas genişliyor

    Çin, çip sektöründe dünyanın 5 nesil gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör
    2020 yılında SMIC, TSMC'nin N7 ve Intel'in 10nm'sine benzer bir mantık transistör yoğunluğuna sahip olan 7nm sınıfı üretim sürecinde çip üretmeye başlamak üzereydi. O dönemde SMIC, N5 (5nm sınıfı) sürecinde çip üretimine başlamaya hazırlanan TSMC'nin birkaç nesil gerisindeydi. Ancak 7 Ekim 2022'de ABD hükümeti tarafından uygulanan ve 2023'te Japonya ve Hollanda tarafından takip edilen kapsamlı yaptırımlar, Çin yarı iletken endüstrisini en az on yıl geriye götürdü.

    14nm/16nm ve altındaki nodlarda düzlemsel olmayan transistörlere sahip mantık çipleri, 128 veya daha fazla katmana sahip 3D NAND ve 18nm yarı aralıklı veya daha az DRAM bellek çipleri yapmak için kullanılan yarı iletken üretim ekipmanlarının Çinli bir kuruluşa satılması için artık özel bir lisans alınması gerekiyor. Bu da Çin'in yarı iletken endüstrisini 28nm ve daha büyük nodlarla sınırlıyor - kendi yonga levha üretim araçlarını geliştirmezlerse veya ihracat lisansları verilmezse.

    Etkileri her alanda hissedilecek

    Bu kısıtlamaların sonuçları Çin'in yarı iletken dünyasında hissediliyor. Çin'in yarı iletken alanındaki öncülerinden biri olan SMIC, bir zamanlar 14nm ve 12nm düğümlerinde kaydettiği ilerlemelerden söz ediyordu. Ancak, 2023'ün ortalarında, bu teknolojilerden bahsedilen her şey SMIC'in web sitesinden kaldırıldı.

    Bu aksiliklere rağmen, bazı uzmanlar ABD'nin engelleri sayesinde Çin’in yerli yarı iletken ekipman becerilerini güçlendirebileceğine inanıyor. Bu gerçekleşmezse, Çin'in yarı iletken endüstrisi ile küresel liderler arasındaki uçurum, hükümet politikasında başka değişiklikler olmadığı sürece daha da büyüyecek diyebiliriz. Bu da Çin’i aslında her alanda etkileyecek. Bilindiği üzere yarı iletkenler akıllı telefonlardan otomobillere, uçaklardan buzdolaplarına ve yapay zeka endüstrisine kadar neredeyse her alanda kullanılıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcellden vodafone arama mıknatıslı telefon tutucu telefona zarar verir mi haftada 3 gün fitness programı youtube video indir yandex 1.6 vti motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız