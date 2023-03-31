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    ABD'nin elindeki F-35'lerin sadece yarısı savaşa hazır: "Bu kabul edilemez"

    F-35 Program Yöneticisi Korgeneral Michael Schmidt, sahip oldukları F-35 savaş uçaklarının sadece yarısının göreve hazır durumda olduğunu söyledi. Filonun harbe hazırlık oranı hedefin gerisinde.
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    ABD'nin elindeki F-35'lerin sadece yarısı savaşa hazır Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri filosundaki F-35 savaş uçaklarının sadece yarısı muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır. Bu açıklama program yöneticisi Korgeneral Michael Schmidt tarafından yapıldı. Bloomberg'in servis ettiği haber ABD'nin beşinci nesil F-35 avcı uçaklarının harbe hazırlık konusunda geri kaldığını gösteriyor.

    Schmidt, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi için hazırladığı raporda ABD'nin 540'tan fazla F-35 savaş uçağından oluşan filosundaki göreve hazır savaş uçak oranının Şubat ayı itibariyle yüzde 53.1 olduğunu ifade etti. Bu da belirlenen yüzde 65 hedefinin oldukça altında.

    ABD'nin elindeki F-35'lerin sadece yarısı savaşa hazır Tam Boyutta Gör

    Tüm görevleri icra edebilen F-35 oranı daha düşük

    Program yöneticisi, muharebe ve gösteri uçuşları, eğitim ve testler dahil olmak üzere görevlerin yalnızca bir kısmını yerine getirmekten bahsettiğimizi vurguladı. Deneyimli general ayrıca tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranının yüzde 30 ile çok daha düşük bir seviyede olduğunu söyledi.

    Bu durumu kabul edilemez olarak nitelendiren Schmidt, hazırlık oranlarını yılda en az yüzde 10 arttırmayı planlıyor. General hazırladığı raporda herhangi bir nedenden bahsetmedi ancak daha önce F-35'lerde sık sık motor arızası meydana geldiği ve yedek parça sıkıntısı yaşandığı bildirilmişti.

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    makine26 1 gün önce

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