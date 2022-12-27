eBay’de satılan ürünlerin içinden ABD’nin hassas askeri sırları çıktı!

Biyometrik cihazın içerisinden çıkan verilerin çoğunun Irak ve Afganistan'da olan kişilerin parmak izlerini, iris taramalarını, fotoğraflarını, isimlerini ve açıklamalarını içerdiği belirtiliyor. Rapora göre, buradaki kişilerin birçoğu ABD ordusuyla çalıştı ve cihaz yanlış ellere geçerse bu kişiler hedef haline gelebilir.
Cihazların içinden binlerce kişinin bilgisi çıktı
Matthias Marx liderliğindeki Chaos Computer Club adlı bir grup araştırmacı, eBay'deki çoğu 200 doların altında olan cihazlardan altı tanesini satın aldı. Araştırmacıların bunu yapma nedeni ise Taliban'ın benzer ABD askeri biyometrik cihazlarına el koyduğunu belirten 2021 tarihli bir rapor. Bu nedenle araştırmacılar, buradaki biyometrik cihazın ABD ordusuna yardım eden kişiler hakkında onları riske atabilecek tanımlayıcı verilere sahip olup olmadıklarını görmek istediler.
Marx, NY Times'a “ABD ordusunun verileri korumaya çalışmaması bile rahatsız edici. Riski umursamadılar veya riski görmezden geldiler.” dedi. ABD Savunma Bakanlığı basın sekreteri Brig, "Cihazlarda bulunan bilgileri incelemediğimiz için, bakanlık iddia edilen verilerin gerçekliğini doğrulayamıyor veya bu konuda başka bir yorum yapamıyor" ifadelerini kullandı.
Araştırmacı grup, bilgilerin hassasiyeti göz önüne alındığında, cihazlarda bulunan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri silmeyi planlıyor. Başka bir araştırmacı, bu tür cihazlarda bulunan kişilerin kimliklerini değiştirseler bile güvende olmadıklarını ve ABD hükümeti tarafından onlara sığınma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan bu cihazların satışa nasıl çıktığı ise bir muamma.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d