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    2022'nin "en berbat" teknoloji şirketi patronları belirlendi

    The Guardian gazetesi geçtiğimiz yılın en kötü teknoloji şirketi yöneticilerini seçti. Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptıklarıyla konuşulan Elon Musk da listede.
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    2022'nin 'en berbat' teknoloji şirketi patronları belirlendi Tam Boyutta Gör
    The Guardian, 2022 yılında teknoloji şirketlerinin CEO'larını sıraladı ve gazetecileri en çok hayal kırıklığına uğratanları seçti. Yayına göre, Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes ve kripto para borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried en kötü performans gösteren isimler oldu.

    Listede Meta'nın başkanı Mark Zuckerberg, Temmuz 2021'de şirketin başkanlığından istifa eden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve sosyal ağı 44 milyar dolara satın alan Twitter'ın yeni başkanı Elon Musk da yer aldı.

    Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos

    Zuckerberg, bu yılın Şubat ayında şirket hisselerindeki rekor düşüş ve bir günde yaklaşık 11.000 çalışanı işten çıkarma kararı nedeniyle başarısız bir CEO olarak görülüyordu. Bezos, Amazon'daki çok sayıda işten çıkarmalar ve hayırseverlik yoluyla insanlar arasındaki imajını iyileştirme girişimleri nedeniyle eleştirildi.

    2022'nin 'en berbat' teknoloji şirketi patronları belirlendi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter'ın başındayken gerçekleştirdiği bir dizi eylem nedeniyle gazeteciler tarafından kınandı: Büyük çapta işten çıkarmalar, yeni kuralların oluşturulması, ofiste çalışma zorunluluğu ve genel merkeze yatak yerleştirilmesi.

    Musk'tan önce şirketi yöneten eski Twitter CEO'su Parag Agrawal da listeye girdi. Gazetecilere göre Musk'ın şirketi satın almayı başarmış olması Agrawal için de bir ölçüde başarısızlık anlamına geliyor. Buna, uzmanın sosyal ağın satın alındığı gün pozisyonunu kaybetmiş olması da dahil.

    2022'nin 'en berbat' teknoloji şirketi patronları belirlendi Tam Boyutta Gör

    Elizabeth Holmes ve Sam Bankman-Fried

    Theranos başlangıçta ilerici bir tıbbi girişim, Elizabeth Holmes ise "geleceğin Steve Jobs'u" olarak görülüyordu. Soruşturmalar onun bir dolandırıcı olduğunu, kendi çalışanlarını ve şirketin birçok destekçisini yanılttığını ortaya çıkardı. 2022 yılında bu durum nihayet mahkemede de teyit edildi.

    2022'nin 'en berbat' teknoloji şirketi patronları belirlendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Kasım ayında FTX kripto borsası çöktü ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri varlıklarını kaybetti. Bu arada Sam Bankman-Fried etkinliklerde konuşmaya ve parasını geri alacağına dair güvence vermeye devam etti. Birkaç hafta sonra Bahamalar'da tutuklandı ve ABD'ye iade edildi. FTX'in başkanı Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biriyle suçlandı.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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