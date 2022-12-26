2022'nin "en berbat" teknoloji şirketi patronları belirlendi

Listede Meta'nın başkanı Mark Zuckerberg, Temmuz 2021'de şirketin başkanlığından istifa eden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve sosyal ağı 44 milyar dolara satın alan Twitter'ın yeni başkanı Elon Musk da yer aldı.
Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos
Zuckerberg, bu yılın Şubat ayında şirket hisselerindeki rekor düşüş ve bir günde yaklaşık 11.000 çalışanı işten çıkarma kararı nedeniyle başarısız bir CEO olarak görülüyordu. Bezos, Amazon'daki çok sayıda işten çıkarmalar ve hayırseverlik yoluyla insanlar arasındaki imajını iyileştirme girişimleri nedeniyle eleştirildi.
Musk'tan önce şirketi yöneten eski Twitter CEO'su Parag Agrawal da listeye girdi. Gazetecilere göre Musk'ın şirketi satın almayı başarmış olması Agrawal için de bir ölçüde başarısızlık anlamına geliyor. Buna, uzmanın sosyal ağın satın alındığı gün pozisyonunu kaybetmiş olması da dahil.
Elizabeth Holmes ve Sam Bankman-Fried
Theranos başlangıçta ilerici bir tıbbi girişim, Elizabeth Holmes ise "geleceğin Steve Jobs'u" olarak görülüyordu. Soruşturmalar onun bir dolandırıcı olduğunu, kendi çalışanlarını ve şirketin birçok destekçisini yanılttığını ortaya çıkardı. 2022 yılında bu durum nihayet mahkemede de teyit edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d