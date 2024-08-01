Atom bombasının icat edildiği yere güneş enerjisi santrali kurulacak

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Tam Boyutta Gör ABD'nin nükleer silah stoğunda kullanılan plütonyumun yaklaşık üçte ikisini üretmek için kullanılan, aynı zamanda ikonik atom bombasının icat edildiği çok gizli Manhattan Projesi’nin nükleer sahası olan bölgeye ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından enerji depolamalı 1 gigawatt (GW) güneş enerjisi çiftliği kurulması planlanıyor. Bu kapasitede inşa edilirse, ülkedeki en büyük güneş enerjisi projesi olacak.

Manhattan Projesi, yeşil enerjiye dönüşüyor

DOE, eski nükleer silah üretim sahasının 8.000 dönümlük bir alanında 1 gigawatt'a kadar temiz enerji sağlayabilecek bir güneş enerjisi projesi için Hecate Energy ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Kurulması planlanan güneş enerjisi çiftliği ile 750 bin eve elektrik sağlanabilecek. ABD, plütonyum üretmek üzere Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak 1943 yılında kurulan Hanford sahası, Trinity Testi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olmak için kullanılan atom bombalarını burada üretmişti.

Hecate Energy, batarya depolamalı gigawatt ölçekli bir güneş fotovoltaik sisteminin geliştirilmesi için bir gayrimenkul anlaşması için DOE ile müzakereler yürütecek ancak henüz kesin bir projelendirme için anlaşmaya varılmış değil. Bununla birlikte ABD, temiz enerjinin büyümesini desteklemek için daha önce ülkenin nükleer silah programında kullanılan DOE'ye ait arazilerin bir kısmını yeniden kullanmayı amaçlayan Cleanup to Clean Energy girişimi aracılığıyla bu bölgede bir temiz enerji tesisi kurmak istiyor.

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ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada "DOE, Hanford sahamızdaki binlerce dönümlük araziyi karbonsuz güneş enerjisi üretiminin gelişen bir merkezine dönüştürüyor, çevremizi temizlemede ve yerel topluluklara yeni ekonomik fırsatlar sunmada örnek oluyor." dedi.

Hanford sahası halihazırda hizmet dışı bırakılmış bir nükleer üretim kompleksi konumunda. 1943'te Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak kurulan tesis, dünyanın ilk tam ölçekli plütonyum üretim reaktörü olan Hanford Mühendislik Tesisleri ve B Reaktörü'ne ev sahipliği yapmıştı. Tesiste üretilen plütonyum, Trinity nükleer testinde test edilen ilk atom bombasında ve Nagasaki'nin bombalanmasında kullanılan Fat Man bombasında kullanılmıştı. Yeterli plütonyum üretildikten sonra buradaki üretim reaktörleri 1964 ile 1971 arasında kapatılmıştı. Arazinin kimyasal ve radyoaktif atıklarla yoğun bir şekilde kirlendiği de bilinmekte.

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