Atom bombasının icat edildiği yere güneş enerjisi santrali kurulacak

Manhattan Projesi, yeşil enerjiye dönüşüyor
DOE, eski nükleer silah üretim sahasının 8.000 dönümlük bir alanında 1 gigawatt'a kadar temiz enerji sağlayabilecek bir güneş enerjisi projesi için Hecate Energy ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Kurulması planlanan güneş enerjisi çiftliği ile 750 bin eve elektrik sağlanabilecek. ABD, plütonyum üretmek üzere Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak 1943 yılında kurulan Hanford sahası, Trinity Testi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olmak için kullanılan atom bombalarını burada üretmişti.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada "DOE, Hanford sahamızdaki binlerce dönümlük araziyi karbonsuz güneş enerjisi üretiminin gelişen bir merkezine dönüştürüyor, çevremizi temizlemede ve yerel topluluklara yeni ekonomik fırsatlar sunmada örnek oluyor." dedi.
Hanford sahası halihazırda hizmet dışı bırakılmış bir nükleer üretim kompleksi konumunda. 1943'te Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak kurulan tesis, dünyanın ilk tam ölçekli plütonyum üretim reaktörü olan Hanford Mühendislik Tesisleri ve B Reaktörü'ne ev sahipliği yapmıştı. Tesiste üretilen plütonyum, Trinity nükleer testinde test edilen ilk atom bombasında ve Nagasaki'nin bombalanmasında kullanılan Fat Man bombasında kullanılmıştı. Yeterli plütonyum üretildikten sonra buradaki üretim reaktörleri 1964 ile 1971 arasında kapatılmıştı. Arazinin kimyasal ve radyoaktif atıklarla yoğun bir şekilde kirlendiği de bilinmekte.Kaynakça https://electrek.co/2024/07/31/the-us-to-turn-a-manhattan-project-nuclear-site-into-a-1-gw-solar-farm/ https://en.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.