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    Atom bombasının icat edildiği yere güneş enerjisi santrali kurulacak

    ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Washington Eyaletindeki atom bombasının icat edildiği çok gizli Manhattan Projesi nükleer sahasında 1 GW'lık bir güneş enerjisi çiftliği kurmayı planlıyor.
    Atom bombasının icat edildiği yer artık güneş enerjisi üretecek Tam Boyutta Gör
    ABD'nin nükleer silah stoğunda kullanılan plütonyumun yaklaşık üçte ikisini üretmek için kullanılan, aynı zamanda ikonik atom bombasının icat edildiği çok gizli Manhattan Projesi’nin nükleer sahası olan bölgeye ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından enerji depolamalı 1 gigawatt (GW) güneş enerjisi çiftliği kurulması planlanıyor. Bu kapasitede inşa edilirse, ülkedeki en büyük güneş enerjisi projesi olacak.

    Manhattan Projesi, yeşil enerjiye dönüşüyor

    DOE, eski nükleer silah üretim sahasının 8.000 dönümlük bir alanında 1 gigawatt'a kadar temiz enerji sağlayabilecek bir güneş enerjisi projesi için Hecate Energy ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Kurulması planlanan güneş enerjisi çiftliği ile 750 bin eve elektrik sağlanabilecek. ABD, plütonyum üretmek üzere Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak 1943 yılında kurulan Hanford sahası, Trinity Testi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olmak için kullanılan atom bombalarını burada üretmişti.

    Atom bombasının icat edildiği yer artık güneş enerjisi üretecek
    Hecate Energy, batarya depolamalı gigawatt ölçekli bir güneş fotovoltaik sisteminin geliştirilmesi için bir gayrimenkul anlaşması için DOE ile müzakereler yürütecek ancak henüz kesin bir projelendirme için anlaşmaya varılmış değil. Bununla birlikte ABD, temiz enerjinin büyümesini desteklemek için daha önce ülkenin nükleer silah programında kullanılan DOE'ye ait arazilerin bir kısmını yeniden kullanmayı amaçlayan Cleanup to Clean Energy girişimi aracılığıyla bu bölgede bir temiz enerji tesisi kurmak istiyor.

    ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada "DOE, Hanford sahamızdaki binlerce dönümlük araziyi karbonsuz güneş enerjisi üretiminin gelişen bir merkezine dönüştürüyor, çevremizi temizlemede ve yerel topluluklara yeni ekonomik fırsatlar sunmada örnek oluyor." dedi.

    Hanford sahası halihazırda hizmet dışı bırakılmış bir nükleer üretim kompleksi konumunda. 1943'te Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak kurulan tesis, dünyanın ilk tam ölçekli plütonyum üretim reaktörü olan Hanford Mühendislik Tesisleri ve B Reaktörü'ne ev sahipliği yapmıştı. Tesiste üretilen plütonyum, Trinity nükleer testinde test edilen ilk atom bombasında ve Nagasaki'nin bombalanmasında kullanılan Fat Man bombasında kullanılmıştı. Yeterli plütonyum üretildikten sonra buradaki üretim reaktörleri 1964 ile 1971 arasında kapatılmıştı. Arazinin kimyasal ve radyoaktif atıklarla yoğun bir şekilde kirlendiği de bilinmekte.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/31/the-us-to-turn-a-manhattan-project-nuclear-site-into-a-1-gw-solar-farm/ https://en.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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