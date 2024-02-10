Midjourney’den Trump ve Biden yapay zekâ görüntüleri oluşturmaya engel

Trump ve Biden yapay zekâ görüntülerine engel
Midjourney tarafından yapılan açıklamaya göre 12 ay boyunca platform üzerinde Biden ve Trump görselleri oluşturulamayacak. Böylece seçim kampanyaları süresince manipülasyonun önüne geçilmiş olacak.
Geçtiğimiz yıl Trump’ın gözaltına alındığı görselleri yayılınca Midjourney ücretsiz deneme sürecini sona erdirmişti. Ayrıca ünlü kişilerin manipülasyona yol açacak yapay zekâ görselleri oluşturmak ve manipülatif olay sahneleri oluşturmak da yine sonraki dönemde yasaklanmıştı.
Midjourney haricinde ChatGPT de oluşturulan görselleri etiketleme yoluna giderken Meta da yapay zekâ ile oluşturulmuş görselleri tespit edecek ve etiketleyecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.