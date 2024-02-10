Midjourney’den Trump ve Biden yapay zekâ görüntüleri oluşturmaya engel

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Microsoft sunucularında bir açık sonrasında Taylor Swift’in deepfake görüntülerinin viral olması tedirginlik oluşturmuştu. Seçim yaklaştığı için yapay zekâ tarafından yaratılan görüntülerin önemi daha da artıyor. Midjourney seçim tedbirleri almaya başladı.

Trump ve Biden yapay zekâ görüntülerine engel

Midjourney tarafından yapılan açıklamaya göre 12 ay boyunca platform üzerinde Biden ve Trump görselleri oluşturulamayacak. Böylece seçim kampanyaları süresince manipülasyonun önüne geçilmiş olacak.

Taylor Swift manipülasyonunun kaynağı bulundu 1 hf. önce eklendi

Geçtiğimiz yıl Trump’ın gözaltına alındığı görselleri yayılınca Midjourney ücretsiz deneme sürecini sona erdirmişti. Ayrıca ünlü kişilerin manipülasyona yol açacak yapay zekâ görselleri oluşturmak ve manipülatif olay sahneleri oluşturmak da yine sonraki dönemde yasaklanmıştı.

Midjourney haricinde ChatGPT de oluşturulan görselleri etiketleme yoluna giderken Meta da yapay zekâ ile oluşturulmuş görselleri tespit edecek ve etiketleyecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

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ABD seçimleri öncesi yapay zekaya tedbir