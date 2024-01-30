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    Anlık Bildirim

    Taylor Swift’in müstehcen fake görüntülerini oluşturan Microsoft açığı giderildi

    Kısa süre önce Taylor Swift’in deepfake ile oluşturulan müstehcen görüntüleri ortalığı karıştırırken sorunun kaynağı da bulundu. Microsoft, Azure Face API’sine gerekli yamaları uygulamış durumda.
    Taylor Swift Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ kullanımı tüm dünyada hızla artıyor ve birçok şirket bu teknolojiyi hizmetlerine entegre etmenin telaşında. Bununla birlikte yapay zekânın yanlış ellere düşmesi gündemi bir anda değiştirebiliyor.

    Microsoft açığı kapattı

    Geçtiğimiz günlerde Taylor Swift’in yapay zekâ ile hazırlanmış müstehcen görüntülerinin Twitter üzerinde 47 milyondan fazla görüntüleme alması ve yaklaşık bir gün boyunca elden ele gezmesi fırtınalar koparmıştı.

    X platformu Taylor Swift terimine yapılan aramaları engellerken Facebook ve Instagram da ilgili fotoğrafları kaldırdı. Paylaşımın Microsoft Designer ile yapay zekâ tarafından üretilen müstehcen kadın görüntülerinin paylaşıldığı bir gruptan çıktığı tahmin ediliyor.

    Raporlar sonrasında Microsoft, saldırganların belirli API parametlerini manipüle etmelerine izin verecek bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Saldırganların Azure Face API'sini kullanarak Taylor Swift dahil ünlülerin çıplak fotoğraflarını ve videolarını oluşturduğu tahmin ediliyor. Microsoft bu açığı kapatmış durumda. Bununla birlikte bu önlem, artan deepfake krizini etkili bir şekilde ele almaya yetmeyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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