Taylor Swift’in müstehcen fake görüntülerini oluşturan Microsoft açığı giderildi

Microsoft açığı kapattı
Geçtiğimiz günlerde Taylor Swift’in yapay zekâ ile hazırlanmış müstehcen görüntülerinin Twitter üzerinde 47 milyondan fazla görüntüleme alması ve yaklaşık bir gün boyunca elden ele gezmesi fırtınalar koparmıştı.
X platformu Taylor Swift terimine yapılan aramaları engellerken Facebook ve Instagram da ilgili fotoğrafları kaldırdı. Paylaşımın Microsoft Designer ile yapay zekâ tarafından üretilen müstehcen kadın görüntülerinin paylaşıldığı bir gruptan çıktığı tahmin ediliyor.
Raporlar sonrasında Microsoft, saldırganların belirli API parametlerini manipüle etmelerine izin verecek bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Saldırganların Azure Face API'sini kullanarak Taylor Swift dahil ünlülerin çıplak fotoğraflarını ve videolarını oluşturduğu tahmin ediliyor. Microsoft bu açığı kapatmış durumda. Bununla birlikte bu önlem, artan deepfake krizini etkili bir şekilde ele almaya yetmeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.