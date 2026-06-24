Çin “dünyanın en hızlı süper bilgisayarı” unvanını ABD’nin elinden aldı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en güçlü 500 süper bilgisayarını sıralayan TOP500 listesinin Haziran güncellemesiyle birlikte zirve el değiştirdi. Çin'in LineShine adlı yeni süper bilgisayarı, 2.198 ExaFLOPS seviyesindeki doğrulanmış performansıyla ABD'nin El Capitan sistemini geride bırakarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını kazandı. Böylece Çin, 2017'den bu yana ilk kez TOP500 listesinin zirvesine yerleşmiş oldu.

GPU yerine tamamen CPU mimarisi tercih edildi

TOP500 tarafından doğrulanan sonuçlara göre LineShine, çift hassasiyetli (FP64) sürekli hesaplama performansında 2 ExaFLOPS sınırını aşan ilk sistem olmayı da başardı. Sistemin teorik azami performansı ise 2.736 ExaFLOPS seviyesinde bulunuyor. Bu da gerçek iş yüklerinde teorik performansının yaklaşık yüzde 80'ini sürdürebildiğini gösteriyor.

LineShine'ı benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise GPU veya herhangi bir hızlandırıcı kullanmadan yalnızca işlemcilerle bu performansa ulaşması. Sistemde 20.480 düğüme (node) dağıtılmış toplam 13,79 milyon ARMv9 işlemci çekirdeği görev yapıyor. Her düğümde 304 çekirdeğe sahip iki adet LX2 işlemci bulunuyor. Böylece sistem genelinde yaklaşık 13,79 milyon çekirdek, 1,55 GHz frekansında çalışıyor.

Her LX2 işlemci, 32 GB HBM belleğe sahip. Hızlı erişim gerektiren işlemler önce HBM üzerinde yürütülüyor, ardından veriler işlemci başına yaklaşık 256 GB DDR sistem belleğine aktarılıyor. İşlemci tasarımı iki yongadan oluşurken, her yonga dört NUMA alanına ayrılıyor. Her NUMA alanında 38 çekirdek, 4 GB HBM ve 1,55 GHz çalışma frekansı bulunuyor. Dört NUMA alanı bir yongayı oluştururken her yongaya 128 GB DDR bellek tahsis ediliyor. Belleğin büyük olasılıkla DDR5 olduğu belirtilse de bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

42,2 MW güç tüketiyor

Tam Boyutta Gör LineShine'ın toplam güç tüketimi 42,2 megavat seviyesinde. Sistem, watt başına 52,07 GigaFLOPS enerji verimliliği sunuyor. TOP500 organizatörlerinden Dr. Jack Dongarra, New York Times'a yaptığı değerlendirmede sistemi "etkileyici" olarak nitelendirirken Çin'in GPU'lara bağımlı olmayan farklı bir mimari geliştirerek ABD'yi geride bırakmayı başardığını ifade etti.

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Yeni TOP500 sıralamasında artık Exascale seviyesini aşan beş sistem bulunuyor. Zirvede 2.198 ExaFLOPS ile LineShine yer alırken ABD'deki El Capitan 1.809 ExaFLOPS ile ikinci sıraya geriledi. Onu 1.353 ExaFLOPS ile Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki Frontier, 1.012 ExaFLOPS ile Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora ve 1 ExaFLOPS performans sunan Almanya'daki Jupiter Booster takip ediyor. Türkiye’nin en güçlü süper bilgisayarı ARF ACC ise listede 165. sırada

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Çin “dünyanın en hızlı bilgisayarı” unvanını ABD’nin elinden aldı

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