ABD Uzay Kuvvetleri, 'gizemli' uzay aracı X-37B'yi yörüngeye gönderdi

Amerikan ordusunun gizemli uzay uçağı X-37B, altıncı görevi için yörüngeye fırlatıldı. Uzay aracının yörüngedeki görevleri hakkında her zaman olduğu gibi yine pek detay verilmedi. Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda yalnızca, aracın içinde yer alan bazı bilimsel deneylerden bahsedildi.

Canlı yayın erkenden kesildi

X-37B aracı United Launch Alliance'a (Boeing-Lockheed Martin ortak şirketi) ait bir Atlas V roketiyle uzaya fırlatıldı. Kalkış anları ULA tarafından canlı olarak yayınlandı ancak gizli bir görev olması nedeniyle canlı yayın erkenden kesildi.

ULA'nın konuyla ilgili yayınladığı açıklamada,"Uzay aracının yörüngedeki görevi, orada ne yapacağı ve nereye gideceği gibi detaylar tamamıyla gizli bilgilerden oluşuyor. Rakiplerimize uçuş hakkında veri sağlamamak amacıyla canlı yayını erkenden kesmek zorundayız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bkz. "ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü"

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X-37B aracı normalde ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapıyordu. Ancak Uzay Kuvvetleri'nin faaliyete geçmesiyle birlikte X-37B'nin yeri de değişti. Uzay Kuvvetleri, bir teknolojisi harikası olarak nitelendirdiği X-37B'yi şimdi bazı reklam filmlerinde kullanıyor. Bu ayın başlarında yayınlanan asker alma videosunda X-37B'ye de yer verilmişti.

Uzay aracının taşıdığı ekipmanlar arasında bazı ilginç deneyler var. Örneğin ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı, mikrodalga ışınları kullanarak uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi aktarmayla ilgili bir deney gerçekleştirecek. Güneş enerjisini radyo frekansında mikrodalga enerjiye çevirip yüzeye gönderme hedefi var.

Uzayda iki yıl kalabiliyor

Gücünü güneş enerjisinden alan X-37B, görünüş anlamında NASA'nın geçmişte yörüngeye astronot taşımak için kullandığı efsanevi uzay mekiklerine benziyor. Mürettebatsız görevler için tasarlanan X-37B, uzay mekiklerine oranla çok daha küçük boyutlara sahip. Uzay uçağının 8,8 metre uzunluğa ve 2,9 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtilmiş.

X-37B bugün altıncı görevi için uzaya fırlatıldı. Uzay aracı daha önceki beş görevinde yörüngede toplam 2865 gün geçirmiş ve geçtiğimiz ekim ayında sona eren son görevinde ise tam 780 gün boyunca uzayda kalarak önemli bir rekora imza atmıştı. ABD Hava Kuvvetleri, X-37B'nin yörüngede iki yılı aşkın süre görev yapabiliyor olmasını müthiş bir uzay başarısı olarak nitelendiriyor.

Falcon 9/Atlas V benzeri roketlerle yörüngeye fırlatılabilen X-37B, daha önce de belirttiğimiz en az iki yıl iki ay gibi uzun bir süre görev yapabilme kapasitesine sahip. Uzay aracı tekrar Dünya'ya dönmek istediğinde ise geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi hareket edip karadaki bir piste otonom bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada X-37B'nin büyük bir ihtimalle yeni casusluk/keşif teknolojileri test ettiğini söylemişti. Secure World Foundation, X-37B'nin, yörüngesini kolaylıkla değiştirip uzayda öngörülemeyen rotalarda hareket edebilme gibi ilginç bir özelliğe sahip olduğunu belirtiyor.

X-37 programını ilk olarak 1999 yılında NASA başlatmıştı. Daha sonra ise 2014'te proje DARPA ve Hava Kuvvetleri'ne geçti.

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