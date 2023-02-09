ABD’ye rağmen Çin, yarı iletken pazarında lider: Yarı iletkenler neden önemli?

Tam Boyutta Gör Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) tarafından yayınlanan son verilere göre ABD’nin Çin’e yönelik uyguladığı teknoloji ambargosu çok işe yaramamış gibi görünüyor. Çin halihazırda tek başına en büyü yarı iletken pazarı olmaya devam ediyor.

SIA’nın raporuna göre 2022 yılında yüzde 3,2 artışla 573,5 milyar dolar değerinde yarı iletken satışı gerçekleşti. Bu aynı zamanda, devam eden ABD-Çin teknoloji savaşına ve ekonomik gerilemeye rağmen endüstri tarafından şimdiye kadar bildirilen en yüksek küresel satış miktarı.

Çin, yarı iletken pazarının lideri

Tam Boyutta Gör Çin ise küresel gelirin üçte birini tek başına elde ederken yarı iletken pazarındaki bir numaralı pozisyonu elinde tutmaya devam ediyor. Çin yarı iletken endüstrisi, ülkenin GSYİH'sının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan teknoloji sektöründe önemli bir rol oynuyor. Ancak ABD’nin yaptırımları hiçbir işe yaramadı demek de tamamen yanlış olur. Evet, Çin halen lider ama 2022’nin özellikle ikinci yarısında gelirler düştü. 130,2 milyar dolarlık dördüncü çeyrek satışları, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,7 ve 2022'nin üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,7’lik düşüş yaşadı.

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Tam Boyutta Gör SIA Başkanı ve CEO'su John Neuffer, küresel yarı iletken pazarının 2022'de önemli iniş ve çıkışlar yaşadığını, yılın başlarında rekor yüksek satışların ardından yılın ilerleyen dönemlerinde döngüsel bir gerileme yaşandığını söyledi.

Ayrıca, piyasa döngüselliği ve makroekonomik koşullar nedeniyle satışlardaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, çiplerin dünyayı daha akıllı, daha verimli hale getirmede giderek artan rolü yadsınamaz bir gerçek. Neuffer ek olarak yarı iletken pazarı için uzun vadeli görünümün inanılmaz derecede güçlü olduğu da belirtiyor.

Yarı iletkenler neden çok önemli?

Tam Boyutta Gör Günümüzde daha doğrusu son on yıldan önce tartışmasız bağımsızlık için en önemli şey enerjiydi. Ancak türü ne olursa olsun enerjinin değeri giderek düşüyor zira yarı iletken teknolojileri ve yarı iletken ürün üretimi çok daha büyük bir piyasa ve daha katı bir bağımlılık haline dönüşüyor.

Yarı iletkenler çağın en önemli teknoloji kalemlerinden birisi konumunda. Kablolu iletişim, tüketici elektroniği, endüstriyel elektronik, otomotiv elektroniği, kablosuz iletişim, bilgi işlem ve veri depolama gibi tüm büyük teknoloji sektörleri hiç olmadığı kadar yarı iletkene ihtiyaç duyuyor. Yapay zeka, askeri ve silah sistemleri, uzay teknolojisi ve daha fazlasında ilerleme kaydedilmek isteniyorsa en son ve en ileri yarı iletken teknolojisine sahip olmadan bunların gerçekleşmesi mümkün değil.

2022'de mikroişlemciler 176 milyar dolar ile en yüksek geliri elde etti, ardından 130 milyar dolar satış bildiren bellek yongaları geldi. En büyük gelir artışı otomobillerde, bilgisayarlarda ve diğer tüketim mallarında kullanılan analog çiplerde görüldü. Analog çipler, 2022'de yüzde 7,5 artışla 89 milyar dolar gelir elde etti.

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