ABD’ye rağmen Çin, yarı iletken pazarında lider: Yarı iletkenler neden önemli?

SIA’nın raporuna göre 2022 yılında yüzde 3,2 artışla 573,5 milyar dolar değerinde yarı iletken satışı gerçekleşti. Bu aynı zamanda, devam eden ABD-Çin teknoloji savaşına ve ekonomik gerilemeye rağmen endüstri tarafından şimdiye kadar bildirilen en yüksek küresel satış miktarı.
Çin, yarı iletken pazarının lideri
Ayrıca, piyasa döngüselliği ve makroekonomik koşullar nedeniyle satışlardaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, çiplerin dünyayı daha akıllı, daha verimli hale getirmede giderek artan rolü yadsınamaz bir gerçek. Neuffer ek olarak yarı iletken pazarı için uzun vadeli görünümün inanılmaz derecede güçlü olduğu da belirtiyor.
Yarı iletkenler neden çok önemli?
Yarı iletkenler çağın en önemli teknoloji kalemlerinden birisi konumunda. Kablolu iletişim, tüketici elektroniği, endüstriyel elektronik, otomotiv elektroniği, kablosuz iletişim, bilgi işlem ve veri depolama gibi tüm büyük teknoloji sektörleri hiç olmadığı kadar yarı iletkene ihtiyaç duyuyor. Yapay zeka, askeri ve silah sistemleri, uzay teknolojisi ve daha fazlasında ilerleme kaydedilmek isteniyorsa en son ve en ileri yarı iletken teknolojisine sahip olmadan bunların gerçekleşmesi mümkün değil.
2022'de mikroişlemciler 176 milyar dolar ile en yüksek geliri elde etti, ardından 130 milyar dolar satış bildiren bellek yongaları geldi. En büyük gelir artışı otomobillerde, bilgisayarlarda ve diğer tüketim mallarında kullanılan analog çiplerde görüldü. Analog çipler, 2022'de yüzde 7,5 artışla 89 milyar dolar gelir elde etti.Kaynakça https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-3-2-in-2022-despite-second-half-slowdown/ https://www.gizmochina.com/2023/02/09/china-holds-its-spot-largest-semi-conductor-market-in-2022/ https://www.semiconductors.org/despite-short-term-cyclical-downturn-global-semiconductor-markets-long-term-outlook-is-strong/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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