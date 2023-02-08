Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2022 yılında Google'da aranan en popüler işlemciler belli oldu

    2022 yılında Google'da en çok aranan işlemci modelleri açıklandı. AMD'den 33 ve Intel'den 118 olmak üzere 151 işlemcinin dahil olduğu listede en popüler modeller neler oldu? İşte sonuçlar
    1
    2022 yılında Google'da aranan en popüler işlemciler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yılın en popüler Google aramalarının listelendiği arama trendleri, tüketici pazarına da ışık tutmaya devam ediyor. Bugün 2022 yılında dünya genelinde en çok aranan işlemci modelleri açıklandı. Intel ve AMD arasında yaşanan kıyasıya rekabet, kullanıcı aramalarını nasıl etkiledi? İşte detaylar

    2022 yılında Google'da aranan en popüler işlemciler belli oldu

    AMD'den 33 ve Intel'den 118 olmak üzere 151 işlemci modelinin dahil olduğu listeye göre, 2022 yılında yapılan işlemci aramalarının yüzde 60’ından fazlasını AMD Ryzen işlemciler oluşturdu. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Ryzen 5 5600X (10,575,360), Ryzen 5 3600 (8,998,720) ve Ryzen 7 5800X (7,508,400) modelleri eşlik ediyor.

    2022 yılında Google'da aranan en popüler işlemciler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ryzen 5 5600X'in ise neden bu kadar popüler olduğunu anlamak kesinlikle zor değil. Zira 2020 yılında piyasaya sürülen işlemci, hem performans hem de fiyat indirimleri ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı.

    Ayrıca AMD, 2022'de en çok aranan işlemciler arasında ilk 15'e kadar ilerliyor. Intel tarafında kaydedilen sonuçların ise biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Zira sıralamada 118 işlemci modeline sahip olan marka, aramaların yalnızca yüzde 38,1'ini oluşturuyor. 2022 yılında aranan en popüler Intel işlemciler ise, 16. sıraya yerleşen Core i9 12900K (2.818.560) ve onu takip eden Core i5-12400F (2.741.520) oldu.

    Yeni nesil Ryzen 7000 ve Raptor Lake işlemcilere gelirsek, Intel'in rakibinden daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Intel i9-13900K (1.730.280) listede 27. sırada, rakibi AMD Ryzen 9 7950X (1.445.880) ise 32.sırada yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung ifade engelleme yok kol nasıl kırılır yemeğe şap atmak jack daniels barkod sorgulama akıllı tahta meb engeli kaldırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7
    Acer Aspire 7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız