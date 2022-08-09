Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' ilk görevi için yola çıktı

    Yedinci nesil özellikleriyle Türkiye'nin en yetenekli sondaj gemisi Abdülhamid Han, Yörükler-1 kuyusunda sondaj çalışmaları için yola çıktı. Abdülhamid Han sondaj gemisi nerede sondaj yapacak?
    Oy Ver

    Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajını nerede yapacak?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han sondaj gemisinin, Taşucu Limanı’nda yaklaşık iki buçuk ay süren sondaja hazırlık çalışmaları tamamlanmndı ve bugün ilk görevi için sefere çıktı.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajını nerede yapacak?

    • Abdülhamid Han sondaj gemisi, Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda sondaj yapacak. Sondaj çalışmaları 7 Ekim’e kadar sürecek.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajını nerede yapacak?
    Tam Boyutta Gör

    Abdülhamid Han sondaj gemisi, günümüzün en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. Türkiye’nin filosundaki yedinci nesil ilk gemi olmasının yanı sıra sıfır satın alınan ilk sondaj gemisi olma özelliği de taşıyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ikinci el olarak satın alınmıştı.

    Abdülhamid Han sondaj gemisi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.

    Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor.

    TPAO'nun gemilerinin isimleri neler?

    Sondaj gemilerinin isimleri:

    • Fatih Sondaj Gemisi
    • Yavuz Sondaj Gemisi
    • Kanuni Sondaj Gemisi
    • Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

    Sismik araştırma gemilerinin isimleri:

    • Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
    • Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız