Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' ilk görevi için yola çıktı

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Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han sondaj gemisinin, Taşucu Limanı’nda yaklaşık iki buçuk ay süren sondaja hazırlık çalışmaları tamamlanmndı ve bugün ilk görevi için sefere çıktı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajını nerede yapacak?

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda sondaj yapacak. Sondaj çalışmaları 7 Ekim’e kadar sürecek.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi, günümüzün en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. Türkiye’nin filosundaki yedinci nesil ilk gemi olmasının yanı sıra sıfır satın alınan ilk sondaj gemisi olma özelliği de taşıyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ikinci el olarak satın alınmıştı.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.

Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor.

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TPAO'nun gemilerinin isimleri neler?

Sondaj gemilerinin isimleri:

Fatih Sondaj Gemisi

Yavuz Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

Sismik araştırma gemilerinin isimleri:

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi

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Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajını nerede yapacak?