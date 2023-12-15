MSI Prestige 16 AI Evo ve 13 AI Evo: Yapay zeka dizüstü bilgisayarlarda

Tam Boyutta Gör MSI, Intel'in Core Ultra (kod adı "Meteor Lake") işlemcilerine sahip yeni bir dizüstü bilgisayarı ilk duyuranlar arasında yer alıyor. Prestige 16 AI Evo, Prestige 16 AI Studio Evo ve Prestige 13 AI Evo, Core Ultra çipleriyle gördüğümüz ilk dizüstü bilgisayarlar. Bu yeni işlemciler Intel 4 işlem düğümü üzerine inşa edilirken Raptor Lake-H'ye göre yaklaşık %10 performans artışı sunması bekleniyor.

MSI Prestige 16 AI Evo, Prestige 16 AI Studio Evo ve Prestige 13 AI Evo

Her üç cihaz da Intel Core Ultra 7 H-serisi yongaları kullanıyor. 13 inçlik dizüstü bilgisayar Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H kullanırken, 16 inçlikler Ultra 7 155H ve Ultra 9 185H kullanacak. Hepsinde, sürekli yapay zeka performansı sağlayan ve yapay zeka kullanım durumlarını GPU'nun üstünden alan özel bir NPU bulunacak. Yongaların tümü grafikler için yeni nesil Intel Arc entegre GPU ile birlikte geliyor. MSI Prestige 16 AI Evo ve 13 AI Evo video için de bu yeni Arc iGPU'yu kullanırken, Prestige 16 AI Studio Evo Nvidia GeForce RTX 4060 veya RTX 4070'e ev sahipliği yapacak.

Tam Boyutta Gör MSI’a göre Prestige 16 AI serisi, magnezyum alaşımlı kasası sayesinde yalnızca 1,5 kg ağırlığa sahip olacak ki bu gayet iyi bir değer. 16 inç Prestige'in her iki versiyonu da 99,9 WHr bataryaya sahip olacak, ancak Arc grafikli normal modeller 100W güç adaptörüne sahipken, Studio versiyonu ayrı GPU'yu da idare edebilen daha güçlü bir 140W adaptöre sahip olacak. MSI, tek şarj ile 14 saate kadar çıkabileceğinizi öne sürüyor ancak bu değer günlük kullanımda değişecektir.

MSI Prestige 16 AI Evo ve Prestige 13 AI Evo özellikleri Model MSI Prestige 16 AI Evo MSI Prestige 16 AI Studio Evo MSI Prestige 13 AI Evo İşlemci Intel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 5 125H veya Core Ultra 7 155H Grafik birimi Intel Arc (entegre) Nvidia GeForce RTX 4070'e kadar Intel Arc (entegre) RAM 32GB LPDDR5-6400'a kadar 32GB LPDDR5-6400 32GB LPDDR5-6400'a kadar Depolama 2TB PCIe NVMe SSD'e kadar 2TB PCIe NVMe SSD'e kadar 1TB PCIe NVMe SSD'e kadar Ekran 16-inç, 16:10 veya OLED 3840 x 2400 16 inç, 16:10, 2560 x1600 veya OLED 3840 x 2400 13.3 inç, 2880 x 1800 Bağlantı Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 Batarya 99.9 WHr 99.9 WHr 75 WHr Boyutlar 14.1 x 10.1 x 0.7 inç 14.1 x 10.1 x 0.7 inç 11.77 x 8.2 x .066 inç Ağırlık 1.5 kg 1.56 kg 990 gr Başlangıç fiyatı 1,399 dolar 1,899 dolar 1,049 dolar

16 inçlik modelde çok sayıda bağlantı noktası bulunuyor: HDMI 2.1 bağlantı noktası, USB Type-A 3.2 Gen 2 ve iki USB Type-C bağlantı noktası. Prestige 16 AI Evo'da her ikisi de Thunderbolt 4; AI Studio Evo'da ise biri Thunderbolt 4, diğeri USB Type-C 3.2 portları yer alıyor. Ayrıca bir Ethernet girişi, tam boyutlu bir SD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

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İki ekran seçeneği var: 2560 x 1600 standart ekran veya 3840 x 2400 OLED panel. Lehimli olan RAM, normal Prestige 16 AI Evo'da 16GB veya 32GB seçenekleriyle gelirken ve Studio'da sadece 32GB seçeneği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada, 13 inç AI Evo daha az yer kaplıyor ve sadece 990 gr ağırlığa sahip. Bu daha küçük modelin bağlantı noktaları arasında: bir mikro SD kart yuvası, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, bir çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi bulunuyor. ABD'de 13 inçlik modellerin tümü 2880 x 1800 OLED panelle gelecek, ancak MSI'ın teknik özellikleri bazı pazarlarda 1920 x 1200 çözünürlüklü OLED olmayan bir seçeneğin mevcut olabileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Donanımın ötesinde MSI, bu üç dizüstü bilgisayara kendi yapay zeka yazılımını yerleştirmeyi planlıyor. Bu yazılımlar arasında, cihazda ne yaptığınızı (örneğin oyun oynamak, çalışmak, toplantı yapmak, dizi izlemek) algılamayı ve sistem ayarlarını buna göre düzenlemeyi vaat eden yapay zeka gürültü önleme yazılımı ve MSI AI Engine yer alacak. (İşin ilginç yanı, AI Engine yazılımı aslında NPU'yu kullanmıyor, bunun yerine en yaygın uygulamaları önceden kategorilere ayırıyor). Son olarak, DALL-E gibi bir görüntü oluşturucu olan bir "AI artist" var. ,

Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış

Her üç dizüstü bilgisayar da bu ay piyasaya sürülecek, ancak muhtemelen sınırlı sayıda olacak. 13 inçlik Prestige 1.049 dolar fiyat etiketinden, Prestige 16 AI Evo ve Prestige 16 AI Studio Evo ise sırasıyla 1.399 ve 1.899 dolardan başlayacak.

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Yapay zekalı MSI Prestige 16 AI Evo ve 13 AI Evo duyuruldu