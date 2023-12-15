MSI Prestige 16 AI Evo ve 13 AI Evo: Yapay zeka dizüstü bilgisayarlarda

- MSI Prestige 16 AI Evo, Prestige 16 AI Studio Evo ve Prestige 13 AI Evo
- MSI Prestige 16 AI Evo ve Prestige 13 AI Evo özellikleri
- Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış
- Yorumlar
MSI Prestige 16 AI Evo, Prestige 16 AI Studio Evo ve Prestige 13 AI Evo
Her üç cihaz da Intel Core Ultra 7 H-serisi yongaları kullanıyor. 13 inçlik dizüstü bilgisayar Core Ultra 5 125H veya Ultra 7 155H kullanırken, 16 inçlikler Ultra 7 155H ve Ultra 9 185H kullanacak. Hepsinde, sürekli yapay zeka performansı sağlayan ve yapay zeka kullanım durumlarını GPU'nun üstünden alan özel bir NPU bulunacak. Yongaların tümü grafikler için yeni nesil Intel Arc entegre GPU ile birlikte geliyor. MSI Prestige 16 AI Evo ve 13 AI Evo video için de bu yeni Arc iGPU'yu kullanırken, Prestige 16 AI Studio Evo Nvidia GeForce RTX 4060 veya RTX 4070'e ev sahipliği yapacak.
|Model
|MSI Prestige 16 AI Evo
|MSI Prestige 16 AI Studio Evo
|MSI Prestige 13 AI Evo
|İşlemci
|Intel Core Ultra 7 155H veya Core Ultra 9 185H
|Intel Core Ultra 9 185H
|Intel Core Ultra 5 125H veya Core Ultra 7 155H
|Grafik birimi
|Intel Arc (entegre)
|Nvidia GeForce RTX 4070'e kadar
|Intel Arc (entegre)
|RAM
|32GB LPDDR5-6400'a kadar
|32GB LPDDR5-6400
|32GB LPDDR5-6400'a kadar
|Depolama
|2TB PCIe NVMe SSD'e kadar
|2TB PCIe NVMe SSD'e kadar
|1TB PCIe NVMe SSD'e kadar
|Ekran
|16-inç, 16:10 veya OLED 3840 x 2400
|16 inç, 16:10, 2560 x1600 veya OLED 3840 x 2400
|13.3 inç, 2880 x 1800
|Bağlantı
|Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
|Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
|Intel Killer Wireless BE1750 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
|Batarya
|99.9 WHr
|99.9 WHr
|75 WHr
|Boyutlar
|14.1 x 10.1 x 0.7 inç
|14.1 x 10.1 x 0.7 inç
|11.77 x 8.2 x .066 inç
|Ağırlık
|1.5 kg
|1.56 kg
|990 gr
|Başlangıç fiyatı
|1,399 dolar
|1,899 dolar
|1,049 dolar
16 inçlik modelde çok sayıda bağlantı noktası bulunuyor: HDMI 2.1 bağlantı noktası, USB Type-A 3.2 Gen 2 ve iki USB Type-C bağlantı noktası. Prestige 16 AI Evo'da her ikisi de Thunderbolt 4; AI Studio Evo'da ise biri Thunderbolt 4, diğeri USB Type-C 3.2 portları yer alıyor. Ayrıca bir Ethernet girişi, tam boyutlu bir SD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
İki ekran seçeneği var: 2560 x 1600 standart ekran veya 3840 x 2400 OLED panel. Lehimli olan RAM, normal Prestige 16 AI Evo'da 16GB veya 32GB seçenekleriyle gelirken ve Studio'da sadece 32GB seçeneği bulunuyor.
Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış
Her üç dizüstü bilgisayar da bu ay piyasaya sürülecek, ancak muhtemelen sınırlı sayıda olacak. 13 inçlik Prestige 1.049 dolar fiyat etiketinden, Prestige 16 AI Evo ve Prestige 16 AI Studio Evo ise sırasıyla 1.399 ve 1.899 dolardan başlayacak.Kaynakça https://www.techpowerup.com/316745/msi-announces-new-prestige-16-ai-series-laptops https://www.tomshardware.com/laptops/msi-prestige-16-ai-evo-meteor-lake-intel-core-ultra Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.