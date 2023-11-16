Intel Meteor Lake teste girdi: Yeni Arc GPU'su Radeon 780M ile benzer performans sergiliyor

Intel'in Meteor Lake CPU'larının grafik tarafında önemli geliştirmeler içeren Alchemist mimarili Arc grafik çekirdekleriyle geleceği biliniyordu. Gelen ilk sonuçlara göre yeni GPU eski UHD ve Iris grafik çekirdeklerine göre büyük gelişim gösteriyor.
Test, 16 çekirdekli Core Ultra 7 155H CPU'lu MSI Prestige 16 AI Evo üzerinde gerçekleştiriliyor. Arc grafik işlemcisi 128 işlem ünitesine ve 2250 Mhz çalışma frekansına sahip. İşlemcinin TDP değeri ise 28 Watt.
GTX 1060'a yakın performans
Geekbench 5 OpenCL testine sokulan GPU, 27.249 puan elde etmeyi başarıyor. Bu değer AMD'nin güncel Phoenix APU'larında kullanılan Radeon 780M ile benzer bir skor. Daha yüksek TDP değerine sahip olan AMD işlemcilerinde aynı grafik birimi daha yüksek skor alabiliyor ancak benzer TDP değerine sahip (15-30 Watt) Ryzen 7 7840U işlemcisinin dahili GPU'su karşılaştırma amacıyla kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.