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    Intel Meteor Lake teste girdi: Yeni Arc GPU'su Radeon 780M ile benzer performans sergiliyor

    Intel'in yeni Meteor Lake mobil işlemcileri'nin dahili GPU'larına ait ilk performans rakamları ortaya çıktı. Arc GPU'lar AMD'nin Radeon 780M'i ile benzer performans gösteriyor.
    Intel'ın Arc GPU'su Radeon 780M ile benzer performans sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in yakında piyasaya çıkacak yeni Meteor Lake mobil işlemcileri'nin dahili GPU'larına ait ilk performans rakamları ortaya çıktı. Arc GPU'lar AMD'nin dahili grafik işlemcisi Radeon 780M ile benzer performans gösteriyor.

    Intel'in Meteor Lake CPU'larının grafik tarafında önemli geliştirmeler içeren Alchemist mimarili Arc grafik çekirdekleriyle geleceği biliniyordu. Gelen ilk sonuçlara göre yeni GPU eski UHD ve Iris grafik çekirdeklerine göre büyük gelişim gösteriyor.

    Test, 16 çekirdekli Core Ultra 7 155H CPU'lu MSI Prestige 16 AI Evo üzerinde gerçekleştiriliyor. Arc grafik işlemcisi 128 işlem ünitesine ve 2250 Mhz çalışma frekansına sahip. İşlemcinin TDP değeri ise 28 Watt.

    GTX 1060'a yakın performans

    Geekbench 5 OpenCL testine sokulan GPU, 27.249 puan elde etmeyi başarıyor. Bu değer AMD'nin güncel Phoenix APU'larında kullanılan Radeon 780M ile benzer bir skor. Daha yüksek TDP değerine sahip olan AMD işlemcilerinde aynı grafik birimi daha yüksek skor alabiliyor ancak benzer TDP değerine sahip (15-30 Watt) Ryzen 7 7840U işlemcisinin dahili GPU'su karşılaştırma amacıyla kullanılıyor.

    Intel'ın Arc GPU'su Radeon 780M ile benzer performans sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Grafikte görülebileceği gibi Intel Arc'ın performansı GTX 1060'a da bir hayli yakın. İleride daha optimize sürücüler ile peformansın GTX 1650 ve RX 480'e yaklaşması dahi mümkün olabilir. Hatta Intel'in geçenlerde demosunu yaptığı XeSS upscaling teknolojisiyle oyunlarda iki kata kadar performans artışı elde edilebiliyor. Böylelikle ilk defa Intel işlemcilerde harici GPU'ya ihtiyaç duymadan düzgün bir oyun deneyimi görebiliriz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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