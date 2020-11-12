Acer Nitro VG2 serisi oyuncu monitörleri ülkemizde satışa çıkıyor

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Oyuncu donanımları pazarında Predator markası altında farklı ürün yelpazeleri sunan Acer ayrıca Nitro markası altında da hem oyuncu hem de profesyonellere yönelik çeşitli ürünler sunuyor. Acer Nitro VG2 serisi oyuncu monitörleri bunun son örneği.

Acer Nitro VG2 özellikleri ve fiyatı

Ülkemizde de satışa sunulan Nitro VG2 serisi 4 farklı monitör modelinden oluşuyor. Seride Full HD çözünürlüklü IPS paneller ortak. Paneller 1ms tepki süresi, LCD Overdrive özelliği ile 0.1ms hız aşırtabilme, 240Hz seviyesine ulaşan değişken tazeleme oranı gibi özellikler sunuyor.

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Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojilerinin olduğu monitörler DisplayHDR 400 desteğine sahip. Display Widget adlı özel yazılımı sayesinde, monitörün ayarlarını düğmelere gerek olmadan, bilgisayarı kullanırken kolayca yapabilirsiniz.

Acer’ın kendisine ait mavi ışığı engelleyen BlueLightShield, titreşimleri azaltan Flickerless, parlamayı engelleyen ComfyView ve Low Dimming teknolojilerini de monitörlerinde kullanmış. Acer Nitro VG2 modellerinin başlangıç fiyatı şu şekile:

23.8 inçlik VG242YP – 1720TL

24.5 inçlik VG252QP – 2279TL

27 inçlik VG272P – 2069TL

27 inçlik VG272X – 2822TL

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