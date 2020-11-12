Intel Xe grafikleri ilk kez sunuculara giriyor

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Intel’in büyük yatırımlarla hayata geçirdiği yeni nesil Xe grafik mimarisi ilk olarak dizüstü bilgisayar modellerinde kendisine yer bulmuştu. Şimdi de sunuculara doğru bir yolculuğa başladı.

Intel H3C XG310 özellikleri

Intel H3C XG310 çözümü firmanın sunuculara yönelik ilk harici ekran kartını barındırıyor. Bu çözüm içerisinde 4 adet Intel Xe LP ekran kartı yer alıyor. Her kart 8GB LPDDR4 vRAM ile desteklenmiş. Böylece toplamda 32GB LPDDR4 bellek miktarına erişilmiş. Ayrıca her kart 128-bit iş hattına sahip.

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Intel bu çözümü Cascade Lake işlemciler ile birlikte kullanacak. Çözüm daha çok Android bulut oyun sunucularına ve gerçek zamanlı yayın akışlarına yönelik olarak hazırlanmış. Tek bir çözüm x16 PCIe Gen 3.0 eklenti kartı ile oyun yoğunluğuna göre 100-160 arasında aynı anda kullanıcıyı kaldırabiliyor.

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Yine tek bir çözüm 60 adede kadar yoğun kaynak kullanan Android oyun veya 90 adede kadar düşük kaynak kullanan Android oyun yayınlayabiliyor. Oyunlar 720p 30fps seviyesinde olursa çözümü en verimli şekilde kullanabiliyor.

Diğer taraftan çözüm içerisine toplamda 16 Intel Xe ekran kartı eklenebiliyor. Bu durumda 128GB LPDDR4 vRAM kapasitesine ulaşılıyor. Bu durumda 240 oyuna kadar bulut akış desteği sunulabiliyor.

Intel biraz daha maliyeti düşünen ve Android tarafında yayın yapan bulut servislerini hedefliyor zira bu çözümün Nvidia gibi çözümlere göre avantajı daha uygun maliyetli olması. Şimdiden Tencent ve Unitus kendi bulut oyun sistemlerini Intel’e emanet etmiş durumda.

https://wccftech.com/intel-server-gpu-h3c-xg310/

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