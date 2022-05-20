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    Acer 3 boyutlu taşınabilir ekranlarını duyurdu

    Acer SpatialLabs View monitör serisi gözlüksüz 3 boyutlu görseller ile içerik tecrübenize farklı bir hava katarken 3D içerikler üretmenize de yardımcı olmayı amaçlıyor. 
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    Acer SpatialLabs View
    Tam Boyutta Gör

    3 boyutlu ekrana sahip Predator oyuncu dizüstüsü ile dikkatleri üzerine çeken Acer, harici olarak da bu deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Acer SpatialLabs View taşınabilir monitörler gözlüksüz 3 boyut tecrübesi sunuyor.

    Acer SpatialLabs View özellikleri ve fiyatı

    Acer SpatialLabs View monitör modelleri 15.6 inçlik 4K ekrana sahip. Herhangi bir akıllı özelliği olmadığı için bilgisayar kaynağına ihtiyaç duyuyor. 1.5Kg ağırlık değeri taşınabilirliğine katkı yapıyor.

    400 nit parlaklık değeri olan ekranlar Adobe RGB gamının tamamını kapsıyor. 2D ekran üzerine özel bir merceksi lens uygulanarak 3D elde ediliyor. SpatialLabs TrueGame yazılımı sayesinde 50’den fazla oyun 3 boyutlu olarak oynanabilecek. Bunun için ön ayarlı bir 3D profili hazırlanmış durumda. Ayrıca içerikleri 3 boyutlu hale ölçekleyen bir teknoloji de mevcut.

    Acer SpatialLabs View Pro monitör ise ekstra olarak SpatialLabs Go yapay zekâ destekli 3D içerik üretimi yazılımı, Maya ve Blender desteği, Datasmith eklenti desteği, Sketchfab entegrasyonu gibi profesyonel araçlar sunuyor. Acer SpatialLabs View monitör modeli 1099$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Pro versiyon ise daha sonraki bir dönemde piyasada olacak.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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