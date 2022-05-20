Acer 3 boyutlu taşınabilir ekranlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

3 boyutlu ekrana sahip Predator oyuncu dizüstüsü ile dikkatleri üzerine çeken Acer, harici olarak da bu deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Acer SpatialLabs View taşınabilir monitörler gözlüksüz 3 boyut tecrübesi sunuyor.

Acer SpatialLabs View özellikleri ve fiyatı

Acer SpatialLabs View monitör modelleri 15.6 inçlik 4K ekrana sahip. Herhangi bir akıllı özelliği olmadığı için bilgisayar kaynağına ihtiyaç duyuyor. 1.5Kg ağırlık değeri taşınabilirliğine katkı yapıyor.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition tanıtıldı: İşte özel 14 sa. önce eklendi

400 nit parlaklık değeri olan ekranlar Adobe RGB gamının tamamını kapsıyor. 2D ekran üzerine özel bir merceksi lens uygulanarak 3D elde ediliyor. SpatialLabs TrueGame yazılımı sayesinde 50’den fazla oyun 3 boyutlu olarak oynanabilecek. Bunun için ön ayarlı bir 3D profili hazırlanmış durumda. Ayrıca içerikleri 3 boyutlu hale ölçekleyen bir teknoloji de mevcut.

Acer SpatialLabs View Pro monitör ise ekstra olarak SpatialLabs Go yapay zekâ destekli 3D içerik üretimi yazılımı, Maya ve Blender desteği, Datasmith eklenti desteği, Sketchfab entegrasyonu gibi profesyonel araçlar sunuyor. Acer SpatialLabs View monitör modeli 1099$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Pro versiyon ise daha sonraki bir dönemde piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Acer SpatialLabs View duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı