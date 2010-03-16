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Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G ile masaüstü bilgisayara dönüş yapıyor

Dünya'ca ünlü bilgisayar üreticilerinden Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G ile masaüstü bilgisayar üretimine geri dönüyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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Yazılım
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G adını verdiği 2 yeni masaüstü bilgisayar üretiyor.

Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G ile masaüstü bilgisayara dönüş yapıyor
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Acer'ın Veriton M490G ve Veriton X490G adını verdiği masaüstü bilgisayarlarda Core i3/i5/i7 işlemciler kullanacağı belirtiliyor. Bellek desteğinin maksimum 16 GB DDR3 olacağı belirtilen bilgisayarlarda 1 TB'ye kadar sabit disk desteği bulunurken, Vertion M490G modelinin RAID 0, 1, 5, 10'u desteklediği belirtiliyor. Super multi DVD yazıcıya sahip olacan bilgisayarlarda high-definition audio 5.1 sorround ses desteği bulunuyor. Acer Veriton M490G ve Veriton X490G masaüstü bilgisayarların kasalarının da vidasız tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.


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marvinous 9 yıl
Görüntü var (Vista-Pardus 2009.1, FF-CH, hepsinde de açıyor)
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KURSAD. 9 yıl
Bende de gözükmüyor (Win7/FF)
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mondainmax 9 yıl
resim net gozukuyor ( vista / chrome )
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yc#1 9 yıl
Bende de (Vista x64/IE8) görünmüyor.
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bodyman700 9 yıl
resim görünmüyor (chrome/win7/google dns) bilginize...
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