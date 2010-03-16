Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G ile masaüstü bilgisayara dönüş yapıyor

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, Veriton M490G ve Veriton X490G adını verdiği 2 yeni masaüstü bilgisayar üretiyor.

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Acer'ın Veriton M490G ve Veriton X490G adını verdiği masaüstü bilgisayarlarda Core i3/i5/i7 işlemciler kullanacağı belirtiliyor. Bellek desteğinin maksimum 16 GB DDR3 olacağı belirtilen bilgisayarlarda 1 TB'ye kadar sabit disk desteği bulunurken, Vertion M490G modelinin RAID 0, 1, 5, 10'u desteklediği belirtiliyor. Super multi DVD yazıcıya sahip olacan bilgisayarlarda high-definition audio 5.1 sorround ses desteği bulunuyor. Acer Veriton M490G ve Veriton X490G masaüstü bilgisayarların kasalarının da vidasız tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.